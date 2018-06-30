Японский болельщик Хаямото: «В России я оценил борщ и русских девушек»

Корреспонденты портала "Евро-Футбол.ру" Вячеслав Козырев и Алексей Торопацкий по пути из Волгограда в Сочи пообщались с болельщиком сборной Японии Хаямото Матидой, представив материал в набравшей ход рубрике «Счастливые попутчики».

Расскажи о себе, Хаямото.

Мне 23 года, я учусь в Токио, в университете на 4-м курсе. Учеба в целом не сложная, мне удается справляться с ней. Учусь неплохо, как и многие мои товарищи.

Как ты решился на поездку в Россию?

Я долго думал над тем, ехать в Россию или нет. Все-таки незнакомая страна, другие люди, другая культура, смущал языковой барьер. Я хоть немного говорю на английском, а из русского знаю только слова типа «спасибо» и «привет». Но, несмотря на сомнения, я все же решил поехать в Россию и окунуться с головой в атмосферу чемпионата мира, о чем ни капли не жалею. Я ожидал худшего, но люди в вашей стране удивили меня своей отзывчивостью. Мне часто оказывали необходимую помощь ваши волонтеры и даже прохожие, к которым мне неоднократно приходилось обращаться.

Какой путь ты проделал во время чемпионата мира? Какой город больше всего понравился?

Я из Токио прилетел самолетом в Москву, в аэропорт «Шереметьево» . Побывал на матчах в вашей столице, посетил игру в Екатеринбурге, Казани, Саранске, Волгограде и теперь еду на матч Уругвай — Португалия в Сочи, после чего сразу же отправлюсь болеть за сборную Японии в Ростов-на-Дону. На все матчи чемпионата мира из города в город я добирался на бесплатных поездах. Больше всего понравился Екатеринбург.

Чем Япония может удивить Бельгию?

Бельгия тут безусловный фаворит со звездным составом, однако сборная Японии обязательно найдет, что противопоставить сопернику на поле. Наша команда постарается показать свои лучшие стороны. Я надеюсь, что мы сотворим сенсацию.

Была ли проблема с адаптацией к российским часовым поясам?

В России я с 13-го числа и хорошо адаптировался к местным условиям. Не ощущаю никакого дискомфорта, хотя первое время меня немного клонило в сон.

Где ты проживаешь во время посещения городов, в которых проходят матчи чемпионата мира?

Для себя я определил, что буду жить только в хостелах. На «Букинге» я заранее забронировал жилье в хостелах, чтобы во время чемпионата мира не переживать о том, где мне жить.

Тебя не смутили цены на жилье в Волгограде и Саранске?

Жить в Японии дороже, чем в России, поэтому такие цены для меня не были удивительными. Я хоть пока и не работающий студент, но знаю, что в Токио молодые специалисты получают, переводя на российские рубли, 118 000. А так в среднем по Японии у нас зарплата 180 000 рублей. Надо отметить, что у нас дорогие коммунальные услуги, высокие цены на продукты, поэтому в вашей стране цены не кажутся мне такими высокими.

Что ты покупал в России в продуктовых магазинах?

Я покупал питьевые йогурты, прохладительные напитки. Мне очень понравились пирожки с мясом, которые я постоянно брал с собой в поезд. В основном я питался в кафе, из русской национальной кухни мне больше всего понравился борщ. Я покупал местные суши, но они не были похоже на те, что делают в Японии.

Что тебе больше всего понравилось в России?

Я для себя оценил борщ, но больше всего мне понравились русские девушки, имеющие модельную внешность.