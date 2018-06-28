Ольга Медынич: «Я ассоциирую себя с радугой»

— С каким цветом вы себя ассоциируете?

— С радугой. Странный ответ, я знаю. Но я человек настроения, живу так, как сегодня чувствую.

— Приходилось ли вам говорить, что вы читали Шопенгауэра, хотя вы его не читали?

— Да! И не только его. Есть такая особенность моей памяти: я мало что помню. Вот Достоевский в моей памяти не сотрется (слишком попал), а Кафка — да, стерт. Флешка переполнена, остается только то, что в «избранном».

— Случалось ли вам передаривать подаренные подарки?

— Для меня вещи должны служить. Если не служат мне, ищу им хозяина.

— Что может заставить вас покраснеть?

— Все что угодно: некорректное слово, жест, взгляд.

— Ваша реакция при виде собственного двойника?

— Я за индивидуальность, двойников не понимаю…

— Самая неожиданная выходка, которую вы себе позволили?

— Снимать видео в Инстаграм, кривляться, дурачиться, отпустить статус «Актриса».

— К каким порокам вы испытываете наибольшее снисхождение?

— Ну… я вообще снисходительна.

— Ваше главное достоинство?

— Ирония, конечно.

— Какое испытание вам не по силам?

— Этого никто не знает.

— Каким талантом вам хотелось бы обладать?

— Голос… у меня его нет. Всегда восхищаюсь.

— Вы знаете точную сумму, которая лежит сейчас в вашем кошельке?

— Нет наличных, все на карте.

— Что вы обещали себе сегодня утром?

— Я ничего себе давно не обещаю. Просто хочу, чтобы эта 36-летняя девочка была здорова и счастлива.