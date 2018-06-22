Рабочий ангел

У поэта-песенника Андрея Дементьева есть строчки: «Поэзия жива своим уставом, и если к тридцати не генерал, хотя тебя и числят комсоставом, но ты как будто чей-то чин украл». Арсений Тарковский (25 июня 1907-27 мая 1989) был к тридцати годам «генералом» русской поэзии, но советское литературное сообщество долгие годы не признало его «чин». Первый сборник «Перед снегом», начавший сочинять стихи, как он сам говорил, «с горшка», Тарковский смог издать только к пятидесяти пяти годам.

Он был советским человеком, но так и не стал советским поэтом. Реалии времени в его стихах, мистическим образом взаимодействуя с лучшими образцами русской и мировой поэзии, на выходе оборачивались неподвластным социальной конъюнктуре, божественным «заветным числом», которое Тарковский искал в любви, в страдании, в звёздном куполе, раздвигаемом над ночной землей «рабочим ангелом», в природе и в самом себе, как в неотъемлемой (человеческой) частице этого числа. Он воспринимал бытие, как жизнь в союзе с истиной, пусть даже эта истина была настерпимо горька. По количеству несчастий, переживаний и неустройств жизнь Тарковского напоминала жизнь библейского Иова. Наверное поэтому темы смерти, беды, не приносящей счастья любви, трагической размолвки с окружающим миром звучали уже в его ранних произведениях. В стихотворении «Рукопись» он точно выразил свое мироощущение: «Я тот, кто жил во времена мои. Но не был мной».

Тарковский стоически переносил удары судьбы: позднее (когда многие поэты уже почивают на лаврах) признание; фронтовое ранение, в результате которого он, бывший в молодости, по воспоминаниям современниц, «неправдоподобно красивым», большую часть жизни прожил инвалидом; многолетнюю «ссылку» на «галеру» переводов; включение вместе с Ахматовой и Зощенко (спасибо, что не в первом ряду) в проскрипционный список знаменитого постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград»; несправедливые обвинения «идейных» критиков в «книжности и формализме» его поэзии; и — под занавес — вынужденную разлуку с сыном — гениальным режиссёром Андреем Тарковским , оставшимся на Западе из-за невозможности работать на Родине. Ранняя смерть сына (1986 год, Париж) потрясла поэта.

При этом нельзя сказать, что власть как-то особенно преследовала Арсения Тарковского. Он был достойным сыном своего времени. Призранный негодным к строевой службе, добился отправки на фронт, храбро воевал, был награжден орденами, сочинил знаменитую «Гвардейскую застольную»: «Тост наш за Сталина, тост наш за партию, тост наш за знамя побед!» Но внутренний (и наследственный) аристократизм, чёткое понимание «геометрии мира», в котором ему выпало жить и творить, а также своего места в русской поэзии не позволяли Тарковскому суетиться, хлопотать о публикациях, обижаться на многолетнее замалчивание. Он, как советовал Булгаков устами Воланда (кстати, Тарковский в двадцатых годах сотрудничал с легендарным «Гудком») просто жил, писал стихи, ничего ни у кого не просил и в конце концов дождался момента, когда" сами пришли и всё дали".

Место Тарковского в русской поэзии двадцатого века рядом с Цветаевой, Ахматовой, Ходасевичем, Мандельштамом, Пастернаком, Зеболоцким. Цветаева его любила, посвятила Тарковскому ответное на его «Стол накрыт на шестерых» горькое стихотворение: «Всё повторяю первый стих, и все переправляю слово: „Я стол накрыл на шестерых. Ты одного забыл — седьмого“. Ахматова написала восторженную рецензию на его первый сборник, их связывала многолетняя дружба. Ученик Ахматовой Иосиф Бродский относился к Тарковскому, по свидетельству современников, „прохладно“. Возможно, потому, что медитативный, завораживающий стиль, ставший для Бродского „фирменным“ (сотни стихотворений на одной интонации), Тарковский (прежде Бродского) мастерски опробовал в стихотворении „Я в детстве заболел от голода и страха“: „Корку с губ сдеру — и губы облизну; запомнил прохладный и солоноватый вкус. А всё иду, а всё иду, иду…“ Для Тарковского это был мимолетный эскиз в геометрии его поэтического мира, для Бродского — открытие, система и многолетняя практика.

Государственная премия СССР по литературе была присуждена Арсению Тарковскому в 1989 году. Он не стал её ждать — умер на несколько месяцев раньше.