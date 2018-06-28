Ещё
Юлия Михалкова: «Вместо телохранителя у меня тяжелая сумочка и острый каблук»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлия Михалкова: «Вместо телохранителя у меня тяжелая сумочка и острый каблук» 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда команды КВН «Уральские пельмени» и одноименного телешоу, которое каждый день идет на канале СТС, знаменита на всю страну, но в Москву не стремится и по-прежнему живет в Екатеринбурге. И активно при этом зазывает всех приехать на Урал, где она и ее друзья чувствуют себя замечательно. «В городе порой проще пешком, чем за рулем» — Юля, в какой компании вы этим летом будете жарить шашлык?
— Самая веселая шашлычная компания — это мои друзья по театральному институту. Правда, есть один минус. Мы часто как начнем смеяться, так забываем о том, что у нас мясо на мангале. В общем, шашлык, бывает, сильно подгорает.
— Сейчас в моде туризм внутри страны. В сезон отпусков тем, кто соберется в Екатеринбург, какие места рекомендуете непременно посетить?
— О, во-первых, у нас проходят матчи чемпионата мира по футболу. Тут разудалый праздник, много болельщиков, туристов. А во-вторых, после футбола советую сходить в «Ельцин-центр», Музей истории России. Обязательно в краеведческом музее посмотрите на Шигирского идола — это старейшая в мире деревянная скульптура! В два раза старше египетских пирамид, представляете?! Особое удовольствие — вечером прогуляться по набережной. Она у нас такая романтичная, там всегда людно и весело.
«Пельмени» Дмитрий Соколов и Юлия Михалкова на одной сцене девять лет. фото: Persona Stars
В Екатеринбурге невероятное количество классных кафешек, ресторанчиков. Можно даже планировать отдельную гастрономическую поездку. И, конечно, абсолютно всем советую посетить музей военной и гражданской техники в Верхней Пышме (город-спутник рядом с Екатеринбургом, родина Юлии. — Авт.). Едва ли не крупнейший в мире музей! Абсолютно невероятное место!
— А лично вас где чаще всего можно встретить?
— Конечно, в кафешках! Как я уже говорила, они у нас на каждом углу, и везде очень вкусно. А, еще в спортзале!
— Екатеринбург — мегаполис, но все же не Москва, поэтому народ более открытый. К вам подходят на улицах?
— Подходят часто, фотографируются, искренне радуются. Главные вопросы: «А это правда вы?» и «Ой, вы такая миниатюрная!» Постоянно спрашивают про других «пельменей»: «А Сокол там как, а Брекоткин?» Или: «Вы там Рожкову передайте, хватит бабушек играть». В общем, идет такая здоровая творческая дискуссия.
— Звезды в столице часто выходят из дома с личным водителем, охранником. Вы сами в родном Екатеринбурге за рулем? Любите водить?
— Да, когда сам за рулем, то появляется чувство свободы и умиротворенности. Но это справедливо только для поездок за городом, где мало машин и можно погонять. А в городе мне иной раз легче пешком пройти, чем на машине проехать. И, отмечу, без телохранителя! Вместо него у меня тяжелая сумочка и острый каблук.
На диетах Юлия не сидит, но в спортзале трудится над фигурой регулярно. Фото: Личный архив
— Знаю, что вы помогаете землякам решать различные социальные проблемы. Это ваша личная инициатива или вы работаете в каком-то проекте?
— Несколько лет назад я открыла свой благотворительный фонд «Счастье», чтобы помогать детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — сиротам, инвалидам. Работает мой центр правильной и красивой речи «Речевик». Мы постоянно проводим творческие мероприятия для детей. Меня часто спрашивают: «Юля, зачем тебе это?» А я понимаю, что у меня очень хорошо получается вдохновлять детей, заряжать их энергией, помогать им раскрыть свои прекрасные творческие таланты. Мы в конце прошлого года, например, проводили детский конкурс чтецов «Юный речевик». И я видела, как иногда достаточно взять ребенка за руку, посмотреть в его глаза и сказать: «Ты все можешь, ничего не бойся!» И он идет на сцену, блестяще выступает. Я понимаю, что после этого его жизнь никогда не будет прежней, потому что он ощутил свою силу, возможности.
Ради таких моментов я веду свою общественную и благотворительную деятельность. «Наш юмор не конь в вакууме» — «Уральские пельмени» уже 9 лет практически ежедневно в телеэфире! Постановка, оценка номеров, утверждение — за это отвечает кто-то один или принимают решения все вместе?
— У нас есть коллектив авторов, это гениальные люди. Они пишут. Потом идет доводка на репетициях, читках, прогонах. Регулярно шутки тестируем на аудитории. В итоге далеко не все то, что пишется, попадает в эфир. Отсев идет серьезный. Мы следим за качеством!
Юлия Михалкова очень похожа на маму, Валентину Матюхину. Фото: Личный архив
— Сейчас модно рассуждать на тему эволюции юмора. На ваш взгляд, за последние 10 лет как менялись шутки и юмор?
— Наш юмор, все номера — это не сферический конь в вакууме, а самая что ни на есть живая жизнь: всё взято из реальности. Есть определенные стержневые сюжеты, которые обыгрывались еще Райкиным, Жванецким, Хазановым, Карцевым: мужчина — женщина, теща, особенности бытового обслуживания населения и так далее.
«Уральские пельмени» не пытаются изобрести велосипед, мы просто о-о-очень внимательно наблюдаем за жизнью! И потом в стержневых сюжетах отмечаем какие-то новые полутона, нюансы, нотки микродрам, мини-конфликтов. Отметили, творчески доработали, вдохнули душу — и вперед, на сцену.
— Молодежь талантливую смотрите? Как можно попасть в «Уральские пельмени» юному (или не очень) дарованию?
— Смотрим, нам постоянно присылают свой материал новые авторы. Честно читаем всё. «Пельмени» в этом плане очень живые, в постоянном поиске вдохновения и новых точек творческого роста. Мы не склонны замыкаться сами в себе. Другой вопрос, что бесконечно редко попадаются такие таланты, чтобы прямо вот ах.
— Есть у вас близкие друзья в коллективе?
— После десяти лет совместной работы, после месяцев совместной жизни в автобусах и гостиницах мы все стали близкими друзьями. Даже когда сильно ругаемся, все равно быстро миримся. «У мужчины должно быть терпение» — Ваша идеальная фигура — это не только гены, но и, судя по Инстаграму, результат тренировок. А диеты вы придерживаетесь?
— Я соблюдаю пост. Несмотря на то что для меня это очень личная духовная практика, он все-таки объективно положительно сказывается на фигуре. В остальное время какой-то особой диеты не соблюдаю, могу даже на ночь глядя картошки в фастфуде съесть. Много двигаюсь, много думаю, много смеюсь — это сжигает очень много калорий. «Люблю жарить картошку. Говорят, что она волшебная получается» — Любите готовить? Какие у вас есть фирменные блюда?
— Откровенно говоря, готовить я не то чтобы не люблю, у меня просто на это катастрофически не хватает времени. Но с детских времен люблю и умею жарить картошку! Кто пробовал — говорят, что она волшебной получается! Именно такой прожарки, что ни убавить, ни прибавить. А еще к ней укропчика и ломтики холодной селедочки… М-м-м, очень вкусно!
— Запланировали уже летний отпуск? Если не секрет, то где планируете отдохнуть?
— На лето намечается ряд интересных творческих и не только проектов, поэтому как такового отпуска, когда едешь в отель на море и там ничего не делаешь, не получится. Да и, знаете, для меня работа — это лучший отдых, я этим живу!
— Не так давно прошли выпускные вечера в школах. А вы помните, что загадывали, будучи выпускницей?
— Конечно, помню! Еще в средних классах я мечтала стать известной, великой артисткой. К концу 11-го класса я только укрепилась в этой мысли. Да, стать артисткой — таким было мое желание, о котором, по-моему, знали все мои одноклассники.
— Всегда интересно, какой мужчина может быть рядом с красивой и известной женщиной. Какие мужские качества вас привлекают, а какие, напротив, отталкивают?
— У меня безумный рабочий график поездок, концертов, поэтому, на мой взгляд, главным у мужчины должно быть терпение. Какие качества привлекают? Я выросла в рабочем городке, где заводы дымили, металл плавили. Это вам не шуточки. Там все серьезно. Мужчины у нас мало говорили, много делали, были сильными, принципиальными.
Мне нравятся мужчины с внутренним стержнем, без всякой жеманности, кокетливости, разболтанности, без постоянного смятения в голове и показушности. Что-то среднее между мужчиной с картины эпохи соцреализма про стахановцев и постера к новому фильму о Джеймсе Бонде.
Личное дело Юлия Михалкова родилась в Верхней Пышме 12 июля 1983 года. Окончила Екатеринбургский государственный театральный институт, специальность — актриса драматического театра, кино и ТВ. В «Уральских пельменях» с 2009 года. Регулярно снимается в кино и сериалах. Создала и возглавляет центр правильной и красивой речи, благотворительный фонд «Счастье». Не замужем.
Teleprogramma.pro: последние новости
Звезда «Сватов» прокомментировала сообщение о своей беременности Составлен список самых опасных стран для женщин Глеб Пьяных: «Я часто думаю о том, что мое призвание – архитектура»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из глубины глазниц черепа на меня смотрели глаза»54
За что ненавидели Андропова57
На снимке Луны обнаружили звездолет
Где начнется конец света
Как выглядят вещи из онлайн-магазинов на самом деле75
Новости партнеров
Видео
00:31
Пес, сделавший массаж сердца хозяину, покорил Сеть
Истории
02:36
На снимке Луны обнаружили звездолет
Безумный мир
12:20
Катастрофы, которыми нам грозит космос
Истории
10:59
Самые страшные посадки самолетов
Истории
10:22
Вымершие животные, которые могут быть живы
Безумный мир
10:08
Невероятные вещи, найденные в космосе
Вещи
13:50
Обычные вещи, которые запрещены в КНДР
Места
07:58
Где начнется конец света
Безумный мир
03:34
Названы страны с самыми строгими законами
Места Безумный мир
10:18
Что было в секретных архивах КГБ
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение