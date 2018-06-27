Тулеев: Жалею, что не ушел из губернаторов год назад

Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев , используя крепкие русские слова, в интервью « Комсомольской правде » рассказал о своей жизни в новом статусе «народного губернатора» и спикера Совета народных депутатов.

Разговаривая с журналистом издания, Аман Тулеев признался, что до сих пор не может привыкнуть к тому, что он больше не руководит регионом.

— Плохо. Тяжело. Не могу еще отвыкнуть, что не губернатор. Еще утром вскакиваешь в полусне, хватаешься за телефон, а потом до тебя доходит… Поэтому на душе муторно, — сказал Аман Тулеев.

Экс-губернатор также объяснил причину, по которой он возглавил после губернаторства Совет народных депутатов Кемеровской области. По словам Тулеева, у него был «дикий, животный страх», что новые власти региона «все про…. сразу». При этом он отметил, что сожалеет, что не оставил губернаторское кресло еще год назад, после того, как перенес операцию на позвоночнике в Германии. К перспективе дальнейшего лечения за границей Тулеев относится скептически.

— Ну а что толку? Ну, я нищий…. Ну и чего у меня? Дача, яхта? Вот орут — он поедет лечиться за границу! Да … я поеду, честно говоря, у меня … хватит. Ты ж понимаешь, какие это бабки, — поделился с журналистом бывший глава региона, используя крепкие выражения.

Кроме того, Аман Тулеев ответил на вопрос, долгое время безответно звучавший в СМИ и соцсетях: почему губернатор не приехал на место трагедии в «Зимней вишне»?

— Я, конечно, на машине проехал бы, а выйти из нее не смог бы, у меня же аппарат…, — сказал Тулеев, кивнув на свою инвалидную коляску.