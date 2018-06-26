Иса Багиров: Никогда не буду заставлять жену делать что-то руками!

Соведущий Максима Галкина по проекту «Звезды под гипнозом», гипнолог-менталист Иса Багиров появился на экранах сравнительно недавно, но уже завоевал симпатии телезрителей. Однако есть и те, кто до сих пор сомневается в гипнотических способностях Исы.

О своем отношении к критике, а также о жизни вне съемок 34-летний Багиров рассказал нашим корреспондентам:

— Я сейчас активно работаю над написанием собственной книги. Пишу о некоторых методиках, так называемых лайфхаках, которые люди смогут применять в повсе-дневной жизни. Например, человек в жизни получил какой-то страх. Понятно, что предмет этого страха будет вызывать у него те же эмоции и впоследствии. Но сознание ведь помнит, каково было и без страха. Есть определенные механизмы переключения с негативной программы на позитивную. Вот в этом и поможет моя книга. А еще я сейчас активно работаю над разработкой собственного шоу.

— Будет ли второй сезон проекта «Звезды под гипнозом»?

— Об этом пока речи не идет. Сейчас мы ничего не снимаем, но скоро покажут выпуски, которых еще не было в эфире.

— Вам бы хотелось что-то поменять в программе?

— Конечно! Я считаю, что нужно больше внимания уделять раскрытию внутренней стороны нашей работы. Ведь до съемок в студии звезды проходят жесткий отбор, я со всеми предварительно встречаюсь. Вся эта работа остается за кадром. Вот поэтому и была критика в сторону проекта. Люди думают, что выходит парень в шапке, щелкает пальцами — и человек засыпает. Зритель ведь не знает, как до этого я работал с героем. Ведь даже в день съемки, до включения камеры я общаюсь с каждым персонально, даю ему внушение. Бывает и такое, что прямо во время записи программы, когда кого-то выбивает из гипнотического состояния, мы останавливаем съемку, я подхожу к человеку, догружаю его, и мы продолжаем. Ведь кто-то пришел на программу уставший, кто-то хочет есть. Люди вообще склонны выходить из гипноза. Вот это все нужно показывать зрителю. В России ведь вообще нет культуры гипноза, ее забыли.

— Кто из звезд хуже всех поддавался вашему внушению?

— Звезды — такие же люди, как и все остальные. В каком-то из выпусков я внушал Аркадию Укупнику, что когда он откроет глаза, то не обнаружит на своем лице носа, а также носов не будет на лицах тех, кого он увидит перед собой. Но этого не случилось, Аркадий не почувствовал, что у него пропал нос. Конечно, на съемках началась суматоха. Так что бывает и такое.

— Наверняка съемки, выступления вас истощают. Как вы восстанавливаетесь?

— Я не употребляю алкоголь и ничего подобного. Восстановление для меня — это просто спокойная обстановка, дом и сон. Обычно я всем говорю: «Дайте мне поспать — и все будет хорошо!» А еще переключить внимание с интеллектуальной работы мне помогает спорт. Раньше я занимался разными видами единоборств, но теперь просто поддерживаю форму в спортзале.

— Вы занимались чем-то, кроме гипноза?

— Я работал в банке, у меня было много проектов по бизнесу, занимался фитнес-индустрией, у меня есть строительная компания. Одним словом, я никогда не сидел на месте. Просто я родился в семье, где мама практиковала работу с людьми в качестве ясновидящей. После смерти отца она углубилась в это и стала много времени посвящать приемам. Впоследствии мама стала известной в Азербайджане, откуда я родом. Потом о ней узнали и в России. Просто все это проходило через меня, мне это было интересно. Потом все плавно переросло у меня в работу с людьми, так получилось, что я тоже ушел в эту сферу.

— Иса, а что происходит в вашей личной жизни…

— Девушки у меня нет, я ни разу не был женат. У меня серьезные критерии отбора, я очень требовательный. Кавказское воспитание дает о себе знать.

— Какое качество в вашей будущей девушке должно обязательно присутствовать?

— Я не могу на это ответить. Всё ведь по ощущениям, должна быть невербальная реакция на то или иное качество. Инстинкты ведь нас очень выдают!

— К примеру, хозяйственной девушка должна быть? Уметь приготовить обед?

— Я буду не против, да! Я никогда не буду заставлять свою жену делать что-то руками, для этого есть специально обученные люди. Но готовить она должна уметь, конечно!

Новый выпуск программы «Звезды под гипнозом» выйдет 1 июля в 18:10 на Первом канале