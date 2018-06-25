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Очередной скандал? Кайли Дженнер высмеяли в Сети!
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Очередной скандал? Кайли Дженнер высмеяли в Сети! 

Peopletalk 12 часов назад
Фото: Peopletalk
Кайли Дженнер (20) часто оказывается в центре скандалов! На днях ее осудили за плагиат (она якобы украла идею палетки для глаз), потом она удалила все фото своей дочки из социальных сетей из-за хейтеров, а про слух о том, что настоящий отец Сторми — охранник Кайли, мы вообще молчим.
На этот раз модель высмеяли в Сети за ее новое фото. Дело в том, что Кайли выложила в Instagram снимок на фоне Ferrari, подписав: «Ваш Uber ожидает вас». В комментариях на звезду сразу же набросились хейтеры: «Какое такси? Ты хотя бы знаешь, как такси выглядит?»; «Когда для тебя Ferrari это Uber… Красиво жить не запретишь!»; «Кайли такая избалованная! Зачем такое писать?».
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Подозреваем, что подписчики Кайли не догадываются, что у звёзды автопарк покруче, чем у героев «Форсажа». Мы насчитали у нее в гараже 6 таких же машин: белая Ferrari Italia, черная Ferrari 488, серебристая Ferrari 488 Spider, голубая Ferrari 458 Italia, желтая Ferrari 488 Spider и черная LaFerrari (их больше не выпускают, делают только под заказ). Кстати, ходили слухи, что последнюю красотку из списка ей подарил ее бойфренд Трэвис Скотт (25) за 1,4 миллиона долларов в честь рождения дочки. Теперь понятно, почему для неё Ferrari как Uber!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ocherednoj-skandal-kajli-dzhenner-vysmeyali-v-seti/
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