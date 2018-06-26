Кем подрабатывали летом российские предприниматели. Часть 2

Александр Зимин — основатель и управляющий партнер венчурного фонда NP Capital

Мой трудовой путь начался лет в 12. Лето я проводил на даче в Подмосковье, и первые 150 рублей заработал лопатой: копал яму на участке в нашем поселке. Потом были работы по покраске гаража, сносу сарая и еще много всего. Помню, в конце лета смог сам купить себе мобильный телефон. Это ощущение, когда ты уже можешь что-то сам, а не с родительской помощью, мне очень понравилось. С тех пор я до института успел поработать в разных направлениях и индустриях: монтажные работы по прокладке трубопроводов теплоснабжения, небольшое производство фигурной резки мрамора. На первом курсе университета я пошел заниматься капремонтом панельных домов в Москве, стал старшим бригадиром.

Но управлять коллективом строителей — это совсем непросто, там нет никаких scrum и agile. В итоге я понял, что это совсем не мое, однако многому научился: организовывать работу людей, систематизировать процессы, проявлять справедливость в сложных ситуациях.

На втором курсе мы с ребятами попробовали стать настоящими предпринимателями: занимались снабжением медицинских предприятий различными расходниками. Тогда в Москве был острый дефицит медицинских масок, а нам удалось найти деньги для закупки самолета этих масок из Китая по 1,5 рубля за штуку. Продавали мы их поставщикам аптек или крупным сетям уже по 5–10 рублей за штуку, и неплохо заработали меньше чем за месяц.

Это был мой первый успешный предпринимательский опыт, и я понял, что хочу постоянно чувствовать этот драйв — захватывающий микс сопутствующих предпринимательству ощущений от риска и потенциала заработка одновременно.

Я вырос в Ульяновске в обычной семье, деньгами на карманные расходы меня не баловали. Но я любил путешествовать и мечтал о Казантипе, а значит, ближе к лету нужно было где-то добывать средства. Пока учился в школе, меня полностью обеспечивали родители — подработки начались уже после ее окончания. Начал я как раз накануне первого курса Политеха с работы промоутером. Хотя это сложно назвать работой: тогда это было скорее веселье с друзьями, за которое еще и немного приплачивали.

Позднее, этим же летом, я устроился подрабатывать продавцом видеокассет.

Пересмотрел всего Тарантино и вообще все культовое кино тех времен, аккуратно распечатывая каждую кассету и потом так же бережно заклеивая пленку обратно. Но много заработать на этом было нельзя, поэтому на следующих летних каникулах, уже после первого курса, устроился грузчиком таскать стиральные порошки. До сих пор помню это ощущение, когда после рабочего дня я, весь обсыпанный порошком, принимал душ и в ванне поднималась блестящая липкая пена, которую невозможно было смыть до конца. Это была очень простая работа, которая прочищала мозг получше любой медитации, да и деньги были неплохие.

Но было в ней что-то такое, что впервые заставило меня по-настоящему задуматься о будущем, о том, чем я действительно хочу заниматься. Обилие сорокалетних коллег с не самыми счастливыми лицами этому здорово способствовало. Хотя я был рад деньгам, я подумал тогда «ого, это же всегда почти одна и та же сумма, сколько ни работай».

В конечном счете, работа научила меня тому, что иногда надо просто взять и сделать — без особых прелюдий и размышлений. Сейчас, когда нужно глубоко погрузиться в дела, настраиваюсь примерно таким же образом.

Родители научили меня быть требовательной к себе. Я окончила математическую и музыкальную школы, а работать начала довольно рано, в 13 лет. На летних каникулах пошла на завод, где мы собирали электробритвы. Было очень интересно оказаться во взрослом, уже сложившемся коллективе. На вырученные деньги я устроила родителям пир и купила себе собаку колли, которая оказалась прекрасным другом и еще много лет прожила с нами. Следующим летом я устроилась переводчиком к одному миссионеру и почти сразу стала его персональным ассистентом.

Организовывать конференции на тысячу человек, переводить со сцены иностранных спикеров, запускать масштабные проекты, брать на себя ответственность — на этой работе я очень быстро научилась многому. Умение сохранять спокойствие, справляться со стрессом и управлять ситуацией стало одним из самых ценных и в будущем пригодилось мне на позиции руководителя быстрорастущей компании.

Опыт организации крупных мероприятий научил меня больше ценить уважение и доверие команды. Несмотря на возможные конфликты и неизбежные сложности, я уверена: можно руководить так, чтобы коллеги и единомышленники не теряли желание работать и развиваться вместе.

Евгений Фролов — сооснователь консалтинговой компании Evolution Management

Свои первые деньги я заработал в 12 лет. Я жил в деревне и очень сильно хотел игровую приставку Dendy. Денег на нее не давали, и летом я решил заработать тем, чем умею: рыбалкой. Недалеко от нашего дома был пруд, и я каждый день в 4 утра доставал велосипед, ехал туда, ловил 10–15 крупных рыб и отправлялся торговать на трассу: просто стоял с щуками в руке, пока машина не остановится. За пару месяцев я так «наловил» на Dendy.

В деревне вся работа связана с природой, поэтому у меня сильно развилось понятие «естественности». В любой деятельности есть законы и правила, по которым она существует.

Когда разводишь кроликов, нужно создать крольчихе все условия для вынашивания потомства, на рыбалке помогает знание естественной среды обитания, а при выращивании овощей и фруктов нельзя пренебрегать жизненным циклом растений. Так же и в бизнесе: когда предприниматель нарушает естественные правила в отношениях с людьми, начинаются проблемы в управлении. Вне зависимости от системы важно понимать среду, в которой живут и общаются люди. С этим знанием гораздо проще достигать лучших результатов.

Кирилл Гурбанов — сооснователь сервиса долгосрочной аренды авто по подписке Willz

Пытаться монетизировать свои идеи я активно начал уже примерно с 6-го класса. В 12 лет прочитал книгу «Основы веб-мастерства» — это было в тот период, когда сайты еще в блокноте создавались. Во время летних каникул создал персональный сайт на домене narod.ru — просто о себе, своих увлечениях. Но я развивал это дело, и к 9–10 классу успел сделать на заказ уже несколько сайтов, параллельно с графикой, баннерами и веб-дизайном. Примерно в то же время я запустил блог и переводил для него зарубежные статьи по саморазвитию: тайм-менеджменту, привычкам, здоровью и прочему.

Тогда практически ничего не было переведено на русский язык, и я довольно быстро собрал себе аудиторию, у меня в блоге даже покупали рекламу.

В целом я делал много разных мелких digital-историй и извлек из этого немало пользы: базовые знания цифрового маркетинга, копирайтинг, владение Photoshop, понимание упаковки продукта, трафика и способов собирать подписчиков. И спустя много лет это реально стало частью моей деятельности и сильно пригодилось.

Евгений Никонов — основатель креативного агентства BezNebes

В детстве я до изнеможения трудился на даче: у родителей было 20 соток земли и непреодолимое желание сделать как можно больше заготовок на зиму.

Из этого я смог вынести очень ценный урок, актуальный и в бизнесе: сколько бы сил ты ни вложил и как бы точно ни следовал инструкциям, риск того, что все сожрет саранча или колорадский жук, очень велик. Или все может погибнуть, стоит лишь один раз не полить грядки. Или — что еще хуже — все результаты труда может присвоить тот, кто все это время прохлаждался.

Когда я уже учился в университете, летом начал подрабатывать, можно сказать, в IT-сфере: разгружал фуры с компьютерной техникой. И уже тогда понял, что будущее — за плазменными экранами (они были намного легче) и высокими технологиями. На самом же деле наиболее ценное, что я вынес из этой работы, — это умение работать в команде.

На 4-м курсе я случайно попал на работу на телевидении. Занятие оказалось совсем не пыльным: нужно было просто смотреть кино, причем платили за это по меркам того времени очень прилично. Это сильно контрастировало с моим предыдущим опытом, и тогда я осознал, что работать головой куда приятнее и выгоднее.

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