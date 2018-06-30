Чему коми научили русских

Представителей народа коми в настоящее время сложно отличить от русских. Это европеоиды, исповедующие православие. Повседневный быт населения республики Коми тоже соответствует общероссийским стандартам, как и имена местных жителей. Но стоит приглядеться чуть внимательнее и можно обнаружить самобытную древнюю культуру, которая оказала большое влияние на развитие соседних народов. А некоторые факты из истории коми способны по-настоящему шокировать.

Союз финно-угорских племен

Мы ведем речь не об одном этносе, а о союзе финно-угорских племен, языки которых имеют некоторые различия. В целом, данный народ делится на зырян и пермяков. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, численность коми-зырян составляет около 228 тысяч человек. Среди них выделяются следующие этнические группы: вишерцы, верхневычегодцы, нижневычегодцы, вымичи, печорцы, удорцы, прилузцы, ижемцы, сысольцы. Численность коми-пермяков, по данным статистики, немного превышает 120 тысяч человек. В их состав входят зуздинцы и язьвинцы. То есть, коми — это общее название 11 этнических групп.

Очень древняя культура

История данного народа уходит корнями в глубокую древность. Согласно данным многочисленных археологических раскопок, древнепермская этнолингвистическая общность (предки современных коми) существовала еще во II тысячелетии до нашей эры на берегу Волги, где в нее вливаются воды Камы. Именно от названия данной реки, согласно общепризнанной версии, и произошел этноним «коми». Впрочем, впоследствии данный финно-угорский народ перекочевал севернее. Возможно, под давлением воинственных соседей. Так или иначе, а на территории современной республики Коми в VIII-IV веках до нашей эры, по данным археологов, отмечена так называемая «ванвиздинская культура», представители которой общались между собой на финно-пермском праязыке.

Создали руническое письмо

Всему миру известно уникальное скандинавское руническое письмо, каждый из символов которого несет в себе особый философский смысл. Но мало кто знает, что коми тоже создали свой рунический алфавит, который назывался «пасы». Когда еще не было бумаги, эти значки вырезали на дощечках. Православный проповедник Стефан Пермский в 1372 году создал свой вариант азбуки для народа коми, получивший название «анбур». Он представлял собой сочетание кириллицы, греческого алфавита и рунических символов. Интересно, что в XVI-XVII веках анбур использовался в России как тайнопись — для передачи секретных и конфиденциальных сведений. К сожалению, «пасы» сейчас уже никто не понимает и не может толковать. Этот пласт культуры древнего финно-угорского народа безвозвратно утерян. Современный язык коми использует алфавит, созданный в 1920 году на основе кириллицы лингвистом Василием Молодцовым

Придумали лыжи

Предки современных коми внесли неоценимый вклад в мировую культуру, ведь именно им большинство ученых приписывают изготовление самых первых лыж в истории. Археологи обнаружили обломок средства для передвижения по снегу, возраст которого превышает 8 тысяч (!) лет, в Первом висском торфянике, неподалеку от Синдороского озера. Причем, наиболее древняя из дошедших до нас лыж представляла собой настоящее произведение искусства. На ее загнутом конце была искусно вырезана голова оленя. Очевидно, первобытные охотники надеялись, что изображение данного животного поможет им добыть много дичи, такая вот магия образов. Поскольку на языке коми лыжи — это лямпы, то соревнования по бегу на них, традиционно проходящие в республике, называются Лямпиадами.

Научили русских готовить пельмени

Согласно общепринятой версии, русские впервые попробовали пельмени в XIV-XV веках, когда постепенно начали колонизировать Приуралье, обращая местное население в православную веру. Даже название этого традиционного блюда произошло от слова «пельняни», ведь на языке коми слово «пель» значит ухо, а «нянь» — это хлеб. А вот предположение, что сами финно-угорские народы ранее переняли идею заворачивать мясной фарш в кусочки теста у китайцев или представителей других азиатских этносов, считается спорным. Так или иначе, а «счастливый» пельмень придумали именно коми, они традиционно заворачивали в один из кусочков теста еще и какой-то небольшой сюрприз, помимо фарша.

Произошли от богатырей

У этих людей есть две версии собственного этногенеза. По одной из них, предками коми является таинственный народ, известный как «чудь белоглазая». Согласно другой легенде, коми произошли от четырех богатырей, которых звали: Чaдзь, Юкcя, Бaч и Пyкcя. В конце XIV века православный проповедник Стефан Пермский начал христианизацию коми. Основная часть народа приняла православие, но некоторые люди воспротивились отказу от язычества. Вероятно, поэтому среди коми распространилось предание, что представители таинственного племени, именуемого «чудь белоглазая», ушли жить под землю, чтобы сохранить языческие верования. Их коми считают своими прародителями. Если говорить, что четырех богатырях, то картина вырисовывается совсем иная. Юкcя, Бaч, Чaдзь и Пyкcя приходились друг другу родными братьями, каждый из которых основал одно поселение, получившее название в его честь. Так, по легенде, на карте этих мест появились населенные пункты: Юксеево, Бачманово, Чазёво и Пуксиб.

Совершали жертвоприношения

Сейчас большинство коми являются православными, причем среди них немало старообрядцев. А до христианизации этих земель представители данного народа придерживались различных языческих культов и верований. Они поклонялись тотемным деревьям и животным, совершали языческие жертвоприношения в священных рощах. Коми верили в существование лешего, которого в их краях зовут Яг Mopт. Приходя в лес за грибами, ягодами или пушной дичью, люди обязательно оставляли какое-нибудь подношение духу-хранителю данного места. Отголоском языческих верований являются и предания о магической порче, которую коми называют «шева». Эти люди не сомневались в реальности колдовства. Женщину здесь могли прилюдно обвинить в занятиях черной магией. Правда, часто это была либо свекровь, за что-то невзлюбившая невестку, либо супруг, желающий как-то оправдать свой уход из семьи.