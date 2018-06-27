Знакомьтесь, Евгений Обухов — автор зрелищных (и очень опасных!) трюков с обычной палкой

В собственном виде спорта Евгений Обухов объединил ушу, акробатику, пилон и даже скейтбординг, а помогает ему исполнять трюки обычная палка. Нам петербуржец рассказал о своем пути в каскадеры, работе в кино и том, почему творчество важнее экстрима. Публикация от Sergey Voogie Valyaev (@voogie) 14 Июн 2018 в 12:31 PDT О пути в каскадерство

Мне 28 лет, я приехал в Петербург из Нового Уренгоя 10 лет назад. В детстве я увидел, как парень из соседнего двора сделал заднее сальто от стенки, и понял, что хочу уметь также. Насмотрелся «Ямакаси» и пошло-поехало. В то время никто не прыгал, не было никакого представления о паркуре, я начал заниматься этим делом еще во времена мамонтов. В 2003 году выпустил ролик с первыми прыжками, а к 2007-му я делал гейнер (сальто назад при движении вперед — прим. ред.) с крыш домов на такой высоте, на которую мало кто забирается до сих пор.

Публикация от Stick Fisherman (@3wgen) 20 Июн 2018 в 10:11 PDT О работе в кино

Сейчас я работаю профессиональным каскадером в кино. Честно, картины с горем пополам помню: сериал «Комиссарша», последний был с Марией Кожевниковой «Казнить нельзя помиловать» — и то мама сказала, что меня там увидела. Значения этому не придаю — снялся и снялся. Наши фильмы мне неинтересны, хотя я в них и работаю. Поэтому мы с моей командой, Алексеем Поповым и Антоном Михненковым, развиваем свое каскадерское направление. Иногда я делаю очень рисковые шаги, из-за чего набиваю шишки. Все на своем опыте, меня ведь этому никто никогда не учил.

О направлении

Я стараюсь не отталкиваться от конкретных стилей, описывая свой, нет такого: это ушу, а тут у нас фриран. Я знаю, что такое боевые искусства, тогда как многие школы всего лишь создают себе учеников-марионеток. Дети однообразно лупят грушу каждый день, становятся или не становятся чемпионами, и продолжают думать, что главное — это умение драться, но это не так, гораздо важнее творчество. Именно этому нужно учить людей, а не рассказывать им, как бить. Необходимо дать человеку возможность выполнять те же самые удары по-своему, именно это я хочу донести до людей тем, что делаю.

Как появилось направление

Я придумал свой стиль в Индии, поэтому назвал его «Индийский кик-стик». Там, где я был, обитают дикие собаки, которые могут на тебя напасть, поэтому без палки ходить вообще запрещено. Если ее при себе не окажется, этот день может стать для тебя последним. Так я и носил ее везде с собой, понемногу крутил, придумывал разные движения и трюки, а потом вся моя жизнь объединилась в этой палке: танцы, прыжки, мысли.

Помню, я оказался в Аранасе, где находится священная река Ганг. Там я погрузился в состояние, которое можно назвать «между жизнью и смертью». Многие к смерти относятся как к чему-то ужасному, а тогда я понял, что это нормальное явление, которого никто не избежит. Работа нас отвлекает, и мы забываем, что умрем, а я через экстрим напоминаю себе об этом и действую, как настоящий воин.

Роковой прыжок

В 2010 году случился сложный для меня прыжок, после которого я покинул паркур и всю индустрию на четыре года. Я ничего себе не сломал, просто случились вещи, которые я бы хотел оставить позади. Это для меня больная тема.

Вернулся в спорт я не из-за экстрима, а потому что люблю творчество. Когда я делаю какой-то трюк, и он выглядит красиво, специфично, он меня же и вдохновляет. Однажды я проснулся и понял, что надо менять все, и пошел на стадион заниматься. Я тогда даже кувырок не смог сделать, потратил год на то, чтобы восстановить упущенное. Сейчас у меня есть поддержка, жанр распространяется, недавно нам скинули ролики из Германии, в которых парни крутятся в нашем стиле.

Об имени Stick Fisherman в Instagram

Я выдумал для себя этого персонажа, с ним себя ассоциирую, он рыбачит, кормит кошечек на улице, помогает людям, делает трюки на палке и крутится на ней. Думаю, в будущем еще появятся герои, у которых будут свои супер-силы. Этот зародился на Шри-Ланке: когда мы туда ездили, я заметил множество фишермэнов, которые рыбачат с помощью палки.

Текст и фото: Софья Зима