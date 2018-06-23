Николай Кузнецов: наша служба — постоянная учеба, а для собак — игра

В 14 годовщину празднования дня кинолога корреспондент ИА «Уральский меридиан» решил подробней узнать о самой душевной профессии в подразделениях силовых структур. За подробной экскурсией в мир единения собаки и человека, мы отправились в кинологическую службу Управления Росгвардии ХМАО-Югры.

Кинологическая служба самое молодое подразделение югорской Росгвардии. Но во тоже время одно из самых интересных направлений службы в управление.

Кинолог большую часть рабочего времени проводит со своим пушистым напарником. Поэтому все специалисты по собакам проживают в кинологических городках, где есть всё для содержания и дрессуры служебных собак. Своеобразный город в городе на территории трёх крупных муниципалитетов: Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска.

В одном из таких городков служит младший инспектор-кинолог отделения боевого обеспечения Управления Росгвардии по ХМАО-Югре сержант Николай Кузнецов вместе со своим четвероногим другом немецкой овчаркой по кличке Цезарь.

Николай, как вы стали кинологом, что необходимо для этого, где проходили обучение и сколько уже служите?

— Я учился в Уфе в высшей школе по подготовке специалистов кинологов, по специализации следовая работа. На службе я 4 года. Конечно, нужно любить собак, причем любить безумно потому, что максимальное количество времени ты будешь проводить именно с ней. Если человек действительно готов и ему нравится, то он идет учиться на кинолога. Затем идет учиться работать с собакой и учит уже свою собаку. Наша служба — постоянная учеба, а для собак — игра.

Расскажите о своем четвероногом напарнике, как его зовут, сколько ему лет и что он умеет?

Это немецкая овчарка, зовут его Цезарь, ему 10 месяцев. Собачка приобретена недавно и мы пока осваиваем общие команды посадка, укладка, хождение рядом, ко мне. В общем, проходим основной курс дрессировки. Важно, чтобы кинолог был с собакой с самого начала, какую-то минимальную дрессировку можно давать уже в 3—4 месяца.

Немецкая овчарка хороша тем, что порода выведена очень давно. В ней собрано огромное количество положительных качеств, поэтому с ней очень просто работать. Умнейшие собаки. Опять же для кинологов — кому с кем проще работать, да и собаки бывают разные: сангвиник, меланхолик и так далее, как и человек. Но самое главное войти в тандем с собакой.

В дальнейшем, какие у вас планы на Цезаря?

Цезаря я буду обучать по поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств. Эта работа включает в себя обыск помещений, автотранспорта, отдельно стоящих предметов, мест массового скопления людей и местности.

А может ли одна собака обучиться сразу по нескольким направлениям, стать универсальной?

Это очень сложно для собаки и практически невозможно. Например, следовые собаки должны быть агрессивны, ведь найдя преступника, они должны его задержать. В моем случае собака должна быть миролюбивой, потому что я могу работать в разных учреждениях. Соответственно, непозволительна ни какая агрессия на людей, а особенно на детей.

Возможно, объединить поиск взрывчатых веществ и наркотических, но тоже есть свои особенности. Взрывчатые вещества собака не должна трогать, то есть она проходит, ловит фон взрывчатого вещества и садится напротив. А унюхав наркотические вещества, она может подойти и носом упереться, например, в сумку. Когда она упирается, то выходит воздух и запах чувствуется лучше, да и ей так проще работать. И поиск взрывчатых веществ проводится направлено, на определенной территории, вы идете, как правило, уж обладая какой-то информацией. А наркотики могут быть где угодно и место поиска обширно. Нюансов очень много.

Сколько времени вы проводите с вашим напарником?

Желательно, конечно, чтобы максимальное количество времени собака была рядом, чтобы она понимала, что не брошена. И конечно, чем больше времени мы проводим вместе, тем лучше будет результат нашей работы.

Овчарка Цезарь новичок среди своих более опытных четвероногих коллег. У него всё ещё впереди.

Источник фотографии: пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре