Редакция таблоида пытается соединить шутки про Гитлера и про собак в ресторанном меню

Из-за неожиданной победы Южной Кореи над Германией умнейшие головы с Флит-стрит пришли в замешательство, не зная, как слить воедино два очень разных стереотипа, которые редко оказываются вместе.

Главный выпускающий редактор газеты «Сан» Саймон Уильямс (Simon Williams) признался, что он вместе со своими сотрудниками работал всю ночь, пытаясь по-детски оскорбить две эти очень разные страны.

Он сказал: «У нас есть обширный репертуар дрянных каламбуров про Германию. Если мы, британцы, что-то и умеем делать лучше всех, так это заляпать любую новость про немцев дерьмовыми метафорами о Второй мировой войне».

«Однако с Южной Кореей все гораздо труднее. У нас есть несколько шуток про Северную Корею, но жена сказала мне, что это совершенно разные страны. Хотя мне они кажутся одинаковыми».

«Но даже если бы мы что-то знали о ней, то как соединить кимчи и киршвассер? Или „Хёндэ" и Холокост? Это было бы неучтиво и пошло. Мы придумали что-то вроде «Банзай, Бош», но потом поняли, что это больше про японцев».

«А кто там из них занимается кунг-фу?»

К утру Уильямс сумел заверить читателей «Сан», что к завтраку им обязательно подадут не очень смешные каламбуры с игрой слов о конфликте, в котором погибли 80 миллионов человек, и о первой попытке заняться расистскими убийствами в промышленных масштабах.

«Наверное, это не очень хорошо, но наши любимые читатели все равно смогут посмотреть на события через призму того времени, когда мы в последний раз морально превзошли Германию. Поэтому в итоге у нас получилось «Гангнам хайль».

Да пошли вы все со своими глупостями. Мне еще за ипотеку расплачиваться.