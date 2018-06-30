Как княгиня Ольга прогнала латинян с Руси

Святая княгиня Ольга — личность в истории нашей страны легендарная и столь же противоречивая для многих. Канонизированная Православной Церковью , как равноапостольная, она известна не только жесткой мстительностью и политической амбициозностью. Но и осознанной и глубокой верой.

Описание поездки Ольги в Константинополь, где она приняла крещение — это не только, а как полагают многие историки, и не столько исторический, сколько литературный материал, за которым скрывается реальная история начала долгого пути к христианизации Руси, которое в итоге вылилось в крещение князя Владимира.

Христианство по западному обряду

Однако, мало кто знает, что Русь при Ольге имела все шансы стать государством, где исповедовали бы христианство западного обряда. Дело было ещё до раскола на православную и католическую церкви, хотя разногласия между христианским Востоком и Западом уже отчетливо наметились. И, что интересно, скорее всего, такой, «западной» христианизации Руси не допустили именно язычники.

Но, чтобы понять суть этой истории, о которой умалчивается в русских летописях, однако неоднократно говорится в западных источниках, нужно начать именно с поездки Ольги в столицу Византийской империи на приём к василевсу.

Поездка в Константинополь

Если вспоминать сюжет «Повести временных лет», то примерно в 955-957 годах Ольга, будучи регентом при князе Святославе, совершила посольство в Константинополь ко двору императора. Согласно «Повести», император захотел её в жены. Сначала Ольга сослалась на свое язычество, а после того, как её крестил патриарх Константинопольский Феофилакт, а восприемником стал сам василевс Константин Багрянородный, объяснила последнему, что теперь он — её крестный отец, и жениться у них точно не получится. С этим и отбыла назад в Киев.

Однако, в этой истории все было несколько сложнее. Историк Карташов указывает на то, что уже на следующий год из Киева было изгнано византийское посольство. Он упоминает и то, что в официальной византийской хронике «О церемониях» описание визита Ольги дается хоть и подробно, но очень сухо, казённым языком, при этом о целях этого визита не сообщается.

Впрочем, в свите княгини отдельно упоминается православный священник. Из всех этих данных Карташов делает вывод, что Ольга действительно серьёзно решила принять христианскую веру или же уже крестилась ранее, но при этом её посольство было ещё и «сватовством».

Русь и Византия

Дело в том, что на тот момент «настоящими императорами» были именно правители Византии, на Западе, в Риме уже правили какие-то «странные люди с непонятной биографией». Ольга же хотела породниться с «порфирогенитами», единственными на тот момент «настоящими европейскими монархами», чем могла укрепить положение и своей династии, и страны.

К тому же, это привело бы к тому, что Крещение Руси состоялось именно при ней. Хотела ли она женить Святослава или выйти замуж сама — история умалчивает. Однако, этих целей ей в итоге добиться не удалось.

Впрочем, нужно отметить, что в плане актуальной политики, отношения между Русью и Византией дополнительно укрепились, а в перспективе, что называется, вечности, на Руси наступило время терпимости к христианам на законодательном уровне. Вот только обида на Константинополь осталась.

Свита хотела крестить Русь

При этом, нужно понимать, что с религиозной точки зрения являл собой двор княгини, да и молодого князя. Там были и язычники, и христиане, как восточного, так и западного обряда. При этом, эти самые «западные христиане» уже обзавелись друзьями и родственниками из Западной Европы, которые, в том числе были и послами при дворе Ольги.

И вот эти, последние, решили воспользоваться ситуацией, чтобы устроить-таки Крещение Руси, но только под юрисдикцией Рима.

И дальше начинается натуральный политический детектив, который все тот же Карташов описывает так: «пользуясь непрерывно существующими организованными коммерческими и политическими сношениями с западно-европейскими государствами, эти варяжские элементы очередных посольств задумали предпринять нечто на свой страх. А именно: злоупотребляя своим посольским положением, выдать свой авантюрный план за прямое поручение княгини Ольги. Они даже торопились, ибо наступил уже срок конца опекунского положения Ольги над властью Святослава, знаменоносца язычества».

Визит епископа

И от имени Ольги в итоге на Русь был приглашен епископ Адальберт. Кстати, это был первый христианский архиерей, побывавший на Руси. Правда, визит его закончился несколько не так, как планировал и он, и пригласившие его послы, и пославший его Римский император Оттон Великий.

А именно, как указывает в своей хронике Продолжатель Регинона, «в этом году возвратился назад Адальберт, поставленный в епископы для Ругов, ибо не преуспел ни в чем том, зачем был послан, и видел все свои старания напрасными. На обратном пути некоторые из его спутников были убиты. А сам он с великим трудом едва спасся».

Фиаско западной миссии было обусловлено рядом факторов. Во-первых, усилением «языческой партии», которая могла мириться, хоть и «насмехаясь», с христианами восточного обряда, но вот по отношению к «западным чужакам» уже не стеснялась в методах давления.

Во-вторых, сама Ольга считала западных императоров «узурпаторами», а носителями настоящей монаршей и христианской традиции именно императоров восточных, а потому не оказала Адальберту никакой поддержки. А уж в контексте того, что пригласили его без ведома княгини, но от её имени, все это походило на глобальный дипломатический и внутриполитический скандал.

Так или иначе, но Адальберт вернулся назад в Европу, где позже стал епископом Магдебурга, Ольга же, добившись от Святослава и его свиты терпимости к христианам, занялась миссионерством в своих вотчинах.

И значимость этой «тихой христианизации» оценили уже современники княгини. На смерть Ольги в летописи был написан панегирик, сравнимый по стилистике с акафистами Богородице: «Си бо омыся купелью святою и совлечеся греховныя одежа ветхаго человека Адама и в новый Адам облечеся, еже есть Христос. Мы же рцем к ней: радуйся русской земли познанье к Богу. Начаток к примиренью быхом. Си первое вниде в царство небесное от Руси. Сию бо хвалят рустии сынове аки начальницю ибо по смерти моляше Бога за Русь».