Юлия Михалкова: «Вместо телохранителя у меня тяжелая сумочка и острый каблук»

Звезда команды КВН «Уральские пельмени» и одноименного телешоу, которое каждый день идет на канале СТС, знаменита на всю страну, но в Москву не стремится и по-прежнему живет в Екатеринбурге. И активно при этом зазывает всех приехать на Урал, где она и ее друзья чувствуют себя замечательно. «В городе порой проще пешком, чем за рулем» — Юля, в какой компании вы этим летом будете жарить шашлык?

— Самая веселая шашлычная компания — это мои друзья по театральному институту. Правда, есть один минус. Мы часто как начнем смеяться, так забываем о том, что у нас мясо на мангале. В общем, шашлык, бывает, сильно подгорает.

— Сейчас в моде туризм внутри страны. В сезон отпусков тем, кто соберется в Екатеринбург, какие места рекомендуете непременно посетить?

— О, во-первых, у нас проходят матчи чемпионата мира по футболу. Тут разудалый праздник, много болельщиков, туристов. А во-вторых, после футбола советую сходить в «Ельцин-центр» , Музей истории России. Обязательно в краеведческом музее посмотрите на Шигирского идола — это старейшая в мире деревянная скульптура! В два раза старше египетских пирамид, представляете?! Особое удовольствие — вечером прогуляться по набережной. Она у нас такая романтичная, там всегда людно и весело.

В Екатеринбурге невероятное количество классных кафешек, ресторанчиков. Можно даже планировать отдельную гастрономическую поездку. И, конечно, абсолютно всем советую посетить музей военной и гражданской техники в Верхней Пышме (город-спутник рядом с Екатеринбургом, родина Юлии. — Авт.). Едва ли не крупнейший в мире музей! Абсолютно невероятное место!

— А лично вас где чаще всего можно встретить?

— Конечно, в кафешках! Как я уже говорила, они у нас на каждом углу, и везде очень вкусно. А, еще в спортзале!

— Екатеринбург — мегаполис, но все же не Москва, поэтому народ более открытый. К вам подходят на улицах?

— Подходят часто, фотографируются, искренне радуются. Главные вопросы: «А это правда вы?» и «Ой, вы такая миниатюрная!» Постоянно спрашивают про других «пельменей»: «А Сокол там как, а Брекоткин?» Или: «Вы там Рожкову передайте, хватит бабушек играть». В общем, идет такая здоровая творческая дискуссия.

— Звезды в столице часто выходят из дома с личным водителем, охранником. Вы сами в родном Екатеринбурге за рулем? Любите водить?

— Да, когда сам за рулем, то появляется чувство свободы и умиротворенности. Но это справедливо только для поездок за городом, где мало машин и можно погонять. А в городе мне иной раз легче пешком пройти, чем на машине проехать. И, отмечу, без телохранителя! Вместо него у меня тяжелая сумочка и острый каблук.

На диетах Юлия не сидит, но в спортзале трудится над фигурой регулярно. Фото: Личный архив

— Знаю, что вы помогаете землякам решать различные социальные проблемы. Это ваша личная инициатива или вы работаете в каком-то проекте?

— Несколько лет назад я открыла свой благотворительный фонд «Счастье», чтобы помогать детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — сиротам, инвалидам. Работает мой центр правильной и красивой речи «Речевик». Мы постоянно проводим творческие мероприятия для детей. Меня часто спрашивают: «Юля, зачем тебе это?» А я понимаю, что у меня очень хорошо получается вдохновлять детей, заряжать их энергией, помогать им раскрыть свои прекрасные творческие таланты. Мы в конце прошлого года, например, проводили детский конкурс чтецов «Юный речевик». И я видела, как иногда достаточно взять ребенка за руку, посмотреть в его глаза и сказать: «Ты все можешь, ничего не бойся!» И он идет на сцену, блестяще выступает. Я понимаю, что после этого его жизнь никогда не будет прежней, потому что он ощутил свою силу, возможности.

Ради таких моментов я веду свою общественную и благотворительную деятельность. «Наш юмор не конь в вакууме» — «Уральские пельмени» уже 9 лет практически ежедневно в телеэфире! Постановка, оценка номеров, утверждение — за это отвечает кто-то один или принимают решения все вместе?

— У нас есть коллектив авторов, это гениальные люди. Они пишут. Потом идет доводка на репетициях, читках, прогонах. Регулярно шутки тестируем на аудитории. В итоге далеко не все то, что пишется, попадает в эфир. Отсев идет серьезный. Мы следим за качеством!

Юлия Михалкова очень похожа на маму, Валентину Матюхину. Фото: Личный архив

— Сейчас модно рассуждать на тему эволюции юмора. На ваш взгляд, за последние 10 лет как менялись шутки и юмор?

— Наш юмор, все номера — это не сферический конь в вакууме, а самая что ни на есть живая жизнь: всё взято из реальности. Есть определенные стержневые сюжеты, которые обыгрывались еще Райкиным, Жванецким, Хазановым, Карцевым: мужчина — женщина, теща, особенности бытового обслуживания населения и так далее.

«Уральские пельмени» не пытаются изобрести велосипед, мы просто о-о-очень внимательно наблюдаем за жизнью! И потом в стержневых сюжетах отмечаем какие-то новые полутона, нюансы, нотки микродрам, мини-конфликтов. Отметили, творчески доработали, вдохнули душу — и вперед, на сцену.

— Молодежь талантливую смотрите? Как можно попасть в «Уральские пельмени» юному (или не очень) дарованию?

— Смотрим, нам постоянно присылают свой материал новые авторы. Честно читаем всё. «Пельмени» в этом плане очень живые, в постоянном поиске вдохновения и новых точек творческого роста. Мы не склонны замыкаться сами в себе. Другой вопрос, что бесконечно редко попадаются такие таланты, чтобы прямо вот ах.

— Есть у вас близкие друзья в коллективе?

— После десяти лет совместной работы, после месяцев совместной жизни в автобусах и гостиницах мы все стали близкими друзьями. Даже когда сильно ругаемся, все равно быстро миримся. «У мужчины должно быть терпение» — Ваша идеальная фигура — это не только гены, но и, судя по Инстаграму, результат тренировок. А диеты вы придерживаетесь?

— Я соблюдаю пост. Несмотря на то что для меня это очень личная духовная практика, он все-таки объективно положительно сказывается на фигуре. В остальное время какой-то особой диеты не соблюдаю, могу даже на ночь глядя картошки в фастфуде съесть. Много двигаюсь, много думаю, много смеюсь — это сжигает очень много калорий. «Люблю жарить картошку. Говорят, что она волшебная получается» — Любите готовить? Какие у вас есть фирменные блюда?

— Откровенно говоря, готовить я не то чтобы не люблю, у меня просто на это катастрофически не хватает времени. Но с детских времен люблю и умею жарить картошку! Кто пробовал — говорят, что она волшебной получается! Именно такой прожарки, что ни убавить, ни прибавить. А еще к ней укропчика и ломтики холодной селедочки… М-м-м, очень вкусно!

— Запланировали уже летний отпуск? Если не секрет, то где планируете отдохнуть?

— На лето намечается ряд интересных творческих и не только проектов, поэтому как такового отпуска, когда едешь в отель на море и там ничего не делаешь, не получится. Да и, знаете, для меня работа — это лучший отдых, я этим живу!

— Не так давно прошли выпускные вечера в школах. А вы помните, что загадывали, будучи выпускницей?

— Конечно, помню! Еще в средних классах я мечтала стать известной, великой артисткой. К концу 11-го класса я только укрепилась в этой мысли. Да, стать артисткой — таким было мое желание, о котором, по-моему, знали все мои одноклассники.

— Всегда интересно, какой мужчина может быть рядом с красивой и известной женщиной. Какие мужские качества вас привлекают, а какие, напротив, отталкивают?

— У меня безумный рабочий график поездок, концертов, поэтому, на мой взгляд, главным у мужчины должно быть терпение. Какие качества привлекают? Я выросла в рабочем городке, где заводы дымили, металл плавили. Это вам не шуточки. Там все серьезно. Мужчины у нас мало говорили, много делали, были сильными, принципиальными.

Мне нравятся мужчины с внутренним стержнем, без всякой жеманности, кокетливости, разболтанности, без постоянного смятения в голове и показушности. Что-то среднее между мужчиной с картины эпохи соцреализма про стахановцев и постера к новому фильму о Джеймсе Бонде.

Личное дело Юлия Михалкова родилась в Верхней Пышме 12 июля 1983 года. Окончила Екатеринбургский государственный театральный институт, специальность — актриса драматического театра, кино и ТВ. В «Уральских пельменях» с 2009 года. Регулярно снимается в кино и сериалах. Создала и возглавляет центр правильной и красивой речи, благотворительный фонд «Счастье». Не замужем.