Усатое трио «под Черчесова» на «Дне» спело «Ты просто космос, Стас!»

В Самару на матч Уругвай — Россия приехала группа преданных болельщиков российской сборной. Мужчины, которых корреспондент Волга Ньюс встретил около легендарного бара «На Дне», одеты в майки с буквами — когда компания в сборе, они складываются в слово «Russia».

Помимо этого компания, собравшаяся из Москвы, Воронежа, Пущино и с Чукотки, выделяется накладными усами и лысинами «под Станислава Черчесова ».

На фоне очереди в бар «На Дне» мужчины исполнили хит группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас!».