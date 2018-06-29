Колумбийский болельщик: Банк в Калининграде нагрел меня на 5 тысяч рублей

Джованни Баррера, болельщик сборной Колумбии, рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в России во время ЧМ-2018.

"Самая главная проблема — языковой барьер. Уровень английского языка обычно очень низкий, а некоторые и вовсе не могут на нём говорить.

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Вторая проблема — это ваши адреса. Здесь действительно трудно найти что-то по адресу. Если не получить помощь от какого-нибудь русского человека, это превращается практически в невозможную миссию.

Ещё в Калининграде у меня возникла проблема с банком, который умудрился нагреть меня на 5000 рублей. Но без этого никуда. Плохие люди есть не только в России. Их предостаточно и в Колумбии, и в Ватикане, и в Японии, да много где, практически везде", — цитирует Барреру "Евро-Футбол.ру"

Чемпионат мира завершится 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.