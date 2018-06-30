«Гений и злодейство», или Несбывшийся прогноз на ЧМ

«Война», обещанная россиянам на Чемпионате мира по футболу английскими футбольными ультрас, не случилась — как не нашлось и «российских ультрас в балаклавах», преследующих английских фанатов (была такая фантазия в западных СМИ).

Не воплотилась в жизнь и украинская «фанатская идея» — «четко высказывать свою позицию во время пребывания в России». Не произошло многого, о чем теперь нелепо вспоминать: бойкот, например. Приехали на чемпионат и британцы, и украинцы, и сотни тысяч других болельщиков. И все наслаждаются праздником спорта, радуются жизни и чувствуют себя в полной безопасности, о чем охотно рассказывают соотечественникам.

Болельщики сборной Англии, как замечает Daily Star , уверены, что в России сейчас проходит «один из самых дружелюбных чемпионатов мира», а сама она — «фантастическая страна».

Не менее эмоционально пишет берлинская газета Der Tagesspiegel: «Россия сейчас влюбляет в себя», «Мир приятно удивлен хозяевами чемпионата, их душевной теплотой». В том же духе высказывается и норвежский телеканал: «Это потрясающее развлечение. Это братание. Стране-хозяйке нужно воздать почести за то, чего она добилась»…

Все эти отклики — а это совсем не все! — особенно ценны на фоне частых и небеспочвенных в последнее время разговоров о том, что к спорту примешивается политика и что выражение «О спорт, ты — мир» уже нельзя воспринимать без скепсиса. Однако знаменитая фраза Кубертена — это ровно то же, что и пушкинская максима: «Гений и злодейство — две вещи несовместные». Если ты гений — ты не способен на злодейство, а если ты злодей законченный, то никакой ты не гений. Поэтому спорт — это, конечно, мир, а если не мир, то значит — это и не спорт. Так вот в России сейчас проходит роскошный спортивный праздник — хоть по Пушкину, хоть по Кубертену. И ничего лишнего!..

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