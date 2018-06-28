5 важных книг о силе от Античности до XVII века

Сила — слишком широкое понятие. Сила может быть физической, духовной, индивидуальной или общественной, военной и экономической. В глобальном смысле сила отождествляется с властью. Оснований для этого много, ведь именно имеющий власть обладает самым большим влиянием на жизнь других. Мы не стали ограничиваться узким определением понятия «сила» и составили список из пяти исторических книг, которые прямо или косвенно касаются данной темы.

1. «Политика», Аристотель

Выдающийся ученик Платона — Аристотель — стал достойным продолжателем традиций великой эллинской философии. Правда, на многие темы он смотрел несколько под другим ракурсом, нежели его учитель. Менее медитативный и более практичный Аристотель имел свой взгляд на устройство городов, социальную иерархию и семейственность, которые в совокупности составляли политическую систему. А в центре всего этого неизменно находился человек, гражданин, которого античный моралист Аристотель наделял высшими функциями для процветания государства. Избежать распада, по мнению мыслителя, можно, только если оставаться сильным и не поддаваться свойственным человеку порокам. «Политика» представляет собой сборник работ философа, которыми он подытожил свои размышления на данную тему. И пусть тебя не пугает возраст книги — читать ее относительно легко и интересно.

2. «Никомахова этика», Аристотель

Продолжая размышления о важности человека в политической системе, в «Никомаховой этике» Аристотель делает эту тему центральной. Прежде чем говорить о политике, важно затронуть вопросы индивидуальной морали. Ведь политика появляется тогда, когда формируется общество и его интересы. А значит, имеет большое значение, как члены этого общества буду взаимодействовать между собой. Все люди стремятся к разному и имеют различную иерархию ценностей. Значит ли это, что и понятие морали должно быть растяжимым? Аристотель категорично отвергает эту идею. Суть его работы заключается в том, чтобы объединить цели всех людей и прийти к общему знаменателю, который и является нравственным ориентиром. Одной из важнейших человеческих добродетелей в «Никомаховой этике» Аристотель называет храбрость, поскольку трус способен легко отказаться от идеалов, на которых и строится мораль. Великие философы и их невероятное видение этого мира

3. «Артхашастра», Каутилья

Спустя десятилетия после написания аристотелевской «Политики» на свет появился трактат «Артхашастра», которому было суждено стать одной из выдающихся политических работ на все времена. Каутилья был главным советником индийского императора Чандрагупты Маурьи, и в этом трактате он описал свой многолетний политический опыт, поведав о важных принципах управления и основополагающих аспектах суверенитета. Каутилья объясняет, насколько важно следовать выбранному курсу даже во времена кризиса, а его советы помогут читателю в разработке стратегического плана и во взаимодействии с людьми. Как ты можешь догадаться, это полезно не только на уровне управления государством, но и при создании собственного бизнеса.

Эта книга, как ты понял из названия, разбита на две части. Первая подвергает жесткой критике традиционный монархизм, вторая предлагает более справедливую, по мнению автора, модель управления обществом. Джон Локк дискредитирует форму монархического управления, поскольку та противоречит главному принципу эволюции. В мире действует закон джунглей: сильный получает все, слабый — ничего. Это касается и людей. А монархия подразумевает обретение властных полномочий без учета, какими качествами обладает сам наследник. Это, по версии Локка, является совершенно противоестественным и может служить источником государственных проблем. Власть должна принадлежать тем, кто способен ее захватить, — такой внутриполитический расклад Джон Локк считает наиболее справедливым. Надо признать, что это довольно смелые идеи для автора, жившего в Англии XVII века.

5. «Книга Пяти Колец», Миямото Мусаси

Этот философский трактат написан примерно в то же время, что и предыдущая книга, но на это раз японским автором. Вот он и объединяет в себе свойственную Востоку гармонию физической и духовной силы. В «Книге Пяти Колец» говорится не только о технике владения самурайским мечом, но и о том, в какие моменты его необходимо использовать. Это книга о боевом искусстве, но навыки владения оружием здесь следует воспринимать как метафору управления жизнью. Ведь кодекс воина должен применяться не только в сражении, но и в других проявлениях человеческой деятельности. 7 книг, которые изменили мир