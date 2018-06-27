Дмитрий Азаров: «У меня в сутках 28 часов»

«Такое ощущение, что вы находитесь одновременно везде и сразу. Настолько много событий, встреч, совещаний с вашим участием. Как вы все это успеваете? Откуда берете здоровье при таком графике работы?», — поступил вопрос телезрителя в адрес главы региона.

"У меня в сутках 28 часов. Это, конечно, шутка, но понятно, что здесь вопрос очень четкого планирования своего времени и определения приоритетов. Иногда приоритеты, естественно, корректируются, поскольку возникают срочные актуальные задачи. Но поскольку управленческий опыт большой, я понимаю, где предусмотреть определенные временные интервалы, которые, может быть, придется потратить на непредвиденные задачи. В этой связи, действительно, стараюсь все успевать, работы много, отдыхать некогда ни мне, ни правительству. Поэтому, хочу сказать честно, очень негативно отношусь сейчас к отпускам, в которые некоторые министры запросились. Все это в копилку отношения каждого сотрудника к своей работе. Время горячее, работы непочатый край, очень многое нужно сделать", — заявил Дмитрий Азаров

Глава региона отметил, что в его работе и деятельности регионального правительства активно помогают жители области.

"Очень важно, что на такой рабочий настрой откликаются жители Самарской области, разных городов и сел. Я вижу, как люди включаются, дают свои предложения и не только предложения, но и что-то делают своими руками, как люди помогают мне осуществлять контроль по важнейшим направлениям развития того или иного городского округа или сельского района. Я признателен жителям области за то, что они включились именно в такую работу, не покладая рук. Понимаю, что есть своя основная работа, понимаю, что у каждого есть семья, о которой важно заботиться, но все больше и больше жителей региона активно включаются в работу по наведению порядка в области, по опережающему развитию региона. Спасибо вам!", — заявил Дмитрий Азаров, обращаясь к жителям Самарской области.