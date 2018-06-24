Анастасия Орлова: Я спасла мужчину, и ему пришлось жениться

Новоиспеченная звезда «Первого канала» Анастасия Орлова рассказала о своей семье и о жизни «вне кадра».

Несколько месяцев назад на «Первом канале» произошла замена ведущих. В декрет ушла Светлана Зейналова , а ее место в программе «Доброе утро» заняла очаровательная блондинка Анастасия Орлова. Несмотря на небольшой срок в эфире, ведущая уже успела влюбить в себя аудиторию главной «кнопки» страны.

«Сын удивляется, что меня узнают его одноклассники»

— Анастасия, вы пришли на «Первый канал» с другого телеканала — ОТР. Вы всегда работали на телевидении?

— Я родилась в Саратове, там много лет вела новости на «России», около семи лет назад переехала в Москву, сначала работала в кино, занималась продвижением телевизионных и художественных фильмов. Только после этого стала ведущей телеканала ОТР, вела там вечерние информационные выпуски и итоговую программу в воскресенье. А потом меня позвали на «Первый». По образованию я филолог, кандидат филологических наук, специалист в области риторики, культуры речи, преподавала в вузах. Благодаря этому до сих пор люблю книги, читаю я много и везде. Вообще хотела бы дать совет всем: если не знаете, что делать в какой-либо ситуации, у вас неважное настроение или еще что-то — обязательно возьмите в руки хорошую книгу и читайте!

— Знаю, что вы замужем. Супруг ваш тоже имеет отношение к медиаиндустрии?

— Он работает в сфере строительства. Ему нравится то, чем я занимаюсь, и он меня всегда во всем поддерживает.

— Как же вы познакомились?

— Мы встретились случайно на одном из мероприятий в Саратове. На тот момент он уже жил в Москве и приехал к нам в город по делам. Так вот, он поднимался по лестнице и случайно споткнулся. А я шла рядом и подхватила его за руку. А потом решила пошутить и сказала: «А вы знаете, что есть такая примета у японцев: если один человек спас другого, то ему теперь придется всю жизнь за него нести ответственность?» Вот так и получилось впоследствии.

— Помимо того, что вы телеведущая и жена, вы еще и мама. Расскажите о своем сыне.

— Его зовут Иван, ему 11 лет. Увлекается театром, учится в школе для одаренных детей. У нашего ребенка отлично развит комедийный талант, он прекрасно играет комические роли. А еще очень увлекается английским, литературой, пишет интересные эссе, недавно даже победил на городском конкурсе. С недавних пор вот начал смотреть «Доброе утро». Правда, для него пока непривычно то, что его в школе постоянно спрашивают: «А это твоя мама ведет программу?» Очень удивляется, но ему это приятно конечно же.

С коллегой по Первому каналу Сергеем Бабаевым в одной из поездок проекта «Стань первым!» // фото из личного архива

«Благодаря спорту научилась добиваться своих целей»

— Сейчас лето — пора отпусков. Где любите отдыхать?

— Я всегда говорю: у меня три родины — Москва, Саратов и Псков. Это мои любимые города. Этим летом у меня вряд ли будет отпуск — много работы. Поэтому буду рада, если удастся выкроить время и увидеть друзей и близких. Теплый Саратов и родную Волгу, светлый, добрый Псков и реку Великую, мои любимые храмы. А Москва… Москва всегда со мной. Здесь мне удивительно хорошо. Это самый красивый город на земле. Особенно ранним утром — когда я еду на работу. Смотришь на еще пустынные улицы, и кажется, что город принадлежит только тебе. Пройдет еще полчаса — и я выйду с этих улиц, из передвижной студии «Первого канала», в прямой эфир. Улыбнусь и скажу всем жителям страны: «Доброе утро!» Ну как не любить такую работу?..

— Вы в прекрасной физической форме. Любите фитнес?

— Конечно! Моя мама — чемпионка Советского Союза по легкой атлетике. Я и сама занималась этим видом спорта в юности. Он мне очень помог в жизни, сформировал меня как личность. Я до сих пор вспоминаю своего тренера Виктора Иосифовича Лескевича. Он воспитал многих чемпионов СССР, Европы и мира. Так вот, благодаря ему я стала решительнее, научилась добиваться своих целей. Сейчас я ради удовольствия могу позаниматься иногда, но уже больше люблю плавание. Хотя мне до сих пор иногда снится стадион моего детства, беговая дорожка и я — пересекающая финишную черту… Конечно же первая!..