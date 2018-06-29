Жители Нефтеюганска смущены подпольной работой долгожданного роддома

29 июня 2018 года в социальных сетях появилось анонимное сообщение. Пожелавшая остаться неизвестной горожанка сообщила, что долгожданный роддом нефтеюганской больницы имени Виктории Яцкив в тихую принимает рожениц, но информации об открытии родильного отделения не было.

«Странное дело! Роддом уже, наверное, дня три как работает, рожениц принимает, а никто ничего про это не говорит. Никаких тебе ленточек, губернаторши со свитой и громкими речами о том, что «старались власти», что типа «горожане получили новый и современный роддом», «что пять с половиной лет ударного стахановского труда, б…ь, не прошли даром» и прочая официозная логорея и чиновничий бред. Опять же никаких награждений строителей и курортов медалями и грамотами. Все как-то молчком, да молчком! Очень странно!»

1 июня 2018 года губернатор округа Наталья Комарова обещала открыть шестилетний долгострой уже 1 июля этого года.

Однако, в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Уральский меридиан» заведующая родильным отделением «Нефтеюганской окружной клинической больницы имения Виктории Яцкив» Вера Арканова не смогла назвать точную дату открытия. Кроме того, заведующая пояснила, что её отделение действительно переехало в новое здание. Но ушла от ответа на вопрос о приёме пациенток. Дозвониться до главного врача также не получилось. Сейчас Дмитрий Мальцев находится в отпуске.

Вероника Ч. «Да может стыдно хоть им стало, что они социально-значимый объект открывали 6 лет. Не хотят народу в глаза смотреть. И не удивлюсь ни капли, если через н-нное время его опять закроют, например, на очередной ремонт.»

Марина З. «Ну насколько я поняла официального открытия еще не было. Как магазины когда новые начинают работать, сначала тестовый режим, потом штатный»

Родильное отделение нефтеюганской больницы им. Виктории Яцкив закрыли на ремонт в декабре 2012 года по предписанию Роспотребнадзора . Открытие планировалось на декабрь того же года, но не случилось. Всему виной ошибки в проектной документации и отсутствие денег на переделку. С тех пор прошло 6 лет и по-прежнему дата официального открытия социально значимого объекта — тайна покрытая мраком.

Источник фотографии: сообщество «Это Юганск, детка! Нефтеюганск»