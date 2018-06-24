Какими были последние слова Иисуса Христа

Согласно религиозным текстам, Иисус Христос не умер мгновенно. Писание гласит, что мессия промучился на кресте около 6 часов. Иисус не стал пить предложенное ему вино, а потому находился в здравом рассудке до самого конца. Слова Христа, сказанные им незадолго до кончины и указанные в различных Евангелиях, произносятся в процессе богослужения в Великую Пятницу.

Процесс казни

Как следует из христианской литературы, Иисус был пригвожден к кресту в полдень, а его уже мертвое тело сняли около 6-ти часов вечера. Таким образом, получается, что Христос находился на кресте не меньше 6 часов. В Евангелие от Марка (впрочем, как и в некоторых других писаниях) повествуется о том, что Спасителю предложили вино с примесью каких-то трав, затуманивающих сознание и, видимо, способствующих облегчению страданий. Однако Иисус от напитка отказался (Мк. 15:22-27).

По обе стороны от Христа были распяты также двое преступников, которые, кстати, вино тут же употребили. Согласно религиозным текстам, во время долгой и мучительной казни Иисус общался не только с Богом, но и с упомянутыми разбойниками, со своей матерью и с римскими воинами. Некоторые произнесенные мессией слова относились к перечисленным лицам, а некоторые — ко всему народу, наблюдавшему за казнью.

Прощение и утешение

После того, как конечности Христа пробили гвоздями, тот сразу обратился к своему отцу, Богу. Иисус попросил его простить всем, кто был причастен к его казни, все содеянное ими. «Прости им, — произнес мессия, — ибо не знают, что делают». Это написано в Евангелие от Луки (Лк. 23:33-34). Верующие видят в данной мольбе доказательства доброты и всепрощения Иисуса.

Следующие 2 эпизода также являются для христиан показательными в плане безмерной любви Христа ко всем людям даже в час жестоких страданий. Так, один из преступников, проводивших свои последние часы рядом с Иисусом на соседнем кресте, попросил мессию замолвить за него словечко на небесах. На что тот ему ответил: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Это тоже Евангелие от Луки (Лк. 23:42-43).

Рядом с Иисусом находилась и его мать Мария. Понятно, что женщине было страшно наблюдать муки, которые испытывал Христос. Спаситель тоже осознавал это и, желая ее утешить, сказал: «Се, сын Твой». Он имел в виду своего ученика Иоанна, который также был возле креста. А, обратившись к Иоанну, мессия произнес: «Се, Матерь твоя!». А это уже Евангелие от самого Иоанна (Ин. 19:26-27). Ученик исполнил волю учителя, принял Марию к себе и стал ухаживать за ней, как за собственной матерью.

Богочеловек

Временами Иисус терял сознание, иногда снова приходил в себя. В один из последних моментов он воскликнул: «Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Эти слова есть как в Евангелие от Матфея, так и в Евангелие от Марка (Мф. 27:46; Мк. 15:34). Подобная речь, полная отчаяния, по мнению верующих, лишний раз напоминает о том, что Христос имел как Божью, так и человеческую сущность.

Зная, что смерть близится, Иисус попросил напиться, сказав: «Жажду» (Ин. 19:28), а после сообщил людям: «Совершилось!» (Ин. 19:30). Затем Христос заговорил с Господом. «Отче! — крикнул он. — В руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46) и замолчал.

Все, пусть и очень короткие, речи Иисуса Христа, которые он произнес, будучи пригвожденным к кресту, христиане чтят и вспоминают их особо во время богослужения в Великую или Страстную Пятницу, то есть тогда, когда и был распят Спаситель.