Бизнес на лайках и просмотрах: как зарабатывают популярные блогеры

На недавней прямой линии Владимира Путина с народом уральский видеоблогер Наташа Краснова прямо и смело спросила президента — нет, не про экологию и онкологию родного Челябинска, а про то, когда блогинг признают полноценной профессией.

«Но мы же знаем, за счет чего живут блогеры, — ответил Владимир Владимирович. — Признано или не признано профессией, но ваши доходы от рекламы, видимо, вполне приличные… Я думаю, вы правы — если это, по сути, постоянная работа, то и государство заинтересовано в том, чтобы формализовать это соответствующим образом».

На Краснову, конечно, тут же обрушились коллеги — за то, что «спалила», подав мысль брать с их доходов налоги. Правительство недавно как раз обсуждало введение налога для самозанятых граждан — репетиторов, сиделок и нянь. Теперь, вполне вероятно, и блогеров тоже «посчитают». Ну а мы пока попробуем разобраться в индустрии блогинга.

С чего начинается блогинг

1. Чтобы начать зарабатывать, красуясь на мониторе, сначала придется позаботиться о качественном контенте (содержании) своего блога. День и ночь в режиме 24/7 ты ищешь темы и создаешь образ (он может абсолютно не совпадать с твоей реальной личностью, для этого тебе нужны актерские способности). Даже если ты умен, как Эйнштейн, и тебе есть что сказать миру, ты должен быть готов откровенно рассказывать о своих веснушках, родинках, состоянии почек и легких, о кошке, о подружке, о том, как спал, ел и ходил в туалет. Всё — во имя успеха.

2. Потом ты ночей не спишь, дергаешь всех друзей, чтобы накрутить просмотры своего творения. Как только набрал порог 10.000 просмотров, к тебе стучится «Гугл» : а не хотите ли монетизировать ваш блог? С этого момента «молодые-продвинутые» начинают думать о том, куда можно всунуть рекламу, ориентированную на вкусы твоих подписчиков. Теперь на твою карту будут приходить деньги. Совсем маленькие пока. Впрочем, все зависит от количества подписчиков и просмотров. Есть разные технологии увеличения числа подписчиков.

3. Новичок никогда не пробьется в топ, если будет увлекаться и нашпиговывать свой блог этой самой контекстной рекламой, которая подписчиков вообще-то сильно раздражает. Нужно дальше работать над содержанием. Круглосуточно. И тогда постучится настоящий рекламодатель с продакт-плейсмент (блогер обязан упомянуть, что он пользуется какой-то вещью). Теперь можно зарабатывать 500 тыс. в месяц. А если блогер небрезглив, то и побольше. Тем более что обычный человек теперь больше доверяет рекламе у «знакомого» блогера, чем обезличенному «впариванию» в телевизоре.

4. Став популярными, блогеры начинают взаимно «опыляться»: обсуждают, комментируют и критикуют друг друга, рекламируют партнеров. Ну и конечно, они присутствуют сразу во всех соцсетях — от YouTube до «В контакте».

«Зомбоящики» в сетях

Есть и другой класс блогеров — общественно-политические. Они влияют на общественное мнение — причем именно среди тех, кто в поисках честной истины сбежал от «зомбоящика» — ТВ — в соцсети. Но мир политблогеров циничен, сложен и непрозрачен, а многие ниточки так или иначе идут в Кремль. У олигархов давно отобрали телеканалы, вместо этого у многих есть в интернете прикормленные люди. У таких блогеров аудитория сравнима с аудиторией небольшой газеты, но они, в отличие от традиционных СМИ, не несут никакой ответственности за достоверность распространяемой информации. И часто даже наоборот: их цель — исказить реальность, расставив акценты или попросту наврав.

— У них нет ответственности ни перед кем, кроме как перед своим куратором, — поделился с нами своим мнением писатель Дмитрий Глуховский . — Если вы с утра читаете телеграм-каналы, то вы должны учитывать, что многие из них, за исключением «Сталингулаг», пишут люди, работающие на администрацию президента , которая таким образом манипулирует новостной повесткой. Вас дезориентируют и отвлекают от сути происходящего. Это такая же декоративная история, как наш парламент. Блогинг мог бы стать глотком свежего воздуха, но в Кремле работают на опережение, так что все блогеры уже прикормлены: кто-то на зарплате, другие за лояльность получают площадку. Лимонов, например, с тех пор как стал хвалить власть, стал как-то громче звучать, не правда ли?

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Один в блоге не воин

По мере роста популярности блогер обрастает и сотрудниками. Например, на фотографа Илью Варламова работают полсотни человек.

— Все посты в любом случае подготовлены мной или при моем участии. Если текст чужой, он будет подписан именем автора, — объяснил нам Илья.

Штат Варламова включает технического директора, новостника, ассистента, двух редакторов и целых 30 человек в рекламном отделе. Еще на Илью работают внештатники — фотографы, иллюстраторы и дизайнеры, а также программист и бухгалтер. Нижний порог заработка на varlamov.ru — 30 тыс. руб.

— Илья, что вам предлагают рекламировать?

— От банковских продуктов до автомобилей, ресторанов и отелей — да вообще все что угодно. По тегу «реклама» все видно, я ничего не скрываю. Сначала было одно предложение, потом еще два. А потом все пошло проще. Как только люди видят, что ты разместил хоть что-то, сразу начинают идти новые предложения. И в основном рекламодатели приходят напрямую. Блог зарегистрирован как ИП, я плачу налоги, 6%, все официально. Для меня нет смысла в каких-то нелегальных вариантах.

— Был период, когда в ваш адрес летели гневные стрелы, что вы топите за Собянина, размещая хвалебные посты о плитке и реновации. Как платят за такую рекламу?

— У меня скрытая реклама невозможна вообще и ни в каком виде. Я все делаю в открытую. Это вопрос совести, каждый его сам для себя решает.

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