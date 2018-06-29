Русские: мы не понимаем, почему китайцы называют нас «боевой нацией»

«Я могу согласиться с такой формулировкой как „боевая нация“, лишь бы это нравилось китайцам. Не думаю, что они вкладывают какой-то негативный смысл в это выражение, но сама бы я не стала называть себя таким образом»

Перед началом Чемпионата Мира по футболу появились данные о том, что 60 тысяч китайских болельщиков приедут в Россию в июле и августе посмотреть футбольные матчи. Чтобы было легче встречать китайских туристов, российские пользователи Интернета составили специальную инструкцию. Среди всех пунктов есть и такой: «Китайские СМИ очень любят рассказывать о том, что у русских дома живут медведи, поэтому не удивляйтесь, если вас спросят об этом».

Помимо «домашних медведей», в китайской сети полным-полно других шуток о русских: «в венах русских течет не кровь, а водка», «русские девушки дерутся как боксеры», «на научной конференции Академии Наук СССР один математик не согласился с Колмогоровым, и тот его избил…»

Открытие музея СССР на ВВЦ Заводят медведей, могут пить водку, бесстрашные и агрессивные, уверенные в себе — это характерные черты русских, которые популярны среди китайских Интернет-пользователей. Нам очень нравится называть русских «боевым народом», но почему мы используем это выражение только по отношению к ним? Кажется, будто бы уже никак нельзя проверить это.

Мы нашли несколько русских студентов, которые учатся за рубежом, чтобы узнать мнение самих русских людей о такой формулировке. Они рассказали, что только китайцы называют их «боевой нацией».

В Китае это выражение уже стало образным названием для русских.

Выражение «боевая нация» берет свое начало в японской манге Dragon Ball: в сюжете есть агрессивная от природы раса воинов под названием «саяйны» (Saiyans). Чем больше войн они ведут, тем сильнее и храбрее они становятся. У них отличный аппетит, а будучи на краю смерти они начинают вновь активно сражаться, а их боевая мощь резко возрастает. Из-за своей агрессии многие сайяны погибают на войне.

Мы никак не сможем узнать, кто впервые назвал русских «боевым народом», но в китайской Интернет-культуре «русские люди» и «боевая нация» — уже давно стали синонимами. Мы подшучиваем над русскими, потому как этот образ строится благодаря новостным лентам — русские ведут дела твердо, всегда действуют решительно. Помимо смеха, это заставляет людей раскрыть рот от удивления.

Русские держат медведей дома

Медведь — это очень свирепый зверь, но по сети ходят фотографии, на которых, кажется, русские принимают мишек за обычных домашних животных, заставляя делать их такие вещи, после которых медведи лишаются своего авторитета и образа дикого и опасного зверя.

Двухмесячный медвежонок бурого медведя в квартире Ольги Щетининой в Благовещенске

15 июля по пекинскому времени Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в самом первом матче Чемпионата Мира. По окончанию матча, очень много футбольных фанатов вышли на улицу, чтобы отпраздновать победу. Среди них был болельщик, который вез на машине медведя, играющего на трубе.

Российская авиация заставляет сердце биться быстрее

Американский актер Леонардо ДиКаприо уже упоминал на «Шоу Эллен Дедженерес» (The Ellen DeGeneres Show) о самом страшном моменте в его жизни — полете «Аэрофлотом» . Леонардо рассказал: «Я летел в Россию, и у самолёта взорвался двигатель. В иллюминаторе я увидел, что он буквально превратился в огненный шар. На борту одни русские. Показалось, что я уже умер, потому что все при этом молчали, а я один надрывался — все просто обернулись на меня. Стюардесса просто сказала, что, кажется, у нас „небольшая неполадка“. Наконец, подошёл один русский и спросил, в чём проблема. Она ответила, что мы всего лишь остались без двигателя. Тогда русский спросил, сколько всего двигателей у самолета. „Было два — остался один“, — ответила стюардесса. После этого команде потребовалось 45 минут, чтобы слить масло и экстренно приземлиться. В аэропорту нас поджидало более ста машин скорой помощи».

После распространения отрывка из этого интервью в сети, люди поразились психологической устойчивости «боевой нации».

Есть еще очень много доказательств «крутости» российской авиации. «Аэрофлот» известен тем, что всегда прилетает вовремя, какой бы плохой ни была погода.

В октябре 2014 года воздух в Пекине был очень сильно загрязнен, и вечером после захода солнца в Пекинском международном аэропорту Шоуду не мог приземлиться ни один самолет, все они решили сесть в других аэропортах вокруг Пекина. И только один российский самолет SU200 решил справиться с пекинским смогом. Ночью он совершил перелет через Внутреннюю Монголию, ожидая, когда ветер разгонит смог, и в 2:09 успешно приземлился в столичном аэропорту.

Такое происходило не раз. 20 декабря 2016 года Пекин вновь был покрыт смогом. В течение 3 с половиной часов из-за него в аэропорту Пекина не приземлялся ни один самолет. Сел только авиалайнер «Аэрофлота».

Президента Путина можно назвать представителем «боевого народа», его стиль в делах — твердый и непреклонный.

Путин сказал, что у Америки нет права диктовать России, что делать: «В 2003 году, когда Госсекретарь США Пауэлл, показывая доказательства иракского оружия массового поражения, достал пробирку с веществом неизвестного происхождения — внутри был стиральный порошок».

Путин, говоря о террористах: «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем — мы и в сортире их замочим, в конце концов».

Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва

Выше были приведены рассказы о русских как о «боевом народе», которые популярны в сети. Как русские сами относятся к такому названию? Три российских студента рассказали нам о своем мнении. Русские студенты: «Похоже, только китайцы называют нас воинственным народом».

1. Респондент: Наталья, PhD, первый год обучения

«Я не совсем понимаю, почему китайцы называют нас «боевой нацией».

Я приехала из Москвы. Впервые я побывала в Китае в 2006 году, а выражение «боевой народ» я услышала несколько лет назад. Мои китайские друзья тоже могут иногда использовать это выражение по отношению ко мне, но я не совсем понимаю, почему китайцы называют нас «боевой нацией». Тогда казалось что это, потому что мы не боимся холода, и наши самолеты очень круто летают.

В сети говорят, что мы дома растим медведей — такое тоже случается. Например, некоторые люди находят в лесу медвежат, а затем выкармливают их дома. Еще говорят, что зимой мы не боимся холода — это тоже, возможно, так. Говорят, что русские очень хорошо дерутся — безусловно, есть люди, которые и правда хороши в этом, это же обычная самозащита. Что касается алкоголя, я думаю, что китайцы пьют намного больше, чем русские. Они могут пить не закусывая, пока не напьются.

Я могу согласиться с такой формулировкой как «боевая нация», лишь бы это нравилось китайцам. Не думаю, что они вкладывают какой-то негативный смысл в это выражение, но сама бы я не стала называть себя таким образом. Примеры, которые приводят китайцы в качестве доказательства этому выражению — всего лишь наш образ жизни, который никак не связан с войной.

2. Респондент: Вика, PhD, второй год обучения

«По улицам России не ходят медведи»

Я учусь в Китае три года, и похоже, что только китайцы называют нас «боевой нацией» — другие иностранцы не могут такое сказать. Когда я впервые услышала это, было немного любопытно. Но вплоть до сегодняшнего дня я до сих пор не понимаю, почему они так нас называют.

Мы не можем растить медведей в доме. Известный российский поэт 19 века — Александр Сергеевич Пушкин — написал одну повесть, в которой дворяне действительно держали медведя дома. Но это же было дворянство 19 века, современные русские люди не могут держать дома медведей, я никогда не слышала о таком. В интернете еще есть фотографии, где русский «выгуливает» медведя по улицам. Когда я была маленькая, одна фирма по производству напитков сделала рекламу, в которой медведи прогуливаются по улицам России. Через некоторое время у меня появился друг из Великобритании, и оказалось, что многие британцы действительно верят в то, что в России медведи могут просто ходить по улицам.

По интернету ходят слухи о том, какая мощная компания «Аэрофлот» — это я тоже слышала. В прошлом году, когда смог был особенно сильным, только российская компания не отменила рейс и совершила посадку, мы тоже чувствовали себя очень крутыми. Я возвращалась домой на самолете «Аэрофлота», потому что стоимость билета была подходящей. Сама я очень боюсь тряску в самолете, но в самолете «Аэрофлота» я чувствовала себя в безопасности.

Очень много иностранцев считают, что водка для русских — это как кипяток для китайцев. Я считаю, что это самый большой стереотип о русских. Услышав, что я русская, иностранцы сразу говорят, что я, должно быть, умею пить. Но это вообще не так! Сейчас молодые люди в России, которым, как и мне, 20 с небольшим лет, в основном не пьют водку. Водка слишком крепкая. Иногда я могу выпить красного вина. Мои папа и дедушка тоже редко пьют водку: могут выпить пару рюмок на свадьбе или на дне рождении, но они не пьют ее каждый день. В некоторых отдаленных сельских районах России очень плохая экономическая ситуация. Молодые люди не работают и пьют каждый день — такое у нас есть, но я думаю, что эта проблема потихоньку решается.

Что касается людей, которые говорят, мол, мы едим сырое мясо — это вообще не так. Я помню, как я впервые поехала в Китай: на первом курсе я на месяц поехала учиться с одногруппниками в Шанхай. Однажды мы пошли поесть Хого (Хого, hot pot или китайский самовар — все это возможные названия способа приготовления, когда еда варится в котле прямо за обеденным столом, — прим. пер.), и после того, как официантка принесла все продукты, мы совсем не знали, как это все надо было есть. В то время кто-то сказал: «Вы же знаете, русские любят есть сырую курицу и овощи, что это за дела?» Мы можем есть только сырые овощи в салате, особенно часто едим их летом.

Также не у каждого человека в России есть оружие, их намного меньше, чем, например, в США. Если вы захотите иметь оружие в России, то вам необходимо сдать специальный экзамен, затем доказать, что у вас нет никаких психических заболеваний, потом надо получить специальную лицензию, которую выпускают определенные правительственные структуры, и только потом можно пойти покупать оружие. У большинства простых людей оружия дома нет.

Очень много людей говорят, что мы не боимся холода. На самом деле в российских квартирах есть центральное отопление, поэтому в помещениях можно носить одежду с коротким рукавом. Есть люди, которые зимой специально обливаются холодной водой, чтобы закалиться, но все эти фотографии, гуляющие по интернету — все равно преувеличение. Обычно мы просто моемся под слегка прохладным душем. Есть еще много фотографий, как русские люди купаются зимой в проруби. Это религиозная традиция Русской Православной Церкви . После Рождества, мы купаемся в проруби в день Крещения Иисуса Христа , таким образом, подражая ему.

Любители зимнего плавания из клуба моржей «Белый Медведь» во время пробежки перед купанием в проруби

Я считаю, что можно назвать русских «боевой нацией». С исторической точки зрения, Россия прошла много войн, а сейчас нестабильная экономическая ситуация. «Наша жизнь не сладкая», — говорят Русские, но у нас нет выхода, надо выживать. Все поддерживают оптимистичное настроение.

3. Респондент: Айчин, PhD, второй год обучения

«Борьба — это часть нашего менталитета»

Я живу в Китае уже 5 лет, сначала я получил степень магистра, теперь получаю степень доктора наук. Впервые я увидел термин «воинственный народ» в своей ленте новостей. Мои китайские друзья тоже время от времени спрашивают, что я думаю по поводу этого выражения, и как я понимаю его смысл.

Я не имею ничего против названия «боевой нации», в этом выражении нет никакого плохого смысла. В интернете очень много забавных фотографий и видео про русских, которые вовсе не показывают наш полный образ, так же, как и не показывают «боевую» сторону русского народа. В российском интернете тоже много такой же забавной информации про Китай и другие государства, но она не может отобразить реальную ситуацию в стране. Точно также и с видео о России.

Мне кажется, что русские, пьющие водку и не боящиеся холода, не имеют ничего общего с войной или боем. Смысл выражения «боевая нация» должен быть глубже. Оно показывает, что русские люди с рождения смелые и решительные, при любых обстоятельствах твердо идут до конца. Я считаю, что русские солдаты, победившие фашистов во Второй мировой войне — это лучший пример «боевого народа».

В 1990-е годы российское общество находилось в состоянии хаоса. У моих родителей были очень низкие зарплаты, и чтобы прокормить семью не было другого выхода, кроме как работать на нескольких работах. Меня растили дедушка с бабушкой. Дедушка каждый день очень рано вставал, чтобы встать в очень длинную очередь и взять для меня молоко. Несмотря на то, что в обществе творилась полная неразбериха, все пытались выжить.

Дефицит товаров в начале 90-х годов в СССР

Сейчас проявление «войны» для российской молодежи отличается от того, что было раньше. Мои родители прошли через многое, их боевой дух был сформирован обстоятельствами. Наше поколение тоже такое. В России есть одно высказывание: поколение 90-х ничего не боится, потому что мы родились в самое ужасное время. Я надеюсь, что дух «боевой нации» будет сохраняться и дальше, потому что я чувствую, что это очень важная часть русского менталитета.

Но почему мы так любим называть русских «боевой нацией»?

Возможно, русские студенты и не понимают, почему мы с таким удовольствием изучаем их образ жизни и не обсуждаем настоящее воплощение «боевой» стороны русского народа.

Фактически, мы сами очень часто обсуждаем словосочетание «боевая нация», и в большинстве случаев нам все равно на то, действительно ли оно представляет Россию. Большинство людей, которым интересно узнать о каких-то забавных событиях в России, читаю такие новости, чтобы развлечься. Кроме того, значительная часть людей любит называть русских «боевым народом» из-за представлений о русских как о прямолинейных, простых, и уверенных в себе людях. Несмотря на то, что русские не считают, что эти истории, гуляющие по интернету, могут показать реальную Россию, они все равно шутят над этими стереотипами.

В России когда-то снимали сериал «Как я стал русским», рассказывающий об американском журналисте, которого отправили работать в Россию. Сначала главному герою было очень некомфортно в России, но после того, как он испытал ряд трудностей, связные с культурными различиями между Россией и США, он окончательно влюбился в Россию. В этом сериале русские иронизируют над своей любовью к алкоголю, взяточничеству, эгоизму и самоотверженностью — «трезвый человек в России боится водить». С виду они самодовольные, грубые и серьезные. Или, может быть, они просто скрывают свою доброту и оптимизм?