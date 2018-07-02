Анонсирован смартфон Vivo Z1i с хорошей фотокамерой

Компания Vivo представила новый смартфон Z1i, своего рода модификацию модели Z1, вышедшую ранее вы этом году. Устройства очень похожи между собой внешне, но имеют ряд ключевых внутренних отличий.

Новый Z1i построен на платформе Qualcomm 636 и располагает накопителем на 64 гигабайта, а ранее вышедший Z1 несет в себе 128 Гб ROM и процессор Qualcomm 660. На момент релиза он стоил $280, но сейчас подешевел до $240, плюс в нем стоит камера 12 Мп спереди, а новый Z1i стоит $285 при более слабом основном железе, но при этом его фронталка имеет разрешение 16 Мп. Прочие параметры смартфонов идентичны, и это: 4 Гб оперативной памяти, основная фотокамера 13+2 Мп, батарея 3260 мАч, предустановленная прошивка Android 8.1 Oreo, поддержка сотовых сетей LTE и двух SIM-карт, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и слот microSD под карты до 256 гигабайтов.

Смартфоны Z1i и Z1 оснащены экраном IPS с диагональю 6,3 дюйма и поддержкой разрешения Full HD+ или 2280х1080 пикселей. Монобровь, как видно на рендере, присутствует, но зато рамки дисплея имеют минимальную толщину. Новый Z1i нацелен на мировой мобильный рынок, и Россия едва ли станет исключением, поскольку не так давно Vivo официально пришла в нашу страну. Цена смартфона на нашем рынке пока под вопросом.