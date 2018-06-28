Ольга Медынич: «Я ассоциирую себя с радугой» 

— С каким цветом вы себя ассоциируете?
— С радугой. Странный ответ, я знаю. Но я человек настроения, живу так, как сегодня чувствую.
— Приходилось ли вам говорить, что вы читали Шопенгауэра, хотя вы его не читали?
— Да! И не только его. Есть такая особенность моей памяти: я мало что помню. Вот Достоевский в моей памяти не сотрется (слишком попал), а Кафка — да, стерт. Флешка переполнена, остается только то, что в «избранном».
— Случалось ли вам передаривать подаренные подарки?
— Для меня вещи должны служить. Если не служат мне, ищу им хозяина.
— Что может заставить вас покраснеть?
— Все что угодно: некорректное слово, жест, взгляд.
— Ваша реакция при виде собственного двойника?
— Я за индивидуальность, двойников не понимаю…
— Самая неожиданная выходка, которую вы себе позволили?
— Снимать видео в Инстаграм, кривляться, дурачиться, отпустить статус «Актриса».
— К каким порокам вы испытываете наибольшее снисхождение?
— Ну… я вообще снисходительна.
— Ваше главное достоинство?
— Ирония, конечно.
— Какое испытание вам не по силам?
— Этого никто не знает.
— Каким талантом вам хотелось бы обладать?
— Голос… у меня его нет. Всегда восхищаюсь.
— Вы знаете точную сумму, которая лежит сейчас в вашем кошельке?
— Нет наличных, все на карте.
— Что вы обещали себе сегодня утром?
— Я ничего себе давно не обещаю. Просто хочу, чтобы эта 36-летняя девочка была здорова и счастлива.