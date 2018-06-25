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Adobe будет определять фальшивые фото с помощью искусственного интеллекта
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Adobe будет определять фальшивые фото с помощью искусственного интеллекта 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Программа может за несколько секунд выявить, какие преобразования были внесены.
Разработчики из компании Adobe представили новую программу, с помощью которой можно будет определить поддельные фотографии. Официального релиза пока не было, но на предварительном тестировании программа работала эффективно.
Каждое изменение исходного изображения оставляет следы. Программа может за несколько секунд выявить, какие преобразования были внесены. Искусственный интеллект выявляет три типа манипуляций: клонирование объектов на фото, сращивание двух разных изображений в одно и удаление деталей на фотографии.
Команда Adobe совместно с исследователями из Университета штата Мэриленд загружала в программу десятки тысяч фальшивых изображений, чтобы научить ее тому, что искать. Искусственный интеллект определяет тип манипуляции, использованной на изображении, и отмечает измененную область фотографии.
В современном мире часто встает вопрос о поддельных фотографиях, используемых в СМИ и не только. Часто они создаются с помощью программ Adobe. Разработчики надеются, что новое изобретение поможет повысить доверие к цифровым медиа.
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