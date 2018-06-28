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«Сутулая, долговязая, кривоногая»: Екатерина Варнава охарактеризовала себя
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«Сутулая, долговязая, кривоногая»: Екатерина Варнава охарактеризовала себя 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Пока многие женщины настолько недовольны своей внешностью, что пилят носы, увеличивают грудь, губы и скулы, есть те, которые спокойно относятся к собственным недостаткам. Известная телеведущая и участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава никогда не соответствовала модельным критериям, но она с юмором воспринимает свои изъяны.
Пользователи сети обсуждают новую песню и клип известной певицы Светланы Лободы «Суперзвезда». Свои танцевальные па под популярную композицию продемонстрировала и юмористка Екатерина Варнава, опубликовав соответствующий видеоролик. Она эротично двигалась в такт музыке и, похоже, весьма увлеклась процессом. Увидев себя со стороны, знаменитость дала себе оценку: «Сутулая, долговязая, кривоногая секси».
Многие хейтеры любят направлять подобные комментарии в адрес селебрити, но даже они не ожидали такой самооценки от Екатерины. Поклонники же принялись хвалить Варнаву за откровенность и умение подшутить над собой: «Ты классная! Это самое главное». «О Боже! Обожаю эту женщину! Харизма и позитив на сногсшибательных ножках!» «Какая же вы крутая! Зачем вы так подписываетесь? Вы очень даже хорошенькая!»
«Дай Бог всем такую «сутулость» и «кривые» ножки». «Считаю, что правдиво охарактеризовала себя». «Ты красотка! Никого не слушай, ты супер!» «Всем бы такими сутуло-долговязыми и кривоногими быть». «Очень зажигательный танец, мне все нравится».
Варнаве явно не привыкать к негативу, который льют завистники. Они называют ее слишком худой, даже тощей и настоятельно рекомендуют уменьшить нос, увеличить бюст и т.д., поскольку считают, что Екатерина не отвечает современным идеалам. К счастью, телезвезда явно не из тех, кто обращает внимание на чужое мнение — у нее есть свое собственное, потому недоброжелателей она отправляет по известному адресу.
Несмотря на юмор в отношении себя, Екатерина Варнава гордится своей стройностью и делает все возможное для ее поддержания, в частности питается небольшими порциями. Своему питанию она посвятила целый пост, подчеркнув, что не является стопроцентной вегетарианкой.
Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 25 Июн 2018 в 10:13 PDT
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