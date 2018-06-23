Директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков в программе «Город дорог» 13 июня 2018 года

А. КАПКОВ: 13 часов 35 минут. Всем здравствуйте! Меня зовут Александр Капков . Это программа «Город дорог». Ближайшие 25 минут проведём с вами вместе, по традиции, в обсуждении транспортных, дорожных, околодорожных тем. Представляю вам нашего сегодняшнего гостя — у нас в гостях директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков. Кирилл, здравствуйте.

К. КИСЛЯКОВ: Здравствуйте.

А. КАПКОВ: Как ваши дела? — хочется спросить сразу же.

К. КИСЛЯКОВ: Мои дела просто прекрасно. Надеюсь, у вас тоже.

А. КАПКОВ: Да, всё здорово. Давайте с вами разберём немножко, как построим сегодняшний диалог. У нас буквально… Слушайте, да это уже завтра будет происходить, да? У нас 14-го и 15-го числа открывается Чемпионат мира по футболу в Москве. И это, наверное, главное событие не только этого лета, но и всего этого года. И я представляю уже, потому что мы не первый раз обсуждаем эту тему, как вообще все в городе, все ведомства, все сферы готовятся к этому. И конечно же, нельзя сказать, что транспорт — это одна из каких-то последних сфер в организации подобного мероприятия. Наоборот, это одна из самых ключевых, наверное. Я бы поставил её вообще на второе место — после спортивных объектов сразу ставишь транспортные. Ну ладно, где-то рядом можно ещё проживание и всё остальное. В общем, мы с вами понимаем прекрасно, что это очень и очень важно.

Давайте буквально коротко в самом начале о том, как общественный транспорт подошёл, подготовился, пришёл к Чемпионату мира по футболу, который сейчас стартует в нас, в Москве в том числе.

К. КИСЛЯКОВ: Спасибо за вопрос. Ну, давайте, наверное, начнём с того, что Москва в последнее время активно развивает транспортный комплекс в целом. Это касается, конечно, и наземного городского пассажирского транспорта: обновление подвижного состава, развитие инфраструктуры, пассажирских сервисов. Это всё заметно невооружённым глазом. Поэтому с учётом той работы, которая на протяжении нескольких лет уже проводится, для нас данное событие, конечно, очень важное, но оно не стало для нас чем-то экстраординарным в плане подготовки к нему. То есть мы, в принципе, развивая транспортный комплекс, уже готовились к событиям такого масштаба.

Конечно же, с учётом графика проведения мероприятий, с учётом месторасположения спортивных объектов маршрутная сеть, режимы работы немножко подстраиваются и под график, и под месторасположение, поэтому какие-то коррективы в работу наземного транспорта мы, разумеется, внесли.

Ну, прежде всего о чём стоит сказать? Что, помимо наших текущих регулярных маршрутов, которые ежедневно работают на линии, организуем специальные маршруты наземного городского пассажирского транспорта, они будут помечены литерами «S» — с S-1 до S-8, их всего будет 8. Это специальные маршруты, которые будут обеспечивать перевозку в дни проведения матчей между аэропортами и конечными станциями метрополитена, между станциями метрополитена и стадионами либо площадками так называемого Фестиваля болельщиков. Вы знаете, что, помимо проведения спортивных мероприятий на стадионах, также организуются публичные просмотры матчей Чемпионата мира, и не только тех, которые в Москве проходят.

А. КАПКОВ: Ну, здесь мы подразумеваем одну площадку, если мы говорим про Москву? Давайте я нашим слушателям тоже поясню: мы говорим сегодня про Москву, потому что мы говорим про «Мосгортранс». Соответственно, это площадка на Воробьёвых горах?

К. КИСЛЯКОВ: Абсолютно верно.

А. КАПКОВ: Речь идёт о фанфесте, который там будет проходить. Можно такой небольшой поясняющий вопрос? Литеры «S». А почему «S»? Sport? Ну, просто откуда родилась эта буква?

К. КИСЛЯКОВ: Вопрос на засыпку. Не отвечу.

А. КАПКОВ: Не Express, не Sport. Может быть, какое-то обоснование?

К. КИСЛЯКОВ: Скорее всего, поскольку это экспрессные маршруты, это шаттлы.

А. КАПКОВ: Шаттлы?

К. КИСЛЯКОВ: Shuttle-1, Shuttle-2, Shuttle-3, Shuttle-4 и так далее.

А. КАПКОВ: Это, в общем, как транслитерация?

К. КИСЛЯКОВ: Транслитерация.

А. КАПКОВ: Всё, я понял. Нет, тогда это абсолютно точно обосновано. Хорошо. Можно я немножко резюмирую ваши слова, которые вы сейчас произнесли?

Московский городской общественный транспорт в принципе в любой день готов к международному событию подобного уровня? Не было никаких выдвинутых, грубо говоря, за год, за два условий: «Так, ребята…» — как к стадионам, например? Ну, что скрывать? «Лужники» не был готов к тому, чтобы проводить мероприятия подобного уровня. Многие стадионы в других городах не были готовы. А во многих городах вообще таких стадионов не было. FIFA приехали и сказали: «Ребята, 35 тысяч человек для стадиона — это минимум. Понимаете?» И все начали строить. Кто-то стал ремонтировать старые. Кто-то… Как, например, где? В Казани — там уже до этого построили подходящий стадион, и там мало вообще чего делали. В Екатеринбурге старый отремонтировали. В «Лужниках» у нас тоже сделали так, что «Лужники» теперь будут вмещать необходимое количество народа.

Вот у вас в транспорте общественном такого не было? Ну, грубо говоря, какие-то условия, под которые нужно было подогнать, подработать — ничего подобного? Просто современная работа была выполнена… своевременная, я прошу прощения, была выполнена таким образом? Вам сказали: «Приедет Чемпионат мира». Вы такие: «Хорошо, ладно. Скажите, сколько человек и когда — и мы всё сделаем».

К. КИСЛЯКОВ: Вы всё верно услышали, да. И это действительно большая целенаправленная работа, это часть городской политики по развитию транспортной системы, и она ведётся уже очень давно. И вы сами её можете наблюдать. Вы наверняка тоже периодически пользуетесь общественным транспортом, да?

Я здесь, например, немножко про метро могу сказать. Вы же давно, например, могли уже заметить, что речевое информирование в поездах в том числе дублируется на английском языке. Плюс навигационные пилоны тоже переведены на английский язык. Поэтому такими маленькими шажками (на самом деле это какой-то совершенно мизерный процент я обозначил того, что делается) мы продвигались к общей задаче. В нашей части, как я уже сказал, подвижной состав, мы более 90% обновили. Мы развиваем пассажирские сервисы, системы оплаты проезда. Это всё работа, которая длилась уже много лет. И поэтому, да, в целом мы подстраиваемся под Чемпионат, но мы не рвём на себе волосы.

А. КАПКОВ: И не так, что мы сейчас всё под Чемпионат сделаем, а потом всё забудется, и мы вернёмся к старому уровню?

К. КИСЛЯКОВ: Абсолютно верно. В Москве очень много гостей, они так или иначе будут приезжать, будут знакомиться с городом. Поэтому всё, что делается — всё к лучшему.

А. КАПКОВ: Вы рассказали о некоторых новых маршрутах. Естественно, всё-таки небольшие изменения в транспорте происходят в связи с этими мероприятиями. Как он в целом будет работать? Я бы, наверное, сейчас так немножко сдвинул вариант на режим работы. У нас в праздники иногда мы продлеваем, ночью работаем, ещё что-то. Что-то подобное будет во время Чемпионата?

К. КИСЛЯКОВ: Разумеется. Как я уже сказал, мы подстраиваемся под график проведения матчей Чемпионата мира. Например, есть дни, в которые время матча назначено на 21:00. По-моему, один матч группового турнира, полуфинал и одна восьмая. Эти матчи закончатся ориентировочно в 23:00.

А. КАПКОВ: В 12…

К. КИСЛЯКОВ: Ну, там в зависимости от игровой ситуации, конечно. Поэтому в эти дни мы на 4 часа продляем режим работы общественного транспорта. До 3 часов ночи те маршруты, которые являются так называемыми маршрутами спортивных соревнований, на которых в том числе бесплатный проезд для болельщиков будет обеспечен, они будут работать до 3 часов ночи. То есть там 4 часа с лихвой хватит, чтобы добраться до места проживания.

А. КАПКОВ: Небольшое уточнение. Вы только что назвали — спортивные маршруты. Это новые маршруты, которые специально были введены под это мероприятие, или в них вошли, допустим, и какие-то старые?

К. КИСЛЯКОВ: Давайте я уточню. Я сказал про 8 специальных маршрутов, да?

А. КАПКОВ: Да, шаттлы.

К. КИСЛЯКОВ: Помимо этого, в специальном режиме будут работать 45 регулярных маршрутов наземного транспорта. Это маршруты, которые примыкают к стадионам, к метро и на которых перевозка по центру города осуществляется. Вот эти 45 маршрутов — я их называю спортивными. На них как раз зрителям спортивных соревнований будет предоставлено право бесплатного проезда в дни проведения матчей. Для этого они должны будут иметь с собой так называемый паспорт болельщика, FAN ID, и билет на матч. Ни для кого не секрет, как это получить и где это взять.

А. КАПКОВ: Но это, кстати говоря, один из очень интересных и важных вопросов для остальных. Если я не направляюсь на мероприятие спортивное и у меня нет с собой ни FAN ID, ни билета, я должен оплатить проезд?

К. КИСЛЯКОВ: Разумеется.

А. КАПКОВ: Как технически это выглядит? Вот мы с вами заходим в автобус. Вы идёте на матч, а я еду на работу. У вас есть с собой билет и FAN ID, а у меня с собой ничего нет. Это автобус с турникетом? Это автобус с каким контролем? Как это осуществляется? Как именно технологически бесплатный проезд получаете вы и не получаю я?

К. КИСЛЯКОВ: Если вы просто идёте на работу и у вас с собой ничего нет, то тогда вы подходите к водителю и приобретаете билет на одну поездку. Это стандартный сценарий.

А. КАПКОВ: Ну да. Либо он у меня есть.

К. КИСЛЯКОВ: Либо он у вас есть. Выглядит это следующим образом. Вот эти маршруты будут работать в так называемом бестурникетном режиме, то есть не будет турникета, он будет опущен.

А. КАПКОВ: Вход во все двери?

К. КИСЛЯКОВ: Да, вход будет во все двери, как на бестурникетных маршрутах. Поэтому на части маршрутов, ну, на подавляющем большинстве в режиме постоянного присутствия в подвижном составе будут наши контролёры.

А. КАПКОВ: Контролёры?

К. КИСЛЯКОВ: Да. То есть, соответственно, зритель предъявит ему FAN ID и билет на матч, а вы просто провалидируете свой билет стандартным образом у валидатора. Соответственно, если у вас там попросит, он проконтролирует, как вы это сделали. А часть маршрутов будет контролироваться в обычном стандартном режиме, то есть мобильными бригадами, которые будут регулярно просто заходить и проверять, контролировать оплату проезда.

А. КАПКОВ: Всё, я понял технику. Просто до этого возникали некоторые вопросы, я думал: как водитель будет постоянно отвлекаться? Одного пропустить, второго не пропустить… А теперь я понимаю, что будет свободный проход в этот автобус.

К. КИСЛЯКОВ: Водителей мы не задействуем в этот раз.

А. КАПКОВ: Да, свободный проход в автобус. Те, у кого есть FAN ID и билет, соответственно, бесплатно едут. Те, у кого нет, они будут контролироваться специальными людьми, которые либо будут находиться в автобусе, либо могут зайти на одну из остановок, как это у нас достаточно часто бывает.

К. КИСЛЯКОВ: Всё верно.

А. КАПКОВ: Расписание по продлению я понял. А расписание, как это сказать, по частоте? Увеличивается интервал, уменьшается интервал? У вас, я представляю, наверняка тоже есть новый график расписания в дни матчей.

К. КИСЛЯКОВ: Значит, ну смотрите. Специально организованные автобусные маршруты будут ездить с минимально возможным интервалом. У них достаточно большой выпуск — от 2 до 10 минут, в зависимости от направления. То есть это комфортно. Регулярные маршруты примерно в таком же режиме будут работать. Для всех этих маршрутов достаточный выпуск будет обеспечен, то есть не будет такого, что автобуса не дождались.

А. КАПКОВ: Но здесь принципиально важно: если с шаттлами более или менее понятно (это отдельные маршруты, которые запущены специально под этот Чемпионат, и их как-то легче контролировать), то что касается регулярных маршрутов — простой вопрос. Количество автобусов на маршруте увеличилось, уменьшилось, осталось прежним?

К. КИСЛЯКОВ: Смотрите. Как я уже сказал, мы подстраиваемся под Чемпионат, поэтому даже у этих регулярных маршрутов может само маршрутное расписание измениться, и сам маршрут может немножко поменяться, чтобы он, не знаю, ближе подъезжал к стадиону и прочее. Поэтому какие-то коррективы в сам маршрут вносятся. И это будет заметно. И с точки зрения расписания движения где-то будет также увеличен выпуск, где это необходимо.

А. КАПКОВ: То есть вы в зависимости от загруженности действительно в каких-то маршрутах увеличиваете количество автобусов? Все, я понял. Это был главный вопрос.

Ещё то, что принципиально нужно понимать. Порой даже я, когда приезжаю в какой-то другой район города, я не всегда могу сразу быстро разобраться с тем, куда сесть, как доехать. Открылась дверь. «До автопарка идёте?» Он такой: «Нет, это другой маршрут». Ну, как-то ты по-русски более или менее справишься. На остановке стоит — у него спросишь, узнаешь. Это ваша задача — так, чтобы любому болельщику, независимо на каком языке он разговаривает, за какую команду он болеет, было понятно, как и куда ему ехать? Либо это, допустим, город как-то на себя взял задачу — везде расклеил маршруты новые, куда идут, какие остановки, на всех языках мира? Или это вы делаете у себя, допустим, на остановочных павильонах, в тех же самых автобусах или ещё какими-нибудь другими способами?

К. КИСЛЯКОВ: Ну, конечно же, это общая задача. Город определил общую стратегию, и в части информирования тоже, а мы её реализуем. Вопрос информирования — очень важный вопрос. И конечно же, современный человек прежде всего какими-то онлайн-ресурсами воспользуется, поэтому вся полнота информации так или иначе на онлайн-ресурсах представлена: на нашем (mosgortrans.ru), на сайте метрополитена и на главном городском транспортном портале (transport.mos.ru), причём информация там представлена аж на семи языках. То есть не составит труда всю необходимую информацию получить, получить ответы на свои вопросы. Это такая самая понятная человеку коммуникация. У каждого есть телефон. Залез, посмотрел — всё отлично.

Помимо этого, конечно же, как я уже сказал, в метро, соответственно, навигационные пилоны обеспечивают информирование в этой части. Мы в своей части также — на специальных маршрутах речевые информаторы будут тоже всю необходимую информацию предоставлять. Помимо этого, город изготовил определённое количество буклетов, таких красненьких книжечек, которые содержат очень хорошую и подробную информацию о местах проведения соревнований, о правилах поведения в транспорте, о маршрутах, о схемах движения. Мы, например, в своей сети продаж, в киосках продажи билетов такие буклеты просто распространяем. Причём они также на нескольких языках представлены.

Помимо этого, есть наши прекрасные контролёры. И, понимая на самом деле, что могут возникнуть определённые проблемы с коммуникацией, мы весь штат обучили некой базовой такой специализированной программе английского языка, которая учитывает вопросы транспортного обслуживания. То есть какие-то базовые навыки коммуникации, чтобы помочь сориентировать, им привиты, я надеюсь. И они смогут всегда помочь человеку, который к ним обратился в транспортном средстве, на остановке и прочее.

А. КАПКОВ: Долго обучали? Это же ведь сложный процесс, согласитесь.

К. КИСЛЯКОВ: Обучали в течение нескольких месяцев.

А. КАПКОВ: Нескольких месяцев?

К. КИСЛЯКОВ: Да. Повторюсь — по специальной программе. Она, кстати, даже была достаточно индивидуальной для каждого, потому что у всех разное восприятие собственно новой информации, особенно если ты никогда даже язык не учил. Поэтому специальная программа. Кто-то лучше постиг, кто-то хуже, но тем не менее это всё есть.

А. КАПКОВ: Вы так деликатно говорите про возраст, я понимаю. Я в вашей структуре не работаю, но я тогда скажу за вас. Кто постарше — тому сложнее обучиться английскому язык. Кто помладше — может, ещё что-то и помнит, и легче научиться. Это были разные группы. Возможно, и разный уровень был. Кто-то же что-то помнит, да?

К. КИСЛЯКОВ: Конечно.

А. КАПКОВ: А кто-то совсем ничего не знает, кто-то немецкий учил, грубо говоря. А какой-то экзамен в конце был?

К. КИСЛЯКОВ: Был контроль со стороны преподавателей, естественно.

А. КАПКОВ: Вот мне просто интересно, сейчас коротко. Вы, возможно, видели, как проходит обучение, может быть, наблюдали тот самый контроль или ещё что-то? Как вы считаете, вот ваш контролёр полноценно сможет ли справиться с болельщиком, который вошёл в автобус? Во-первых, у него нужно узнать, ну, попросить предъявить FAN ID и билет. А во-вторых, нужно будет ответить ему на вопрос: «Идёт ли этот автобус до Большого театра?».

К. КИСЛЯКОВ: Понятно, что я на ваш вопрос однозначно не отвечу, потому что люди все разные, и, собственно, все по-разному будут себя вести. Даже те, кого обучили, неизвестно, как они сориентируются в незнакомой и для себя немножко стрессовой ситуации. Я знаю людей, контролёров, которые действительно весьма хорошо постигли эти навыки и смогут вот такую сложную конструкцию языковую воспроизвести. Понятно, что-то кто-то, может быть, и смутится, и потеряется. Но я думаю, что в любом случае работают у нас совместные бригады, то есть как минимум там три-четыре человека работают, и представители другой организации — ГКУ «Организатор перевозок»…

А. КАПКОВ: Застенчивого прикроют.

К. КИСЛЯКОВ: Да, коллективный разум всегда справится.

А. КАПКОВ: А будут те контролёры, которые сказали: «Ну нет, ребята, я не буду. Нет. Какой английский? Вы что? Пару месяцев? Нет. Давайте я на другом маршруте поработаю»?

К. КИСЛЯКОВ: Я думаю, что это был очень интересный и полезный новый опыт, и никто не отказывался от такой приятной возможности.

А. КАПКОВ: Я правильно понимаю, что болельщикам, у которых есть FAN ID и билет, по сути, в дни проведения матчей им никакие билеты покупать на транспорт не нужно?

К. КИСЛЯКОВ: Абсолютно.

А. КАПКОВ: Только тогда, когда они находятся здесь в другие дни?

К. КИСЛЯКОВ: Только когда, когда они наравне с обычными пассажирами.

А. КАПКОВ: Да, накануне или день после, они остались, хотят посмотреть город — тогда да, соответственно.

А у вас есть некоторое понимание того, возможно, отталкиваясь от географического местоположения стадионов, точек притяжения и всего остального, какие маршруты будут наиболее загруженными в эти дни? Куда, по вашему мнению, вы прогнозируете, будут больше всего передвигаться? Грубо говоря, на какие направления вы делаете основной упор? И, кстати говоря, отсюда же вытекает — на какие виды транспорта, в зависимости от этих направлений?

К. КИСЛЯКОВ: На самом деле здесь, мне кажется, достаточно простая арифметика. У нас есть два основных наших стадиона, где будут проходить матчи. Конечно же, маршруты, которые непосредственно подвозят пассажиров к «Лужникам», очень востребованные. К стадиону «Спартак»

А. КАПКОВ: Метро, я думаю, наиболее востребованное из них.

К. КИСЛЯКОВ: Конечно же, здесь всё очевидно. Основную нагрузку по перевозке возьмёт на себя метрополитен. И сейчас он в день перевозит больше пассажиров, нежели наземный транспорт. То же самое произойдёт и здесь. Но наши маршруты, которые непосредственно подвозные к стадионам, они будут очень востребованными. И это, кстати, показала такая тренировка, которая в прошлом году была. Было тоже событие достаточно важное — Кубок конфедераций в 2017 году. И мы там тоже анализировали перевозку.

А. КАПКОВ: Я правильно расставлю типы общественного транспорта в порядке убывания спроса: метро, МЦК, городской наземный транспорт, назовём его так?

К. КИСЛЯКОВ: Нет, мы на втором месте после метрополитена находимся. На самом деле мы не очень сильно отстаём, у нас очень большой объём пассажиропотока. Если в метро — там где-то 7,5 миллиона, то у нас 5,5 миллиона. Ну, такая среднестатистическая цифра.

А. КАПКОВ: Какой билет вы бы посоветовали покупать туристу, в данном случае болельщику? Я, честно, не знаю. Может быть, вы прогнозировали у себя срок его пребывания здесь? Потому что это тоже влияет — необходимость заехать туда, сюда, в другие точки или ещё что-то. Какой билет наиболее удобным и оптимальным будет для использования во время пребывания на Чемпионате мира?

К. КИСЛЯКОВ: Когда несколько лет назад разрабатывалось новое тарифно-билетное меню, в том числе такие вопросы тоже учитывались, и поэтому мы имеем достаточно широкое тарифное меню, которое различные модели поведения пассажиров учитывает. Я думаю, что болельщикам будут удобны безлимитные билеты. У нас есть так называемый «Единый билет», который позволяет проехать и на наземном транспорте, и на метрополитене. Есть безлимитные билеты на разные периоды действия: есть на сутки, есть на трое суток, есть на семь суток, есть на 30 дней. Тут в зависимости как раз от времени пребывания. Я думаю, что достаточно удобный будет билет, им будет удобно воспользоваться.

А. КАПКОВ: Но в любом случае, я правильно вас понял, это единые тарифы какие-то? То есть, допустим, «Тройку» невыгодно, потому что нужно её потом отдавать?

К. КИСЛЯКОВ: Нет, смотрите, здесь вы немножко путаете, потому что «Тройка» — это носитель, это не билет. «Тройка» — это карточка, на которую можно записать билет, в том числе и «Единый», всех номиналов. Поэтому «Тройку» я бы тоже порекомендовал как удобный многоразовый носитель, куда можно записать, а потом при необходимости перезаписать билет.

А. КАПКОВ: Есть ли какой-то специальный тариф для них? Или, например, туристический? Я знаю, что у нас в городе… Такое есть в некоторых других странах, а у нас нет. То есть, грубо говоря, когда город предлагает специально для туриста какой-то отдельный тариф. Он покупает, платит какую-то сумму и не знает себе бед, пользуется транспортом в любое время, сколько ему угодно раз. У нас такого нет?

К. КИСЛЯКОВ: Нет, у нас специального тарифа нет. Но, как я уже сказал, наше билетно-тарифное меню позволит выбрать удобную для себя конфигурацию с точки зрения проезда.

А. КАПКОВ: Также важный вопрос: сможет ли человек разобраться в этом тарифном меню? Оно у нас выглядит в том же самом виде, как и раньше? Или оно, может быть, как-то в упрощённом виде для туристов сейчас будет размещено, чтобы люди понимали: «Так, что мне нужно? Ага, я сейчас неделю буду в городе — значит, я куплю безлимитный на неделю»? Потому что, согласитесь, разбираться в большом тарифном меню, где очень много разных классов, которые, конечно, нам как жителям удобны, для него будет достаточно сложно.

К. КИСЛЯКОВ: Да, сложность как раз в том, что их много.

А. КАПКОВ: Да.

К. КИСЛЯКОВ: В этом сложность. И понятное дело… Ну, как я уже сказал, там есть городской транспортный портал, где, в принципе, можно ознакомиться с тарифами на билеты. В буклете тоже будет такая информация представлена. Я думаю, что немножко усилий — и эта сложность будет побеждена, что называется.

Мы, например, развивая свою сеть продаж проездных билетов, последние несколько лет внедряем сеть уличных автоматов для продажи проездных билетов. В принципе, удобное устройство, где можно купить билет «Единый», где можно купить «Тройку», записав на неё билет любой номенклатуры, либо записать билет на какую-то свою уже существующую «Тройку». Мы эти автоматы перевели также на несколько иностранных языков, поэтому я думаю, что здесь для болельщиков…

А. КАПКОВ: Буквально короткий вопрос, у нас 40 секунд. Слушайте, если болельщик забежал в автобус не тогда, когда у него бесплатный проезд, а день после, день до, и не купил билет, а к нему подходит контролёр — это становится проблемой? Или объяснились, тут же он смог его купить, ещё что-то? Ну, вот не понял, бывает такое.

К. КИСЛЯКОВ: На самом деле мы все люди. И конечно же, мы будем в таких случаях лояльно относиться к нашим гостям, и не будет ни для кого это никакой проблемой.

А. КАПКОВ: Подскажут?

К. КИСЛЯКОВ: Подскажут, да.

А. КАПКОВ: Как купить билет у водителя.

К. КИСЛЯКОВ: Да, купят билет, и всё будет хорошо.

А. КАПКОВ: Есть! Спасибо большое, дорогие друзья. У нас закончилось время. Как всегда, его не хватает. Я напоминаю, у нас в гостях был директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков. Кирилл, спасибо вам большое. Это была программа «Город дорог». Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо, пока!