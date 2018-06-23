Любимов — Губенко: Коля, не трогай евреев, не связывайся с ними, прошу тебя

СССР и Губенко категорически отказывались вернуть ХАБАДу и представителю этой организации в Ленинграде раввину Изе Когану библиотеку любавического рэбе, конфискованную чекистами за почти 70 лет до этого дня.

Аргументы представителей Ленинской библиотеки и Губенко были убийственны и неоспоримы: «Нет и все тут. Нет. Это не их и не его, это наше достояние».

Библиотека была частной собственностью Любавического ребе, напомним.

Так вот, кто-то из хабадников, людей сообразительных, догадался попросить Любимова позвонить своему ученику Губенко и замолвить слово за библиотеку Ребе. Любимов позвонил и сказал ученику, который стал министром: «Коля, не трогай евреев, не связывайся, все может быть очень плохо в случае отказа, не трогай евреев, Коля».

Из того разговора ничего хорошего не получилось. Отказал Коля учителю.

Что из этого всего получилось, известно. Через несколько месяцев СССР перестал существовать. Библиотека Ребе до сих пор хранится в спецхране Ленинской библиотеки. Губенко на пенсии. Любимов умер в возрасте 97 лет. Изя Коган живет в Москве, у него своя синагога в новом здании, его уроки Торы очень популярны у еврейского населения России.

К чему все это рассказано, спросите вы?

А к тому, что Лионель Месси и его коллеги по футбольной сборной Аргентины отказали Израилю в товарищеском матче за 8 дней до начала ЧМ в России. Ребята испугались, по слухам, угроз их семьям, которые поступили от арабских врагов Израиля. Их можно понять. Да и вообще, виноваты в этом отказе были все кому не лень, всех обвинили, от израильских министров до чиновников аргентинской федерации футбола. Огорчили аргентинцы болельщиков и детей, фанатов Месси. Да, к тому же, не хотели ребята из сборной рисковать своими бесценными ногами, и папа Месси не хотел ехать в Иерусалим. И вообще…

А Марадона Армандо Диего, кстати, приезжал и молился в Иерусалиме у Стены Плача и выигрывал, между прочим, Кубок Мира в 1986 году. В Мексике дело было.

А сейчас, 21 июня в Нижнем Новгороде хорваты разорвали и унизили аргентинцев категорически, уничтожили их донельзя, не оставив следа от их таланта, гордости и званий.

Никакой особой связи между двумя этими историями нет. Разные темы. Как можно понять. Совсем разные темы. Но все-таки повторим необязательно за незабвенным Юрием Петровичем Любимовым: «Не трогайте евреев, Лионель, не связывайтесь с ними, Гонсало Игуаин , не надо, потому что себе дороже выйдет».

Ничего другого почему-то на ум не приходит…