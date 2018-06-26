Вот это откровения! Канье Уэст рассказал о разводе с Ким, поддержке Трампа и биполярном расстройстве

О разводе с Ким Кардашьян

В марте Канье в беседе с журналистами TMZ заявил: «Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет… 400 лет? Это звучит как выбор». Ким это очень не понравилось. «Все в один момент стало плохо, и я это ощущал. Мне было не по себе, и я начал разговаривать с другими членами нашей семьи и интересоваться их мнением. Я спрашивал у всех: „Ким действительно хочет уйти от меня?“. Тогда эта проблема стала для меня самой серьезной, хотя в действительности мои слова просто вырвали из контекста».

О жизни после ограбления Ким в Париже

Канье зашел в гостиную своего дома в Калифорнии, а там его ждал Тони Роббинс (58) — двухметровый коуч и оратор, автор программ о жизненном развитии. «Он смотрел на меня, и знаете, я не знаю, почему он упомянул слово „самоубийство“, но он сразу понял, что мне плохо. Я был под таблетками, плечи поникли, моя уверенность в себе исчезла — а это корень моей суперсилы. Если у тебя есть уверенность, никто не может ничего сказать тебе». Роббинс заставил Канье встать в позу воина и закричать. «Я думаю, это такая метафора для так называемых состоятельных людей. Они не очень-то состоятельны, если не могут кричать в собственном доме. После этого моя уверенность в себе до сих пор не вернулась».

О безответственности

«Мы должны быть в состоянии оказаться в таких ситуациях, когда мы можем позволить себе быть безответственными. Это одна из величайших привилегий художника. Художник должен быть безответственным, а в каком-то смысле — 3-летним ребенком».

О биполярном расстройстве

«Я собираю мозг по кусочкам и со временем начал учиться, как не быть на лекарствах. Я принял одну таблетку за последние семь дней».

О поддержке Дональда Трампа (72)

«Мне казалось, что я знаю людей, которые голосовали за Трампа, но боялись сказать об этом. Но они сказали мне, и мне он понравился. Я не боюсь говорить о том, что нравится мне».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vot-eto-otkroveniya-kane-uest-dal-intervyu-the-new-york-times-i-rasskazal-o-razvode-s-kim-podderzhke-trampa-i-bipolyarnom-rasstrojstve/