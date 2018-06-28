Болельщики из Британии и Бразилии: Москва взорвала мозг, а Неймар — петух

— Что вы думаете о русских?

— А ты как думаешь, что мы о вас думаем? — уточнил Дарра.

— Что мы пьём много водки, повсюду медведи, играем на балалайках и любим Путина.

— Да, именно так, ты прав. Водка и Путин. Кстати, я был не уверен насчёт русских людей. То есть, я думал, примул ли они меня, британца, или же изобьют. На деле же мне настолько весело, насколько не было нигде в мире.

— Сколько городов ты уже посетил?

— Санкт-Петербург и Москву. Только два. Москва взорвала мой мозг. Настолько этот город пропитан историей. К тому же, это нереально чистый город.

— Да, очень чистый, — отметил Мартин. — Каждая улица буквально вылизана. Возможно, это только на время чемпионата мира так чисто, я не знаю. Но нас это не волнует, не мы же здесь живём в другое время.

— Что вы можете сказать о российской полиции

— У меня не было с ней никаких проблем, — заявил Дарра.

— У меня тоже, — добавил Мартин, — но они такие угрюмые, это просто ужас. Хотя, с другой стороны, в каждой стране мира полицейские особо не улыбаются.

— Что вам нравится и не нравится в России?

— Женщины, я обожаю русских женщин, — с воодушевлением сказал Дарра. — Метро в Москве просто потрясающее. В Питере тоже неплохое, но в Москве… Я люблю Москву. Я бы мог жить в России.

— Оставайся здесь, никаких проблем.

— Я подумаю над твоим предложением.

— А вот я считаю, что Санкт-Петербург лучше Москвы, — отметил Мартин. — Я был в Москве целый месяц, а в Питере лишь два дня, но это были потрясающие два дня.

— Что говорили в Британии перед чемпионатом мира о России?

— Много всякого дерьма, — отрезал Дарра. — Я верил BBC. Они говорили, что вы восхваляете хулиганов, а как только мы ступим на русскую землю, нас тут же изобьют. Но на деле все просто замечательно. Огромная несостыковка между реальностью и тем, что пишут о русских людях за рубежом. Что касается Англии и Британии, то, возможно, про вас пишут гадости из-за того, что именно вы принимаете чемпионат мира, а не Англия. Ведь в голосовании в 2010 году вы опередили именно Англию.

— Кстати, о получении права Россией на чемпионат мира, — вмешался Мартин. — Я думаю, что, только не бейте, вы получили мундиаль из-за каких-то коррупционных вмешательств.

— А Катар?

— Это 100% коррупция. Худшее решение ФИФА в истории.

— Мартин, прошлый чемпионат мира был в твоей стране. В чем разница между ЧМ-2014 и этим в России?

— Сложно сказать, рано, возможно. В Бразилии я был во всех городах, а в России только в двух. Я думаю, что у вас организация проходит на лучшем уровне, чем у нас в Бразилии 4 года назад. У нас не было плохо, просто у вас лучше.

— Согласен, но, например, сегодня у меня были проблемы на входе в стадион «Санкт-Петербург», — парировал Дарра. — В Москве всё просто «летало», а тут как-то медленно.

— Для нас было удивлением, что в России на матче-открытии чемпионата мира все громогласно приветствовали президента Путина. В Бразилии все наоборот свистели и выкрикивали что-то неприличное. У вас тут все любят Путина? — поинтересовался Мартин.

— Лично нам все равно как-то на него.

— А прошлый президент? Медведев, он был лучше? — спросил Дарра.

— Никакой разницы.

— В день открытия чемпионата мира российское правительство повысило налоги и пенсионный возраст. Что вы об этом думаете?

— Ох, ну и *** (плохие люди), — резко высказался Дарра.

— В Бразилии было так же. Они делали что-то плохое для бразильцев, пока весь мир и Бразилия обсуждала чемпионат мира. Ваши чиновники в этом не новаторы.

— Какие в Ирландии пенсии, Дарра?

— 30 000 евро в год. Но это средняя. Каждый получает по-разному. В месяц это… 175 000 рублей на ваши деньги.

— …

— Мартин, что ты думаешь о своём соотечественнике Неймаре?

— В Бразилии все думают и считают, что он великолепный игрок. Но многие не любят его, прежде всего, как человека, как личность. Он такой пафосный. Как у вас говорят… Peacock — петух! Он так много заботится о своей причёске из спагетти, одежде, о пиаре. Столько нырков… Ещё когда он играл в «Сантосе», его все звали плохим парнем. Он не уважал тренера, партнеров. Но играет он хорошо, это многое ему прощает.

— В Бразилии интересуются российским футболом? Что вы знаете о нем?

"Зенит" — самый популярный российский клуб в Бразилии. "Газпром" , все дела. Ладно, кроме шуток, там играло несколько бразильцев: Халк, Жулиано. ЦСКА Москва ещё известен в Бразилии. А знали мы о ЦСКА ещё до того, как туда пришли бразильцы. "Спартак" , «Локомотив» — тоже знаем.

— А я знаю "Рубин" из Казани, — вмешался Дарра. Они обыгрывали давным-давно «Барселону» на «Камп Ноу». И «Динамо» из Москвы. Оно ещё живо?

— Вполне себе.

— Какая главная проблема, недостаток России?

— Никто не говорит по-английски. Даже в сфере обслуживания, в ресторанах, отелях, очень мало либо очень плохо говорят по-английски. Хотя даже я уже выучил ваш, русский язык. Spasiba, pojaluista. И матерные слова, безусловно. Но мне нравится Россия, в любом случае.

— Мы хотим знать: почему, несмотря ни на что, вам нравится Россия?

— Все дружелюбны со мной, — отметил Мартин. — Это же самое главное, не так ли? Остальное не имеет никакого значения. Мы рады, что приехали в вашу страну, несмотря на запугивания наших СМИ.

— Что у вас происходит с Украиной? Вы действительно ненавидите их, — задал острый вопрос Дарра.

— Лично мы любим Украину. Прекрасная страна. Это политические игры, к которым обычные люди не имеют никакого отношения.

— Это точно. Политические игры. Мы будем выше этого дерьма, ребята.

— Возвращаясь к теме британских медиа: что именно писали наши коллеги в Великобритании о России перед чемпионатом мира, помимо хулиганов?

— В целом ничего, кроме обилия хулиганов. Но я знал, что тут не будет никаких хулиганов, а будут обычные доброжелательные люди. И я не ошибся. Никаких проблем в России. Я добирался через Молдову, там у меня украли кошелёк. А здесь все прекрасно.