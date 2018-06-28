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Звезде корейского телевидения не нравится в России
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Звезде корейского телевидения не нравится в России 

Газета.Ru 45 минут назад
Звезда корейского телевидения Чан Гон Чхан поделился мнением о России.
"Тут все какие-то злые. Русские не любят азиатов — узкоглазых. Обращаешься к кому-то: «Извините…». А в ответ: «Чего надо?!». И такое везде. Каждый день меня один-два раза останавливает полиция: «Ты террорист?». Может, машина кажется им подозрительной. Отвечаю, что, конечно, не террорист, а они: «ОК, откройте машину. У вас есть оружие? Наркотики? Давайте деньги», — цитирует Чан Гон Чхана Sport24.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.
Ранее вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поблагодарил Россию за гостеприимство.
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