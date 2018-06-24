Фея электродуги. Студентка освоила профессию сварщика

Сварщик — профессия трудоемкая. Одни идут в эту сферу за достойной зарплатой, другие — за стабильностью. А юную Диану Багаутдинову в этой работе привлекает романтика.

На конкурсе сварщиков, как на Олимпиаде, все участники серьезны, собраны и нацелены на победу: конкуренция-то нешуточная!

— Большинство участников — опытные специалисты, — говорит многократный победитель конкурсов, сварщик 6-го разряда Сергей Стручков. — Но молодежь уже на пятки наступает! Вон, смотрите, стоит девушка. Она еще студентка, но выполняет работу, с которой не каждый опытный сварщик справится. А ей ведь всего 19 лет. Вот какая смена растет!

Я подошла к юной сварщице, чтобы познакомиться лично. Хрупкая, стеснительная Диана искренне удивилась такому интересу со стороны журналиста. Вроде ничего особенного не делает, просто старается научиться сварочному делу в совершенстве, поэтому по несколько часов в день проводит в учебном центре одной из крупнейших газовых компаний.

— Диана очень трудолюбивая и старательная, — говорит главный сварщик предприятия Владимир Емцев, — вижу, как она после учебы приходит и по несколько часов варит, отрабатывает навыки. У нее достойные результаты. Могу сказать, что девушка своим мастерством сможет удивить жюри мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Главное, не сбавлять темпа.

Блестяще!

Впервые сварочные работы Диана увидела в детстве, и ее заворожили огненные брызги, что летели во все стороны искрящимся раскаленным фонтаном.

— Доченька, — заботливая мама закрывала девчушке глаза, — нельзя смотреть на сварку, глаза болеть будут!

Тогда мама Дианы, Наталья Юрьевна — сотрудница Третьяковской галереи — и не подозревала, что мимолетный детский интерес так «аукнется» в будущем дочери. Да и сложно, практически невозможно было это предположить: любимыми занятиями школьницы Дианы были чтение, рисование и музыка, никаких технических талантов за ней замечено не было. И вдруг по окончании школы она сообщила маме и братьям, что будет поступать в колледж № 7 на инженера-технолога.

— Мама не стала меня отговаривать, хотя прочила другое будущее. А вот старший брат Шамиль меня поддержал. Мы с ним похожи: оба закрытые, но целеустремленные. Шамиль любит технику, занимается спортом. Я тянусь за ним, мечтаю заняться бегом, пока получается только по выходным, вечерами: времени не хватает

— Диана, а как вас в сварщицы занесло, учились же на инженера?

— Да, и мне было очень интересно, занятия нравились. А потом у нас была сварочная практика. Педагог показал, как зажигать дугу, и попросил каждого сделать всего один шов.

Под бдительным наблюдением мастера Диана начала работу. И случилось чудо! Вместе с яркими огненными искрами, брызнувшими над металлом, к ней вернулись детские воспоминания. И нужно-то было сделать всего-навсего один шовчик, а ей не хотелось отрываться.

— Я просто влюбилась в сварку! — улыбается Диана, — но не нахожу в этом ничего экстраординарного. Влюбляться в красоту нормально. Я, например, зачитываюсь книгами о Гарри Поттере : прекрасно написанная фантастика. Мне кажется, сварка — это тоже что-то фантастическое. Помню, как на соревнованиях я варила чайник из черного металла, он весил 30 килограммов. Получилось! Разве не фантастика?

Хочу быть чемпионкой

Педагоги разводят руками: «У девушки талант». А она слушает похвалы, застенчиво улыбаясь, и продолжает упорно трудиться. Перевелась в другую группу, чтобы все время уделять любимому делу.

На руках юной сварщицы следы от ожогов, царапины и даже синяки, работа-то не из легких. Но Диану это не пугает: царапины затянутся, синяки пройдут. Лишь бы отношения в будущем коллективе были доброжелательные.

— Когда опытные сварщики подходят оценить мою работу, я радуюсь, что они не только хвалят меня, но и делают очень ценные замечания, — говорит Диана. — Но делают это очень тактично, видно, что искренне хотят помочь. Когда я сделала первый идеальный шов, от счастья чуть до потолка не прыгала.

— Маме о своих успехах и победах рассказываешь?

— Нет, радуюсь я тихо, про себя. А к маме иду, если что-то не получается. Знаю, она скажет: нужно очень постараться, и тогда награда не заставит себя ждать.

— О какой награде ты сегодня мечтаешь?

— Может, это нескромно, но я мечтаю стать чемпионкой мира, победив в чемпионате WorldSkills. На региональном этапе я заняла первое место и поехала на национальный тур в Комсомольск-на-Амуре. Результаты еще неизвестны, но выступила хорошо, надеюсь на победу. Если буду первой, смогу поехать в Южно-Сахалинск, а там и до финала в Казани недалеко.

Еще мечтаю сварить на даче красивую лестницу на второй этаж, узорчатый забор. А мама просит меня лавочки сварить.

— Ажурные, с розочками?

— Розочки, про которые вы говорите, не варят, а куют. Я такие цветы делала года два назад. Мне ковка, кстати, тоже нравится. Хочу научиться и этому мастерству.