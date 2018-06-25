Ещё
Усатое трио «под Черчесова» на «Дне» спело «Ты просто космос, Стас!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Усатое трио «под Черчесова» на «Дне» спело «Ты просто космос, Стас!» 

Волга Ньюс 13 часов назад
В Самару на матч Уругвай — Россия приехала группа преданных болельщиков российской сборной. Мужчины, которых корреспондент Волга Ньюс встретил около легендарного бара «На Дне», одеты в майки с буквами — когда компания в сборе, они складываются в слово «Russia».
Помимо этого компания, собравшаяся из Москвы, Воронежа, Пущино и с Чукотки, выделяется накладными усами и лысинами «под Станислава Черчесова».
На фоне очереди в бар «На Дне» мужчины исполнили хит группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас!».
Волга Ньюс: последние новости
В "Меге" пройдет международная акция "Час Земли" Австралиец выпил пиво из обуви в честь победы России Колумбийский болельщик на самарской фан-зоне: "Праздник мне очень нравится"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: знаете ли вы значение умных слов?20
Что означает тату в виде точки с запятой16
Борман: что стало с личным секретарем Гитлера4
Как выглядят вещи из онлайн-магазинов на самом деле73
Чем закончился роман Салтыкова-Щедрина и 12-летней108
Видео
11:08
Животные, которые навсегда исчезли из-за человека
Истории
10:08
Что везут через границу контрабандисты
Вещи
10:07
Мифы, в которые взрослые не верят
Истории
06:31
Эпидемии, над которыми ученые ломают голову
Истории
05:46
Как казино заставляют вас играть
Безумный мир
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение