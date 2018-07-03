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Робота-каскадера создали инженеры Disney
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Робота-каскадера создали инженеры Disney 

Свободная пресса 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Специалисты Disney выпустили гуманоидного робота-каскадера. Робот запрограммирован выполнять сложные акробатические трюки, в том числе прыжки с троса. Таким образом, в скором времени машина может заменить на съемочной площадке профессиональных каскадеров.
Разработку назвали Stuntronics, по внешнему виду она схожа с человеком.
Как сообщает ФАН, руки и ноги робота оснащены «суставами». Благодаря этому Stuntronics может не только прыгать с троса, но и выполнять в воздухе акробатические элементы с вращением.
Инженеры оснастили разработку датчиками, благодаря которым она фиксирует положение в пространстве и может в любой момент поменять траекторию полета, чтобы приземлиться тем или иным образом.
В ближайшем будущем разработчики планируют сделать робота еще более похожим на обычного человека. Инженеры Walt Disney Imagineering заявляют о скором создании совершенных андроидов, способных выполнять многие функции, в том числе быть дублерами или выступать в виде актеров в парках развлечений.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что специалисты из Технологического института Джорджии (США) разработали модель робота, который может одевать людей. Робот наделен умением надевать на человека больничную пижаму. По мнению разработчиков, такая возможность поможет больным в медицинских учреждениях.
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