Таланты и поклонники: как привлечь внимание звезды

Дотянуться до кумира удалось американской школьнице Эллисон Клосс. Ей не с кем было идти на выпускной, и девушка очень ловко выкрутилась из положения. За $100 она купила в интернет-магазине картонную копию Денни Де Вито и взяла с собой. В итоге на выпускном все внимание было обращено на нее. Эллисон фотографировали и выкладывали посты в интернет. Скоро об этом случае узнал и сам Денни Де Вито, после чего оригинально ответил девушке — пришел в бар с картонной копией Эллисон.

И это не единственный случай, когда звезды подшучивают над фанатами и сами идут на контакт с ними. Автограф, фото на память и теплые воспоминания — обычно поклонникам хватает и этого. Но высшее счастье для фаната — получить от своего кумира какой-то личный, уникальный подарок. И звезды иногда не отказывают.

«Все те, кто подписан на мой инстаграм, прекрасно знают, что я общаюсь, что я отвечаю на комменты. Недавно мы разыгрывали картину мою. И все любители моего творчества могли ответить на вопросы и выиграть ее. И выиграли», — рассказала актриса Наталья Бочкарева

«Много всякого бывает, потому что люди думают, что я — практически то же самое, что Валя из «Реальных пацанов», все так ко мне относятся, поэтому в основном общаются очень просто», — отметила актриса Валентина Мазунина

Общаться в интернете — даже со знаменитостями — сейчас действительно очень просто. Любой может написать своему кумиру и получить ответ. Звездам самим выгодно поддерживать связь с фанатами.

«Мне иногда пишут: вы не ответили на мой вопрос. Я пытаюсь в этой ленте найти этот вопрос, прошу: напишите его еще раз, когда понимаю, что я его, может, не найду. Конечно, общаюсь. Это обратная связь, это помогает моему бизнесу. Пишут, что где-то не хватает комнаты матери и ребенка, где-то пиццу долго несли. Это обратная связь», — поделился впечатлениями от общения с подписчиками бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов

Участники «Клуба друзей» Димы Билана фанатами просят себя не называть. Со своим кумиром они легко могут пообщаться лично, и делают это уже давно. Вот уже 12 лет поддерживают его на всех концертах.

«Как-то однажды увидела Диму в телевизоре, я подумала: блин, какой интересный человек, я хочу с ним дружить. И вот потребовалось десять лет. Самый первый клуб открылся в Москве, естественно, и сейчас их нереальное количество, больше 67-ми. 68. Не только в нашей стране, но и во всем мире: Германия, Англия, Греция», — рассказала координатор «Клуба друзей» Анастасия Галкина.

Во время концертов Билана участники клуба устраивают флешмобы, подогревают зал. За это артист устраивает встречи после выступлений.

«Он нам задает какие-то вопросы, спрашивает, как дела, чем мы живем, то есть не просто так какие-то люди, а он нас знает, узнает, и это особенно важно, ценно», — рассказала участница клуба Рада Гильманова.

«На каком-то концерте мы встаем нашей троицей: я, питерский президент «Клуба друзей» и еще одна наша девочка — мы давно дружим. Он такой: мои, родные! Да вы тут! После концерта ему время ехать, мы встречаемся в гримерке, он мне говорит: подожди, ты только что в Индии была, ты когда успела приехать? Ты закончила университет?» — поделилась воспоминаниями другая участница клуба Ирина Николаева

«В клубе я состою недавно, три года, здесь я нашла очень много друзей и все стали близкими мне. Я с ними общаюсь не только на концертах, но также мы встречаемся просто погулять», — говорит Александра Аксенова

Звезды нередко могут помочь своим поклонникам справиться с какими-то проблемами. Например, актер Андрей Мерзликин помог многодетной семье, у которой сгорел дом. Он разместил пост на своей странице в соцсети. За несколько дней ему удалось собрать для погорельцев 600 тыс. рублей. А певец Егор Крид помог поклоннику из Караганды сделать предложение своей девушке.

Звезды Голливуда тоже не отказывают во внимании своим поклонникам. Однажды актер Том Хэнкс вышел на пробежку в Центральный парк и увидел, что там фотографируются молодожены. Он тут же присоединился к фотосессии. Вот такой вот подарок на свадьбу. Своей простотой известен и актер Киану Ривз . Он часто ездит на метро, обедает в фаст-фудах и общается с прохожими. Свой 46-й день рождения Киану отмечал не в роскошном ресторане, а на улице. Поздравить его мог любой желающий. И такой образ жизни Киану только увеличивает количество его поклонников. Выходит, секрет популярности очень прост: чем ближе к народу — тем лучше.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ