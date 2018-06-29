Запад снова нас сделал

Калининград попрощался с чемпионатом мира. Корреспондент портала "Евро-Футбол.ру" Белла Гаургашвили рассказала, чем ее удивил самый западный регион России.

Мы часто показываем пальцем в сторону Запада, говоря о том, какие они молодцы, и как у них все хорошо. Зачастую наши подглядывания в сторону имеют под собой весомые основания. Следующий пример как раз об одном из таких случаев.

Калининград — самая западная точка нашей страны. И здесь все очень круто.

Ну а теперь по порядку.

Дорога в Калининград складывалась с самого начала не лучшим образом. В силу своей несообразительности мне пришлось столкнуться с рядом проблем. Поэтому, садясь в поезд, наперед пройдя череду испытаний, я не предполагала, что главные трудности будут подстерегать еще впереди. С четырех до десяти утра к нам в поезд заглядывали пограничники: то при въезде в Беларусь, то при выезде из Беларуси, то при въезде в Литву, то при выезде из Литвы. Сначала они проверяли транзитные разрешения, затем багаж. В один момент вообще в вагоне появился большой пес. В общем, нам было не до сна. Ну как нам…

Вся эта жизненно необходимая информация здесь размешена для того, чтобы вы почувствовали, в каком распоряжении духа должен был приехать человек в свой первый раз в Калининград. Раздражение, усталость вкупе с предстоящим многочасовым рабочим днем — ситуация была довольно безоблачной.

Первые лучики солнца в человеческие облачные завесы стали просачиваться с первыми шагами по городу. Кёнигсберг (старое название города) — очень уютный и красивый город, а главное совершенно нетипичный. Абсолютно нормальной ситуацией является то, что с одной стороны улицы расположены маленькие, как их еще называют пряничные домики, а с другой — каменные сооружения, советские хрущевки. И в этом, пожалуй, основной шарм этого города. У кого ни спроси (речь идет об иностранцах), все оставляли самые лестные отзывы обо всем увиденном вокруг. Даже по лицам было видно, что Калининград не оставил никого равнодушным.

Но еще более неравнодушным тебя делали местные жители. Самый явный признак того, что тебе рады, — это люди, идущие на контакт. Сами идущие на контакт. В автобусах, на улице ко мне подходили калининградцы и интересовались, нужна ли какая-либо помощь. Людмила, с которой мы познакомились в автобусе, отметила, что ей очень нравится атмосфера, в которую погрузился их город благодаря чемпионату мира. «Я была на первой игре. Мне очень понравилось! Так много людей, и все живут одним праздником. Европейцы, конечно, слабые болельщики. Вот у нас недавно играли марокканцы. Они устроили настоящий праздник. А эти англичане ходят такие важные. Вот, кстати, чемпионат мира помогает познакомиться с менталитетом людей из разных стран. Здорово же!».

С Николаем и с его внуком Кириллом мы столкнулись уже на пути к стадиону. Николай перебрался в Калининград в 1975 году. С тех пор он не покидает полюбившийся ему город. За десять минут нашей дороги он мне рассказал множество интересных фактов и настоятельно попросил вернуться еще раз, чтобы я смогла увидеть Куршскую косу и другие красивые природные достопримечательности Калининграда. «Благодаря чемпионату мира наш город преобразился. Место, где сейчас стоит стадион, было безлюдным, да что уж там, это было настоящее болото. Теперь многое изменилось, и не только там. Появилась удобная эстакада. Есть надежда, что даже после чемпионата мира регионом продолжат заниматься».

Алексей и Светлана пенсионеры, они являются волонтерами чемпионата мира. Эти прекрасные люди проводили меня до двери шаттла, выяснив заранее у машиниста, доедет ли он до нужного вокзала (в этом, естественно, не было никакой необходимости, так как я знала, на какой из шаттлов нужно садиться, но они посчитали своим долгом проводить меня). Больше всего мне было интересно, что же сподвигло их записаться в волонтерскую группу. Мое любопытство было удовлетворено: «Это же невероятный шанс прикоснуться, стать частью такого масштабного события! Возможно, молодое поколение еще увидит подобное, а для нас это точно последняя возможность. Такая атмосфера вокруг! Это счастье. Мы очень рады, что стали волонтерами».

Апогея мое ликование от всей этой радушной, располагающей и поистине праздничной атмосферы, царящей в городе, достигло, когда я увидела, как подготовились калининградцы к «match day». Казалось бы, какое пустяковое дело расставить несколько колонок по периметру стадиона и включить погромче музыку. Однако додумались до этого только в Калининграде. Я была в Сочи, в Ростове, в Питере, в Москве (оба стадиона), в Нижнем Новгороде — нигде такого не было. Но калининградцы не только переплюнули всех, они пошли дальше — построили три большие сцены вокруг стадиона, на которых на протяжении двух с половиной часов выступали музыкальные, танцевальные, воздушно-гимнастические коллективы. Песни Юры Шатунова не оставили равнодушными даже бельгийцев. С одной стороны нагримированные артисты, с другой — мчащиеся за огромными надувными шарами детишки. Никаких вам драк английских болельщиков (англичане те еще весельчаки: весь вечер распевали «ауфидерзейн»), никаких вам пустых стадионов. Ну разве не прелесть?

Калининград, за красоту, за дружелюбность, за гостеприимство и умение проводить праздники мы ставим тебе пятерку с плюсом. Ты нас приятно удивил!