«По лицу за макияж не получал»: как слесарь «Севмаша» стал Надеждой Николавной

Житель Северодвинска Михаил Грибанов занимается только тем, что ему нравится — в прошлом слесарь-монтажник «Севмаша» теперь дает платные консультации стилиста, снимает видео-ролики с вечеринок и модных показов, а еще выступает как пародист и актер-травести — один из немногих в Архангельской области. Прошло семь лет с его выхода на сцену «Минуты славы», — журналисты 29.ru узнали, как сложилась его судьба, и чем артист сегодня зарабатывает на жизнь.

От подводных лодок — к накладной груди

С комичным женским образом Михаил Грибанов в 2011-ом году добрался до Москвы и выступил на телешоу «Минута славы». Жюри тогда было строгим, однако наш земляк вспоминает об этом без обиды:

— Организаторы шоу « Первого канала » так и заявляли — ищем таланты из народа. Им нужны были простые люди, — творческие, с интересными навыками. И моя история их зацепила. Я родился и вырос Северодвинске, — промышленном городе корабелов и моряков, работал на «Севмаше» с брутальными серьезными мужиками, делал подводные лодки, и вот надеваю на себя накладную «фигуру», парик, делаю макияж, пою и танцую. Если некоторым героям шоу приходилось придумывать себе необычную биографию, у меня она была колоритной сама по себе.

Михаилу Грибанову 34 года, он известен как шоумен, пародист и артист-травести

Мария Шукшина и На заводе Миша не зацепился, как сам говорит — не мое. Хотелось творчества. Он стал выступать, и в итоге его заметили — молодого и забавного, готового на любые сценические эксперименты. Однако на «Первом» Александр Масляков Гарик Харламов закидали Михаила вопросами.

— Они сказали, что не поняли, — пародия это или буффонада, — вспоминает Михаил. — Я после подумал, — вы приглашаете работяг с завода, и думаете, они в курсе всех этих сценических терминов? Честно? Я тогда в помине не знал, что такое буффонада, но зато интуитивно понимал, что будет для зрителя новым, что — забавным, смешным или милым. Кстати, часто делаю все по интуиции, — она меня, как правило, не подводит. Я человек творческий, не только тонко чувствую то, что ждет аудитория, но еще и готов учиться. Я сам освоил работу с камерой и видео-монтаж, сам научился шить костюмы для своих выступлений и делать макияж. Я просто смотрю, как это делают профи, и быстро перенимаю навыки.

Вот так в 2011 году Михаил Грибанов выступил на «Первом канале»

«Я — творец, поэтому деньги есть всегда»

Михаил воспитывает восьмилетнего сына, — Сашу. Как признается сам, постоянной работы с утра до вечера в кабинете или на предприятии, у него нет. Он сам по себе, и не жалуется на финансовое положение.

— Я могу целыми днями творить, а могу весь день ничего не делать, — объясняет он. — Знакомые говорят, — у тебя всегда есть деньги, откуда? Если заниматься тем, что нравится, проблем финансовых не будет, — ты всегда будешь при деле. Видео-съемка и выступления на мероприятиях, — это основной доход. Однако кроме этого появляется множество других предложений. Например, меня часто приглашают просто как вдохновителя и творца, — я не знаю, как это объяснить, но после общения со мной люди часто мотивируются что-то делать или менять.

Часто к Михаилу обращаются за консультацией по имиджу

Еще к Михаилу Грибанову обращаются за консультацией стилиста, — иногда он вместе с клиентом отправляется на шопинг.

— Это продуктивно в итоге и весело, — говорит Михаил, — я же не только даю рекомендации по имиджу, я шоумен, — каждый такой поход за покупками — веселое приключение. Что интересно, в такой атмосфере я помогаю человеку раскрыться и пойти на эксперименты, — мы подбираем такие вещи, которые меняют образ, а в дальнейшем и жизнь. Такая информативно-развлекательная консультация может стоить до пяти тысяч рублей, — но если меня самого попрет, я уже не считаю время и деньги. Пользуются мной всякие халявщики, просят совет в соцсетях, — отвечаю (улыбается).

Михаил Грибанов снимает бекстейджи с мероприятий — то, что происходит за кулисами какого-либо шоу, показа одежды или концерта

Наш собеседник говорит, что сейчас после периода сомнений все-таки занимается тем, что, действительно, умеет и любит.

— На учебу по специальности слесарь-монтажник меня родители запихали, а школу я вообще окончил за красивый почерк и хорошее поведение (смеется). Наверно, было бы неплохо пойти в театральный, но я боюсь, что там меня перекроят, — так часто бывает с артистами, которые выходят из таких школ. Так что пусть я буду таким, какой есть.

В комичных женских образах Михаил Грибанов ведет праздники, а также выступает с номерами на различных мероприятиях, также артист выступает в жанре пародия

«Просто один раз ответил женским голосом»

Уже несколько лет Михаил Грибанов выступает в образе Надежды Николаевны, — за которой теперь можно следить в Инстаграм. Образ родился случайно, когда Михаил уже погрузился с головой в индустрию праздников. Ему часто звонили люди, чтобы пригласить актера и ведущего на свое мероприятие, и он шутки ради иногда отвечал женским голосом — как секретарь Грибанова, Надежда Николаевна.

Надежда Николаевна в компании клевых чик, чумачечая #fashion прогулка и снятие клипа 👍🔥 @studyjdarh и #girls @vsa013 @yanakorotkaya @slezka_katya #Архангелск #russia #MikhailGribanov Публикация от @ zanozzzashow 6 Июн 2018 в 6:17 PDT — Так было, когда я не хотел деловых и долгих разговоров, люди на полном серьезе общались с ней, просили переключить на Михаила, оставляли мне сообщения, а потом у меня самого спрашивали, как Надежда Николаевна поживает, — смеется Михаил. — Для меня это женщина одинокая, интеллигентная, иногда взбалмошная, со своеобразным чувством юмора, стильная и уверенная в себе. С удовольствием погружаюсь в этот образ, который уже отделяют от моей личности, считают самодостаточным персонажем. Спустя годы я вижу, как меняется уровень моего перевоплощения, — ведь начинал я с простых пародий в «Северном артеке», с грубым макияжем и случайными нарядами знакомых девушек. Теперь я очень скрупулезно работаю над имиджем моих героинь.

Михаил сам делает парики, наносит макияж, шьет и подбирает одежду для Надежды Николаевны, украшения и аксессуары. Говорит, что в отличие от нас, девушек, носит двое колготок, — чтобы волосы на ногах не было видно.

Любительница @benetton29 #Arkhangelsk #актер#MikhailGribanov#benettonstyle#welcome#benetton#womanstyle#city #Архангельск#Северодвинск#musicvideo#videoclip#style#arkhangelsk#clasic#classical#classiccuts#wear#benettonstyle#mensfashion#Severodvinsk#ynitedColorsOfBenneton#menswear#mensweat#collection Публикация от @ zanozzzashow 9 Мар 2018 в 1:45 PST — Надежда Николаевна — женщина видная, и были случаи, когда мужчины не понимали, что это образ, тут важно быстро все объяснить, при этом не обидеть человека, не поставить его в неловкую ситуацию, — говорит Михаил.

— Как мужчины относятся к твоему занятию? Были случаи, когда тебя не понимали?

— Конечно были. Когда я только начинал, фриков же не было, и подобные эксперименты с перевоплощением мужчины в женщину появлялись только в определенных узких кругах, а я вывел это в массы. Я тогда особо не понимал, насколько это может быть опасно, и бывали ситуации, когда из клуба я выходил после выступления через служебный вход — и сразу в машину. Бывали случаи, когда меня за руку хватали и тащили, и администратор вставала грудью за меня! (смеется) Но по лицу ни разу не получал. Кстати, многие мужчины, — бизнесмены и даже бандиты, говорили — Мишка, ты крутой, это смело очень.

#makeup #MikhailGribanov #best #Severobvinsk Публикация от @ zanozzzashow 1 Мар 2018 в 1:58 PST — А как к твоей работе относится сын Саша?

— Пока что ему это интересно, но я переживаю, что в подростковом возрасте он может стесняться рассказать сверстникам, кто его папа и кем работает. Но знаете, я вижу, какая сегодня молодежь, и, думаю, проблем не будет — они такие свободные, они умеют любить, дружить, у них нет комплексов и преград.

Михаил Грибанов воспитывает восьмилетнего сына Сашу

"Мне бы команду, как у Бузовой"

Мы спрашиваем, что в женском образе для мужчины — самое сложное. Михаил говорит, что он человек по натуре терпеливый, и к тем же каблукам можно привыкнуть. Самое непростое — долго оставаться в образе.

— На одном мероприятии, куда я был приглашен как Надежда Николаевна, были невесты-модели. Они сначала держали спину, а под конец дня развалились на стульях от усталости. Я себе этого позволить не мог. В волосах — шпильки, на ушах— тяжелые клипсы, на теле — жаркие накладки, плотные колготки, каблуки, макияж, который надо постоянно поправлять, — и ты постоянно начеку, чтобы выглядеть, как планировал. Это большой труд, поэтому я не могу оценивать его низко. Мужик должен побриться, переодеться, накраситься, попотеть, развлекая всех, и попросить за это тысячу? Нет. Я беру от пяти тысяч за три минуты.

В День Святого Валентина в в @benetton29 прошёл розыгрыш подарков где ведущей была харизматичная Надежда Николаевна #MikhailGribanov#benettonstyle#welcome#benetton#womanstyle#city #Архангельск#Северодвинск#musicvideo#videoclip#style#arkhangelsk#clasic#classical#classiccuts#wear#benettonstyle#mensfashion#Severodvinsk#ynitedColorsOfBenneton#menswear#mensweat#collection Публикация от @ zanozzzashow 15 Фев 2018 в 1:51 PST В гастролях по Архангельской области он часто слышал приятные отзывы о своих пародиях и других номерах, однако Михаил Грибанов уверен, что будь у него команда менеджеров, получилось бы выйти на федеральный уровень.

— Я думаю, в этом секрет успеха Ольги Бузовой, — она не вникает в стратегии продвижения, просто занимается любимыми делами, а команда продюсеров и пиар-менеджеров все это ловко делают массовым, — говорит он. — Я же сам достаточно скромный парень, и далек от этих технологий. При этом раньше я был еще скромнее, часто выступал под псевдонимами, — сегодня открыто. Конечно, иногда мне кажется, что я занимаюсь ерундой, — так о себе думает порой любой творческий человек. Приходишь к выводу, — надо бы, наверно, чем-то серьезным заняться. Но понимаешь, что это скучно, а я, кажется, благодаря всем этим экспериментам продлеваю себе молодость и наслаждаюсь жизнью.