Какие славянские народы самые \"чистые\"

Славянские страны, зажатые между Востоком и Западом, были (и остаются) полем боя и зоной экспансии. Из-за такого невыгодного положения славяне часто смешивались с другими народами. Но некоторых это коснулось в большей мере, другие же смогли этого избежать. Рассказываем, какие народы славянские народы на сегодняшний день наиболее самобытные и чистокровные.

По гаплогруппам

Генетически славянские народы очень неоднородны. В генетике славян хорошо видно смешение с другими народами. Славяне всегда были готовы вступать в контакт с инородцами, никогда не замыкались на себе и тем самым уберегли себя от черт вырождения, которые иногда прослеживаются у народов, живущих в изоляции.

Гаплогруппы — это такой генетический маркер, который свидетельствует о родстве разных человеческих популяций, позволяет выделить людские группы, общий предок которых жил наиболее недавно. Гаплогруппа R1a1 в Европе наиболее характерна для славянских народов — среди славянских народов ее содержание в геноме колеблется от 60% до 30%, что позволяет ученым делать выводы о наибольшей чистоте тех популяций, в которых она доминирует.

К слову, наибольшая концентрация этой гаплогруппы в генетике брахманов северной Индии, у киргизов и монголо-тюркского народа хотонов. Но это не делает их нашими ближайшими родственниками. Генетика куда сложнее, чем наши представления о народах и их родстве.

Наиболее высокая концентрация R1a1 прослеживается у поляков (57.5%), белорусов (51%) русских Юга (55%) и Центра (47%). Это вполне логично, ведь славянские народы появились именно на территории Польши. Наименьшая концентрация этих генов обнаруживается у македонцев, болгар и боснийцев.

Эти цифры могут показаться показательными, однако с точки зрения этнологии, они мало о чем могут сказать. Ведь многие славянские народы складывались гораздо позже процессов формирования гаплогрупп. Главное, о чем говорят эти группы — о путях миграций наших предков, о том, где они задерживались на своем пути, где оставляли свое семя. Также эти данные позволяют соотнести генезис языковых групп с археологическими культурами. То есть на основании этих цифр мы можем, например, утверждать, что среди предков славян и поляков были представители Ямной культуры, и что они были индоевропейцами, но утверждать, что македонцы меньшие славяне, чем белорусы, мы не можем.

По культуре и языку

Славяне постоянно вступали в культурное взаимодействие и смешение с соседями и захватчиками. Еще во время переселения народов славяне оказались под влиянием авар, готов и гуннов. Позже на нам влияли финно-угры, татаро-монголы, (которые, что характерно, не оставили следа в нашей генетике, но оказали сильное влияние на русский язык и еще более сильное на нашу государственность), нации католической Европы, турки, прибалты и многие другие народы. Здесь поляки отпадают сразу — их культура формировалась под сильным влиянием западных соседей.

В XVIII-XX вв. Польша была разделена между соседними державами, что тоже повлияло на национальную культуру и самосознание. Русские тоже — в нашем языке много финских и тюркских заимствований, очень сильное влияние на наши традиции оказали татаро-монголы, греки, а также достаточно чужеродные, с точки зрения традиции, преобразования Петра. В России уже несколько веков принято возводить традицию к Византии или к Орде, и при этом полностью забывать про, например, Великий Новгород.

Южные славянские народы поголовно были подвержены сильнейшему влиянию турок — мы можем видеть это и в языке, и в кухне, и в традициях. Наименьшее врияние иностранных народов испытали, прежде всего, славяне Карпат: гуцулы, лемки, русины, в меньшей мере словаки, западные украинцы. Эти народы формировались в ареале западной цивилизации, однако из-за изоляции смогли сохранить много древних традиций и защитить свои языки от большого числа заимствований.

Также стоит отметить старания народов, которые стремятся к восстановлению своей подпорченной историческими процессами традиционной культуры. Прежде всего, это чехи. Когда они попали под власть немцев, чешский язык начал стремительно исчезать, К концу XVIII века его знали только в глухих селах, а чехи, особенно в городах, не знали другого языка, кроме немецкого.

Преподаватель кафедры богемистики Каролав университета в Праге Мария Янечкова рассказывает, что если интеллигент-чех хотел выучить чешский язык, то шел в специальный лингвистический кружок. Но именно такие национальные активисты и восстановили по крупицам почти утраченный чешский язык. При этом очистили его от всех заимствований в довольно радикальном духе. Например, театр по-чешски — дивадло, авиация — лейтадло, артиллерия — делострелетство и так далее. Чешский язык и чешская культура очень славянские, но это было достигнуто благодаря стараниям интеллектуалов Нового Времени, а не благодаря непрерывной трансляции древней традиции.

По политической преемственности

Большинство славянских государств, существующих сегодня, достаточно молодые. Исключения — Россия, Польша и Сербия. Эти страны всю свою историю боролись за свою независимость, стремились сохранить свою индивидуальность и сопротивлялись захватчикам до конца.

Поляки, наследники древней и сильной державы, возникшей в X веке, дрались до последней капли крови за свою независимость с русскими и немцами. Но с начала XVIII века и до 1917 попали под власть других держав. Еще более древняя Сербия попала под власть турок в 1389 году. Но все 350 лет османского ига сербский народ неистово сопротивлялся, и своими силами смог отстоять свою свободу, культуру и веру.

Но единственное славянское государство, которое никогда не было зависимым от других — Россия (если не считать Ига). Русский народ впитал многое у своих соседей, русские традиции и русский язык сильно видоизменились под натиском инородцев. Однако мы всегда остервенело боролись за свою самобытность и независимость.