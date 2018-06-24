«В холоде, грязи и бедности», но с оптимизмом: чего желают Архангельску горожане

Сегодня, 24 июня, в 434-ый день рождения Архангельска мы вышли на улицу, чтобы узнать у жителей, за что они любят родной город и что хотели бы изменить в нем к лучшему.

Евгений Тенетов, директор Северного морского музея:

«Архангельску не хватает любви»

Евгений Тенетов: «Чем больше истинные горожане уезжают, тем меньше остается в Архангельске любви. Это страшно»

— Без любви не может существовать ни один человек и ни один город. Архангельск сильно меняется и так будет ближайшие десятилетия, — одни люди приезжают, другие уезжают. Первые ищут перспективы в других местах, — они хотят развиваться и не видят для себя путей реализации здесь. Приезжают те, кто видит здесь основу для развития, и это, как правило, люди не городские, — из деревень и районных центров. Увы, они не знают, как коммуницировать с этим городом, не понимают, как в нем жить. И не любят его как место, где они живут. Поэтому чем больше истинные горожане из уезжают, тем меньше остается в Архангельске любви. Это страшно. И печально. Что касается перемен, в первую очередь, городу не хватает благоустройства. Люди живут здесь не в самых лучших природных и экономических условиях, и поэтому должны быть хотя бы какие-то позитивные моменты, мотивирующие тут оставаться. А если человек проживает в холоде, бедности и грязи, -это уже слишком. Очень важно обеспечить комфортное проживание в таких и без того непростых условиях.

Анастасия, молодая мама:

«Новая коляска для нашего города не подходит»

Анастасия: «Сегодня в Архангельске не так много мест, где можно провести время семьей»

— Архангельск я поздравляю с праздником, и желаю, чтобы в городе появилось больше детских площадок, а также развлекательных центров, развивающих студий и спортивных объектов. Дети — это будущее, им тут расти, им потом развивать этот город. Сегодня в Архангельске не так много мест, где можно провести время семьей. Конечно, почти в каждом торговом центре есть игровые зоны, — но они, как правило, находятся на последних этажах, это очень неудобно, а на фоне последних событий с пожаром в Кемерове, — даже жутковато. Остается гулять по улицам, но с коляской пробраться можно не везде, — недавно купили коляску с маленькими колесами, — это, конечно, целое испытание. Думаю, ее проектировали не для нашего города.

Василий Артеменко, генеральный директор фирмы «Авто Торг Северный»:

«Пока что мы отстаем от Вологды на 20 лет»

Василий Артемченко: «Архангельск должен стать конкурентоспособным»

— Главное, на что я хотел бы обратить внимание, — дороги. Одна из самых проблемных сегодня территорий — Московский проспект. Деньги постоянно на эту сферу выделяются, но, видимо, нет ответственных людей, которые могли бы отвечать за свою работу. Городу я могу пожелать коммерческого развития, внедрения современных технологий, которые могли бы сделать Архангельск конкурентоспособным с другими городами страны. А пока другие малые города, увы, нас обходят. Та же Вологда, к примеру, — мы от нее отстаем на 15-20 лет. Хотелось бы при этом, чтобы люди не уезжали, и даже больше — приезжали. Если будем развивать социальную сферу, бизнес, сельское хозяйство, — будем продвигать то, что уже есть, тогда город буде привлекательным и для коренных жителей, и для гостей, и для инвесторов.

Евгений: «Архангельску нужна зелень!»

Евгений: «Этому городу нужны парки и скверы, это не столько украшение, сколько необходимость для здоровья»

— Архангельску нужна развитая инфраструктура. Я люблю Набережную Северной Двины, — однако там до сих пор есть, над чем поработать. Люблю Архангельск, но часто ловлю себя на мысли, что нечего показать его гостям, мало мест, где можно пройтись с гордостью за свой город. Нравится, как сегодня выглядит Набережная за «Европарком», — современные дома, есть, где прогуляться. Думаю, Архангельску надо пожелать свежести, — а это зелень. Нам не хватает парков, скверов, — все это могло бы не только украсить город, но и было бы полезно для горожан.

Сергей Иванович, пенсионер:

«Пришлось жениться на архангелогородке, чтобы вырваться из Таллина»

— Мне 67 лет, я родился и вырос в Архангельске, поэтому могу объективно судить, — меняется ли он к лучшему. И если говорить про последние годы, — однозначно да. Сегодняшний градоначальник навел порядок на улицах, отремонтировал дороги. При Виктор Павленко было хуже, на мой взгляд. Я уезжал из Архангельска в Таллин, — когда закончил техникум, меня направили туда по распределениюна судоремонтное предприятие, и дого не хотели отпускать. Пришлось жениться на архангелогодке, чтобы на родину вернуться! Так что продолжил работу на «Красной кузнице», и сколько бы меня ни манила заграница, никогда не думал променять свой город на другой.

Нина Игнатьевна, жительница Новодвинска:

«Набережную новые дома совсем не украшают»

Нина Игнатьевна: «Я часто добираюсь до Архангельска на пароме, и вид с реки теперь мне не нравится»

— В Архангельске я бываю часто, — проездом, когда на теплоходе обираюсь до деревни Борковское. Честно говоря, все эти новые современные здания по линии Набережной мне совсем не нравятся. С реки — вид ужасный. С теплохода особенно хорошо видно, как они перекрывают вид на город, затеняю его, а самое главное — стиль этих зданий чужеродный, или просто я чего-то не понимаю в модной архитектуре. Хотя многие мои знакомые так же отзываются об этом эксперименте. В центре города, я замечаю, стало почище, — обычно я езжу на маршруте номер 54, приятно посмотреть за окно.

Александра: «Молодежь город любит, но все равно уезжает»

Александра: «Молодежь уезжает не от скуки, а за реальными перспективами в профессии»

— Желаю Архангельску процветания, это большая радость для молодежи — иметь такую благоустроенную Набережную, кататься на велосипедах и скейтах, да и просто гулят с друзьями. Постепенно город все больше открывается к уличному искусству, — все больше становится граффити, ярких и необычных. Думаю, есть еще много молодых художников, которые могли бы свой потенциал раскрыть в этом направлении. Отток молодежи из Архангельска объяснить просто, — людям нечем занять себя. Они уезжают не просто так, от скуки, а туда, где больше возможностей в их профессиональном поле. Многие мои знакомые по этой причине уехали, хоть и любят Архангельск и считают его привлекательным. Поэтому надо как-то мотивировать молодежь остаться, ведь кому как не нам развивать этот город в будущем.