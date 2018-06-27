Бабурин: Дементьев обладал лирической свежестью, которую не придумать

Бабурин\: Дементьев восхищал свежестью таланта и человечностью

Советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в Москве на 90— году жизни.

По словам Сергея Бабурина, хорошо знавшего поэта, Дементьев обладал природной лирической свежестью, а также был очень активным общественным деятелем, которому небезразлична была судьба страны и его малой родины — Тверской области.

"Для меня Дементьев был олицетворением высокой поэзии, которой славится русская и советская культура, и одновременно высочайшим мастерством в организации издательской деятельности. Я никогда не забуду эпоху журнала «Юность», которая связана с именем Андрея Дементьева. Встречаясь много раз с ним в последние годы, я восхищался его свежестью таланта и высокой заинтересованностью в решении повседневных проблем Отечества", — рассказывает Бабурин в эфире радио Sputnik Беларусь.

Он добавил, что Дементьев обладал уникальной лирической свежестью, которую невозможно придумать или имитировать.

"Это либо дано Богом, или этого нет вовсе. Я всегда буду гордится, что мне посчастливилось дружить с таким великим человеком", — заключил российский политик.

Полный комментарий слушайте в нашем радиоподкасте.