VR-контроллеры Knuckles EV2 не получится уронить

Несмотря на фактический провал Steam OS, компания Valve не отказывается от виртуальной реальности. В компании сообщили, что отправляют разработчикам новую версию экспериментальных контроллеров SteamVR «Knuckles». Вместе с ними были некоторые промоматериалы, которые уже слили в Сеть.

Отмечается, что новая модель не слишком похожа на прототип 2016 года. Главное ее отличие — фиксатор, который удержит контроллер даже в раскрытой ладони. Идея простая, но весьма практичная. При этом ёмкостные датчики отслеживают контакт устройства с кожей, так что не стоит бояться, что в пылу виртуальной битвы исчезнет один из «стволов».

Кроме того, датчики позволяют выполнять сбор предметов сжатием ладони в кулак вместо нажатия отдельной кнопки. Это ещё не полноценная «виртуальная перчатка», но большой шаг к ней.

Контроллеры Knuckles EV2 также получили новый датчик, который отслеживает силу сжатия. Трекпад заменили на аналоговый стик и Track Button плюс дополнительные кнопки. В общем, остаётся ждать выхода готовой версии, чтобы оценить новинку, поскольку визуально устройство кажется удобным.

Для тестирования компания разработала демо под названием Moondust (не связана с одноимённой игрой Джарона Ланье). Это своего рода «вбоквел» серии Portal. События происходят на Луне, где можно собирать грунт, водить ровер и строить космическую станцию. По сюжету Aperture Science отправляет туда роботов, которыми и предстоит играть.

К сожалению, пока она пока доступна только разработчикам. Однако вполне возможно, что после релиза Knuckles выйдет и сама игра.