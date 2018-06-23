«Горжусь, что я узбек»: правила бизнеса Алишера Усманова

Бизнес — это все-таки корыстное занятие, в котором твоя корысть заключается в получении прибыли

Для меня деньги — это функция. Они дают возможность достичь чего-то, могут быть мерилом твоих достижений, или, наоборот, по их количеству можно судить о своих неудачах.

Металлургия — это не первая любовь. Акции металлургических предприятий — вот моя первая любовь. Был такой фильм советский, в нем у одного из героев девушка спрашивает: «У вас была первая любовь?», а он ей отвечает: «Была первая, и неоднократно».

Мое основное правило в бизнесе — никогда не заниматься политическими играми, но никогда не делать ничего без понимания и поддержки государственного аппарата и прежде всего правительства и руководства государства, в котором мы делаем этот бизнес.

Я считаю, что нужно уважать менеджмент. Есть такие акционеры, как, например Олег Дерипаска , являющийся менеджером компаний, где у него большая доля. У меня такой потребности нет.

Интернет очень чувствителен к роли основателей и менеджеров, я в это не вмешивался и вмешиваться не буду.

Однажды, году в 93-м, понял, что не могу торговать тем, что несет угрозу для здоровья людей. Да и как мусульманину мне не пристало продавать яд. С тех пор табачного бизнеса для меня не существует.

Смысл благотворительности как для себя, так и для общества в целом вижу только в одном — люди должны любить ближних, как самих себя. Если ты можешь что-то сделать, а в материальном мире это можно сделать той или иной формой финансового участия, то надо этим обязательно заниматься по мере твоего успеха в бизнесе. А уж тем более если этот успех дает тебе возможность выбирать, какого масштаба помощь ты можешь оказать.

Самое страшное в России — что люди не любят делиться друг с другом.

Кичиться тем, что ты помогаешь — это показатель низкого культурного уровня человека

Статичность — она прекрасна только в скульптуре. А в бизнесе динамизм — это залог твоей прибыли.

Живу с чистой совестью и в полной гармонии со своей, пусть и грешной, душой.

Моя влиятельность должна соответствовать моей совести. И если ты делаешь все по совести, то рано или поздно твое влияние среди людей будет заслуживать только одно уважение и признание. Это главное содержание жизни, на мой взгляд.

Я неоднократно говорил, что я горжусь тем, что я узбек. Я горжусь тем, что это моя родная земля. Все, чем я могу быть полезен для Узбекистана, для руководства Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту.

Я не тот человек, который отдает все на доверии или на чувствах, я очень хорошо изучаю все компании.

Я вообще больше не хочу ничего покупать, почти. Кроме того, что будет обеспечивать деятельность наших филантропических и благотворительных программ.

Наша, моя личная, я не говорю наша корпоративная благотворительная деятельность и спонсорство, моя личная благотворительность кратно превышает те налоговые платежи, которые я делал. Поэтому в этом смысле я спокоен. Совесть у меня чиста. Особенно перед моей родиной.

Хороших людей всегда больше, чем плохих, в противном случае уже наступил бы конец света.

«Ведомостей». При подготовке статьи испльзовались материалы Forbes, Vesti.ru

Алишер Усманов Рейтинг Forbes: №10 Состояние: $12500млн

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