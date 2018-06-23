«Горжусь, что я узбек»: правила бизнеса Алишера Усманова 

«Робби Уильямс все равно после меня», — заявил Алишер Усманов, поднявшись 24 мая на сцену петербургского Планетария. Британский певец должен был выступить на праздновании 25-летия компании «Мегафон», контрольный пакет которого принадлежит USM Holdings Усманова и партнеров. Миллиардеру есть, что праздновать в этом году — и не только юбилей «Мегафона». В конце 2016 года USM Holdings вместе с «Ростехом» и инвестором Александром Галицким создал компанию-оператора, которая будет разрабатывать систему маркировку товаров в России. А в мае нынешнего года Усманов создал альянс с «Ростехом» и Газпромбанком — на его базе Россию будут превращать в цифровую державу. Контуры обоих проектов пока расплывчаты, но можно не сомневаться, что Усманову, чье состояние оценивается в $12,5 млрд, участие в них позволит заработать. Forbes выбрал наиболее яркие высказывания бизнесмена.
Бизнес — это все-таки корыстное занятие, в котором твоя корысть заключается в получении прибыли
Для меня деньги — это функция. Они дают возможность достичь чего-то, могут быть мерилом твоих достижений, или, наоборот, по их количеству можно судить о своих неудачах.
Металлургия — это не первая любовь. Акции металлургических предприятий — вот моя первая любовь. Был такой фильм советский, в нем у одного из героев девушка спрашивает: «У вас была первая любовь?», а он ей отвечает: «Была первая, и неоднократно».
Мое основное правило в бизнесе — никогда не заниматься политическими играми, но никогда не делать ничего без понимания и поддержки государственного аппарата и прежде всего правительства и руководства государства, в котором мы делаем этот бизнес.
Я считаю, что нужно уважать менеджмент. Есть такие акционеры, как, например Олег Дерипаска, являющийся менеджером компаний, где у него большая доля. У меня такой потребности нет.
Интернет очень чувствителен к роли основателей и менеджеров, я в это не вмешивался и вмешиваться не буду.
Однажды, году в 93-м, понял, что не могу торговать тем, что несет угрозу для здоровья людей. Да и как мусульманину мне не пристало продавать яд. С тех пор табачного бизнеса для меня не существует.
Смысл благотворительности как для себя, так и для общества в целом вижу только в одном — люди должны любить ближних, как самих себя. Если ты можешь что-то сделать, а в материальном мире это можно сделать той или иной формой финансового участия, то надо этим обязательно заниматься по мере твоего успеха в бизнесе. А уж тем более если этот успех дает тебе возможность выбирать, какого масштаба помощь ты можешь оказать.
Самое страшное в России — что люди не любят делиться друг с другом.
Кичиться тем, что ты помогаешь — это показатель низкого культурного уровня человека
Статичность — она прекрасна только в скульптуре. А в бизнесе динамизм — это залог твоей прибыли.
Живу с чистой совестью и в полной гармонии со своей, пусть и грешной, душой.
Моя влиятельность должна соответствовать моей совести. И если ты делаешь все по совести, то рано или поздно твое влияние среди людей будет заслуживать только одно уважение и признание. Это главное содержание жизни, на мой взгляд.
Я неоднократно говорил, что я горжусь тем, что я узбек. Я горжусь тем, что это моя родная земля. Все, чем я могу быть полезен для Узбекистана, для руководства Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту.
Я не тот человек, который отдает все на доверии или на чувствах, я очень хорошо изучаю все компании.
Я вообще больше не хочу ничего покупать, почти. Кроме того, что будет обеспечивать деятельность наших филантропических и благотворительных программ.
Наша, моя личная, я не говорю наша корпоративная благотворительная деятельность и спонсорство, моя личная благотворительность кратно превышает те налоговые платежи, которые я делал. Поэтому в этом смысле я спокоен. Совесть у меня чиста. Особенно перед моей родиной.
Хороших людей всегда больше, чем плохих, в противном случае уже наступил бы конец света.
При подготовке статьи испльзовались материалы Forbes, Vesti.ru и «Ведомостей».
Алишер Усманов Рейтинг Forbes: №10 Состояние: $12500млн
Узнать подробнее