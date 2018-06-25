Возможность невозможного или почему ЧМ-2018 так много показал россиянам о них самих, но ничего не объяснил

Итак, я прикоснулся к главному футбольному событию четырехлетия, посмотрев с трибуны прекрасной «Волгоград Арены» матч нигерийцев с исландцами. А главное на все это посмотрел мой 8-летний сын, который футболом занимается. Наверняка, он запомнит этот день на всю жизнь.

По мне так заключительные дни футбольного первенства должны всем нам внушать чувства вроде школьного выпускного. Мы такого никогда больше не испытаем, никогда не увидим того, что прямо сейчас творится на российских улицах.

Ехали-ехали…

О том, что ЧМ-2018 будет проходить именно в Волгограде, стало известно почти шесть лет назад. Чтобы понять, что такой срок значил тогда для жителя наших мест, нужно помнить контекст. Достаточно сказать, что тогда за менее чем четыре года у нас был уже третий губернатор. Казалось, что это ужасно далеко.

Потом подготовка к чемпионату стала общегородским жупелом. Любые нелепые действия властей, вроде передела рынка нестационарной торговли — все объяснялось именно требованиями подготовки к чемпионату. Отдельные мероприятия отменялись, сроки сдвигались, позорное явление под названием «ремонт Комсомольского путепровода» ушло в фольклор телеканала ТНТ, а эпопея с шоссе Авиаторов едва не сорвала несколько визитов в Волгоград федеральных чиновников. На этом фоне чемпионат ждали с довольно смешанными чувствами.

Что же дал городу, да и стране чемпионат?

Кто-то ответит — футбольную инфраструктуру. Да, но не ту, что нужна. Тот же волгоградский стадион, на самом деле шикарный, но почти что бессмысленный. На матчи местной команды в ее нынешнем состоянии не придут и четверти от числа болельщиков, которых он способен принять. А за деньги, которые ушли на возведение этого чуда, можно было построить несколько десятков или даже сотен сносных площадок для тренировок детей. Сейчас их во всем миллионном городе с огромными футбольными традициями всего две с половиной. Было бы хотя бы 30, совсем иначе мог бы развиваться местный спорт и ко времени, что ребята подрастут до мастеров, построить гигантскую арену уже было бы интересно бизнесу. А так получается, что мы построили почти за 17 миллиардов бюджетных рублей стадион, на котором сыграли всего 4 игры, причем две, а положа руку на сердце, так и три, из которых не несут никакого собственно турнирного значения для ЧМ-2018.

Еще один распространенный вариант ответа на вопрос «а что нам с того чемпионата» звучит примерно так: люди со всего мира (еще вариант даже конкретнее «на Западе») увидели, что у нас тут не так все плохо, не страшно, ФСБ не хватает людей на улицах, да и медведей не видно. Это правда, но разве в этом смысл?

Кому, что и на каком вообще основании мы должны доказывать? Не должны. Главное тут в другом.

Мир, дружба, жвачка

Мы увидели их, а еще посмотрели другим взглядом на самих себя.

Нам открылась другая жизнь. Мы поняли, что очень разные люди могут быть увлечены одним процессом и, даже являясь противниками, быть дружелюбны и открыты. Люди разных убеждений и возрастов, разных доходов и темпераментов, разного цвета кожи и вероисповедания.

Интересно примерить на все это личные впечатления. Когда я был школьником и смотрел репортажи с футбольных мундиалей из США и Франции, я удивительным образом примерно так это себе и представлял. В ощущениях. Не сам большой футбол — его тогда можно было посмотреть и в Волгограде, потому что «Ротор» обыгрывал « Манчестер Юнайтед », не проигрывал «Лацио» и т.п. — а именно удивительную атмосферу всеобщего праздника. Когда на улицах танцуют просто так, когда незнакомые люди, с трудом понимающие друг друга, улыбаются и обнимаются. Вот я прям так себе это и представлял. И вот все это у нас. Буквально на каждом шагу.

Среди того, что удивило, но и порадовало это умение во всем видеть хорошее, а на невзгоды немного закрывать глаза. Вот я разговаривал с англичанами сразу после победы их команды над Тунисом. Спрашивал их, конечно, среди прочего и про мошкару. Один из ответов запомнил почти дословно (в моем переводе): «ну есть эти насекомые, или бы не было их. Дело в другом, что наши жены, отпуская нас, боялись, что нас тут будут на каждом шагу избивать, а тут нам удачи желают, дорогу показывают, да еще и угостить пытаются». И добавил на русском: «спасибо большое, Россия — очень хорошо».

Но самое главное, что произошло с Волгоградом за эти дни, простите за высокопарность, город смог удивить сам себя. Я, разумеется, не о домах, тротуарах и кустах, а о нас всех. Город — это его обитатели. От нас зависит, каким он будет.

Несколько раз наблюдал, как люди с английским на уровне «йес тудей или нихт ферштейн» искренне пытались помочь интуристам, как куда-то пройти. «Ту зе двадцать первый, ю ноу, ну этот, ту уан, андестенд?» — спрашивали они (цитата). И ведь их понимали! Хотя, возможно, даже наверняка, еще позавчера кто-то из них хамил землякам, скажем, в автобусе. Но и то и другое наши люди делают вполне искренне. В этом вся наша противоречивость. Это вовсе не преклонение пред иностранцами, как говорят некоторые. Просто у нас в крови особое отношение к гостям, им можно и последнюю рубаху отдать, да и показаться перед ними хочется в лучшем свете.

Не быть слепцами

Мы почувствовали, какими бываем мы сами. Точнее, какими можем быть. Не стать когда-нибудь, а быть уже завтра.

Научившись во время чемпионата этому новому взгляду, мы внезапно осознали, что так вообще можно. Видеть наши собственные плюсы и стараться преумножить их количество.

Тут главная опасность wow-эффекта ЧМ-2018 — он льет воду на мельницу профессиональных волгоградских соглашателей. Из числа ныне живущих земляков, те, кто призывает «видеть только хорошее», это почти сплошь и рядом люди, которые реальное положение дел и его причины прекрасно знают. А нередко и в разной степени причастны к тому, что все именно так. И пытаются повести нашу с вами логику по ложным установкам. Мол, ну и что, что в парке не стало деревьев, зато плитка, а иначе никогда бы не сделали. Или — мы же большое дело начали, кому какая разница за чей счет, да насколько тарифы поднимутся. И так далее.

Так вот, когда англичанин говорит мне, что мошкару можно потерпеть, потому что есть вещи важнее, я его понимаю. А когда тоже самое утверждает земляк, присосавшийся к полубюджетному предприятию, это надо трактовать иначе. Мы ведь понимаем, что если бы к той же мошке готовились не полгода, а хотя бы полтора, результат мог быть иным. Что если бы реконструкцию Центрального парка культуры и отдыха начали не осенью, а хотя бы года два назад, то стыдно за родной город было бы меньше. А когда знающий это лучше нашего, а то и прямо участвующий в процессе человек говорит, что надо смотреть позитивнее, что это как не иллюстрация салтыково-щедринского «стали сильно упирать на патриотизм, значит проворовались». Для них мы можем найти много аргументов, даже из прекрасного чемпионатного настоящего. Да, эксцесс с британской болельщицей, которая сломала ногу на торчащей из асфальта арматуре (в паре метров от фан-зоны) это чрезвычайщина. Но ведь есть и обыденность, которая нас самих не то, что не возмущает, а уже даже не удивляет. Ну там, разруха и грязь на спуске с панорамы, или тоненькие саженцы вместо настоящих деревьев в новом мемориальном парке, почти полное отсутствие навигационных указателей в городе и т.д. и т.п.

Так что, заразивший позитивной футбольной эйфорией, важно пройти по тонкой грани — и научиться позитивному и созидательному, но не растерять способность критического мышления.

Научит ли нас чему-то чемпионат? Конечно. Волгоград стал иначе, но вполне трезво, понимать свои возможности.

Главное не ждать быстрых сдвигов сразу. Вот же, мол, англичане же хвалили, значит, город хороший. Ждем 5 миллионов туристов, под это дело сносим половину Центрального района и создаем новый парк с динозаврами. Всем понравится! А опасность такого подхода есть. Это ведь Россия. Хуже того — Волгоград. Город-квинтессенция, город мегаломан. Здесь не бывает полутонов, малых шагов к среднесрочным целям. Не бывает здесь долговременных проектов, если они не пирамиды. Тут или пан или пропал. Даже каждый чиновник или подвижник, который живет на работе ради блага народа или профнепригодный приспособленец, способный разве что на воровство из бюджета, да и то весьма бесхитростное. Даже если это и стереотип, но ощущения у людей такие. Вот с этим пора заканчивать. Выводы делать, но не поспешные.

А пока — все на футбол! Хотя бы в фан-зону. Оно того стоит.