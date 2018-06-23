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Жми Скорей! ХАЙПЕРЫ #2| MASTANK (Никита Кузнецов)
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Жми Скорей! ХАЙПЕРЫ #2| MASTANK (Никита Кузнецов) 

Popcake.tv 20 часов назад
Фото: Popcake.tv
Привет, сладенький! Мы долго готовили самый вкусный выпуск #ХАЙПЕРОВ для тебя, пришло время насладиться сливками. В гостях у нас самый хайповый Никита Кузнецов, он же, он же МАГА, он же МАГНЯНК. Мы до сих пор не поняли сколько личностей в нем живет, поэтому предлагаем сосчитать их тебе самому.
В этом выпуске мы поговорим об амбициях, раскроем все тайны «Новой фабрики звёзд», узнаем о похищении инопланетян и захвате планеты. Сидеть на месте было очень скучно, поэтому корты — идеальное решение.
Мы сломали пять хайпометров, потому что эмоции и желание вытворять дичь выходили за пределы разумного… А самую хайповую Настюшку Рассел вообще ядрено разукрасили несмываемой косметикой и чуть не оставили без волос. МС МАГНЯНК рассказал как попасть в, а в конце Никита признался, что в него направили два ствола и заставили делать…ЭТО!
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