«Обалденно» навсегда: бразилец-матершиник просит российское гражданство

В своей внезапной, но горячей любви к России иностранец признался журналистам издания Metro. Провозгласивший сам себя «капитаном всех бразильских болельщиков», Савойю стал популярен после того, как в рунете распространился видеоролик с его участием — в нем он очень эмоционально и абсолютно нецензурно выражает свое восхищение Россией.

Выяснилось, что с тех пор багаж знаний о русском языке у бразильца увеличился в несколько раз: «Ты прекрасна!», «Подари поцелуй!», «Как ты, братан?!», «Чё-как»…

С каждым днем восхищение бразильца Россией крепнет все сильнее. Он побывал в Ростове и Петербурге, познакомился с сотнями россиян и россиянок, которые покоряют его своей дружелюбностью и открытостью.

«Я люблю Россию. Пожалуйста, президент Путин, подари мне гражданство!» Правда, слово гражданство он не смог выговорить даже с пятого раза — впрочем, время научиться у него ещё есть — приводит фрагмент интервью издание.

Ранее Пятый канал так же встречался с Томером Савойей, который прилетал в Санкт-Петербург на матч между Бразилией и Коста-Рикой.

— Россия — это круто, классно и прекрасно. Россия — это супер, — сказал мужчина в интервью Пятому каналу, постеснявшись произнести на камеру журналиста из культурной столицы России свою знаменитую матерную фразу.

Однако через несколько секунд все же не удержался и прошептал.

— Спасибо, Россия! — добавил он.

Известно, что в Бразилии болельщик работает журналистом, однако на чемпионат приехал в качестве туриста. Обрушившаяся на него в России фантастическая популярность слегка пугает Томера, но он держится мужественно и великодушно: разрешает с собой фотографироваться, не отказывается делать селфи и всегда с охотой перекидывается парой фраз с поклонниками.

А еще он выучил на русском стихотворение, которое близко каждому из нас: «Я узнал, что у меня есть огромная семья…»

— Я люблю Россию и я счастлив, что у меня здесь есть огромная семья! — добавил в беседе с Пятым каналомТомера.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как рэпер Джиган пригласил Томера Савойю на свой концерт, чтобы позвать на сцену и спеть дуэтом. Музыканту слишком понравился пародийный клип на его песню, снятый также в Ростове-на-Дону.