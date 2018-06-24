Как иностранцы живут во время ЧМ-2018 в России

Жить в хостеле за городом, оказывается, совсем не зашкварно.

На матч Англии и Панамы в Нижнем я сначала идти не планировал. Но, почувствовав вкус ЧМ, остановиться невозможно — хочется ездить и ездить. Вот только жильё в этом городе не получится снять так же внезапно, как принять решение о походе на матч.

«Букинг» предлагал очень сомнительные варианты за бешеные деньги (от 15 ка за сутки), но один милый хостел всё-таки нашёлся. Терпеть не могу хостелы, но этот по фото и правда казался неплохим. Тем более, комната была рассчитана всего на двоих. Единственный минус — ехать надо было минут 40 от города, но разве это расстояние для того, кто привык к московскому трафику?

Сюрпризы начались сразу по приезду в город: оказалось, что в район Нагулино автобусы в 21:50 уже не ходят. Ехать пришлось на трамвае, а потом — на попутках (спасибо чётким парням на скутерах). Немного поплутав, мы всё-таки нашли то место, которое больше похоже на мотель, чем на хостел. Дальнобойщики, автосервис и небольшая постройка посреди всего этого. Здесь и предстояло провести ночь.

Приехав на место, оказалось, что двухместный номер хозяева отдали одинокой девушке. «Не решились вас к ней пустить», — отписались мне смской. Пришлось идти в номер на восьмерых, и первые секунды в нём повергли в шок неподготовленного постояльца.

Разбросанные повсюду вещи, спёртый воздух — и здесь придётся спать?

Сначала показалось, что соседями стали наши парни из мелкого города: слишком уж не по фэн-шую всё было разложено. Оказалось, что в комнате россияне не жили вовсе. Ими оказались два британца (обоих зовут Мэтт) и аргентинец Бен. И, знаете, больше не рассказывайте мне истории про любовь англичан к порядку.

Впереди был матч сборной Англии, и эта ночь в далёком захолустье была шансом наконец-то выспаться (впервые с начала ЧМ). Поэтому чуть пообщавшись с соседями и наслушавшись слов восхищения российскими композиторами (мне даже включили Шостаковича на телефоне), я дописал заметку и улёгся в свою кровать. Но не тут-то было. Очень скоро один из британцев, заснувший прямо в наушниках, начал жутко храпеть. Вот уж вам Шостакович.

Утро началось вот с этой картинки. Ох как непредусмотрительно, Бен!

Тогда же на место подъехали боссы мотеля. Услышав нотки негодования, они извинились за казус с номером и предложили завтрак. Весёлых историй особо не вспомнили: хостел работает чуть меньше месяца, посещают его сплошь иностранцы и живут они тихо и скромно.

Единственное, что вспомнилось владельцу — матч сборной Аргентины. В то время в хостеле жил аргентинец с двумя детьми. «Очень дружелюбные и приветливые», — вспоминает их босс. Так вот, когда аргентинцы проиграли хорватам, они реально рыдали взахлёб. Лео, что же вы делаете с этими людьми?

На кухне мы пообщались с одним из Мэттов, который тоже собрался завтракать. Мэтт выбрал яичницу, сандвич и кофе.

— Как вам завтрак? — Могло быть и лучше, если честно.

— Почему выбрали такое место? — Оо, я люблю хостелы. Здесь чувствуется атмосфера. Нет всех этих охранников, ресепшна и закрытой комнаты, в которой ты живёшь один.

— Серьёзно? — Даа, несмотря на то, что мне за 50, несколько раз я вообще жил в кемпинге — в палатке. Это для меня привычно.

— То есть дело не в цене? — Нуу, если честно, и в ней тоже. Я бронировал жильё всего несколько недель назад, и найти что-то дельное было сложно. Всё стоило огромных денег.

— Значит, выбирали всё-таки по стоимости? — Пожалуй, можно и так сказать. А ещё здесь можно позавтракать.

— Как вам условия в этом хостеле? По-моему весьма… необычно. — Нет-нет, мне очень нравится здесь. Условия хорошие, и в Англии такие места обычно дороже в разы.

— А сам город? — Очень красивый. Набережная прямо как в Лондоне.

— Можете сравнить с Нижним какой-то английский город? — Не думаю, в России очень большие города с огромными дорогами. У нас всё гораздо меньше.

Немного погодя проснулся другой Мэтт. Тот самый — шумный (ну, вы поняли).

— Как спалось? Соседи не мешали? — Чудесно, я всегда включаю планшет и надеваю наушники перед сном. Так я ничего не слышу.

Тут, вспоминая ночные симфонии, я едва не рассмеялся. Но сдержался.

— А как вам хостел? Увидели то, что ожидали? — Абсолютно. Я был в недорогих ночлежках в Майами, и там всё выглядит примерно так же.

— Ну, а питаетесь чем? — Люблю сосиски.

— Хот-доги. — Ну да, хот-доги, фаст-фуд и прочую мусорную еду.

— Как же так, Мэтт, а русская кухня? — Нее, этого я пока не пробовал.

— Сделаем фото? А то ваш сосед побоялся оказаться в российских СМИ. — Легко!

Последнего соседа — Бена я так и не дождался. В 11 аргентинец всё ещё дрых, а ехать на матч уже было пора. На этом и завершилась моя первая ночлежка в многоместной комнате. По многим компонентам это была не лучшая ночь в жизни, но в плане опыта она была нереально интересной.

К чему это я. Наступило время ЧМ, и не нужно бояться неожиданных решений. До конца главного спортивного мероприятия в жизни многих из нас осталось каких-то несколько недель. Выбирайтесь из дома, бронируйте пугающие комнаты, слушайте храп соседей и бродите по ночным захолустьям в поисках попутки, если по-другому никак. Сейчас такое время, когда даже это — очень интересно. Другого такого шанса может не быть.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018