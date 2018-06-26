5 сериалов, которые проверят ваш интеллект на прочность

Эти сериалы сложно понять с первого просмотра. К последней серии ты понимаешь, что какие-то важные детали ускользнули от твоего внимания и надо бы включить Play на первом эпизоде и повторить все заново, но уже лучше осознавая происходящее на экране.

Мир Дикого Запада

WestWorld, 2016-…

Мир Дикого Запада

История об очень своеобразном парке развлечений: вы попадаете в реальность, очень похожую на мир Дикого Запада. Там все как положено — ковбои, салуны, веселые девицы. И вы можете творить в этом мире все, что взбредет в голову — никаких моральных ограничений, кроме тех, которые вы сами себе поставите. А все потому, что населяют этот парк роботы. Неотличимые от людей, но все же роботы. Их, вроде как, не жалко. Но однажды в них просыпается разум.

Сериал просто создан для того, чтобы как следует поломать голову над происходящим. Сценаристы путают вас каждую минуту, перебрасывая действие из одной временной линии в другую, пряча концы и внезапно вываливая на вас истину, когда не ждете, чтобы потом опять вшить в ткань повествования новые загадки.

Остаться в живых

Lost, 2004−2010

Остаться в живых

Герои падают вместе с самолетом на необитаемый остров, затерянный в океане. Каждый день приносит выжившим все новые и новые сюрпризы, намекающие на то, что у острова очень богатая и жуткая история, а докопаться до истины — жизненно важно.

Шесть сезонов создатели сериала держали зрителей в напряжении, подсовывая все новые повороты и интриги и не давая окончательной разгадки. Истинный смысл происходящего на острове все время ускользал, пока не решено было заканчивать шоу.

Мистер Робот

Mr. Robot, 2015−2017

Мистер Робот

Гениальный хакер Эллиот способен за пару минут взломать любую систему. Этот полезный талант компенсируется абсолютным неумением молодого человека общаться с людьми, склонностью к депрессии и паранойе. Таинственная организация хакеров-повстанцев, руководимая Мистером Роботом, обращается ему с предложением сотрудничать на ниве разоблачения негодяев.

Эллиот гениален и все обо всех понимает, но ты никак не можешь отделаться от ощущения, что часть происходящего — это порождение его наркоманского мозга.

Шерлок

Sherlock, 2010-…

Шерлок

Он принес с собой стиль, эпатаж, обаяние и новый взгляд на старые сюжеты о детективе Шерлоке Холмсе в современном Лондоне.

Каждая серия — это калейдоскоп мельчайших деталей, которые надо вовремя заметить, вовремя прочитать и просчитать, чтобы в конце тебя все же огорошили неожиданной разгадкой. Тогда уже сложившаяся в голове картина переворачивается, и все части головоломки прочно становятся на положенные им места.

Твин Пикс

Twin Peaks, 1990−2017

В городке Твин Пикс случается неслыханное преступление: на берегу озера находят обнаженное и завернутое в полиэтилен тело Лоры Палмер . Агент Купер пытается выяснить, кто убил девушку, и вынужден довольно тесно познакомиться с местными жителями, на первый взгляд милыми и наивными людьми.

Сериал не сразу оброс мистикой и многослойными тайнами. Сначала были вполне заурядные скелеты в шкафах обывателей, но второй сезон уже пошел под лозунгом «Совы не то, чем кажутся», а ты пытаешься понять — это у тебя крыша едет или у сценаристов.