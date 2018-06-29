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Panasonic объявляет «Век инноваций»
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Panasonic объявляет «Век инноваций» 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
В честь своего 100-летия, отмечаемого в 2018 году, корпорация Panasonic запускает всероссийский интерактивный проект «Век инноваций». Его участники смогут проследовать по пути, пройденному знаменитым японским предпринимателем и философом Коносукэ Мацуситой и его компанией, которая за столетие превратилась из крошечной ремесленной мастерской в глобального технологического гиганта.
Проект проводится до 2 сентября 2018 года и состоит из четырех этапов. После регистрации на сайте Club.Panasonic перед участниками открывается анимированная карта, каждая точка на которой обозначает год в истории Panasonic.
Бросая воображаемый кубик, можно перемещаться по карте. За выполнение всевозможных заданий — шуточных и серьезных, сложных и интересных — участники смогут накапливать призовые баллы и бейджи, соответствующие реальной бытовой технике Panasonic: утюгам, фенам, бритвам, СВЧ, аудиосистемам, фотокамерам, ТВ, аккумуляторам или очистителям воздуха. В процессе игры их можно обменять на настоящую технику.
По итогам каждого этапа награждаются самые активные и креативные участники. А победитель конкурса, выбранный авторитетным жюри, получит уникальную возможность отправиться в Японию — на родину Panasonic, чтобы собственными глазами увидеть все, с чего начинался легендарный японский бренд 100 лет назад, и технологические инновации, которые сегодня разрабатывают японские инженеры.
Дополнительная информация и правила участия в проекте доступны на сайте Club.Panasonic.ru. Анонсы и конкурсные задания транслируются в эфире «Русского радио».
Следуйте по пути Panasonic — от её создания до наших дней. Регистрируйтесь, участвуйте в увлекательном путешествии длиной в 100 лет и побеждайте!
365news.biz
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