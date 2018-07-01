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«Изнасиловали — будь толерантной». Путешественница о Европе
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«Изнасиловали — будь толерантной». Путешественница о Европе 

АиФ-Новосибирск 50 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирская писательница и блогер, «Мадам Интернет» Наталья Берязева любит путешествовать. В этом году она поехала с внучкой в тур по городам Европы. Корреспондент «АиФ-Новосибирск» пообщался с путешественницей и узнал, что она убеждена: за последние годы Европа изменилась, и совсем не в лучшую сторону.
Мусорка человеческих душ  Светлана Фролова, «АиФ — Новосибирск»: Вы с внучкой заранее составили программу путешествия по Европе?
Наталья Берязева: Да. Всегда хотела, чтобы мой ребёнок говорил на иностранных языках. Дело в том, что я 18 лет проработала в Германии. У меня там много друзей. Хотелось показать внучке сказочные места — Леголенд, Диснейленд, Нойшванштайн, вдохновивший Чайковского на создание «Лебединого озера». В феврале купила билеты до Франкфурта-на-Майне. Решили, что дальше — в Мюнхен. А оттуда — в Швейцарию. К тому же нужно было придумать, где сэкономить: потому что один вход в Диснейленд стоит 100 евро (для ребёнка — на пять евро дешевле). Для меня это бешеные деньги.
Поэтому большая часть маршрута была в Швейцарии. Чтобы не снимать отель, остановились у моей подруги Элен. Мы путешествовали по Цюриху, ели там самые лучшие в Европе сосиски, были в «Динозаурусмузеум», и всё это — среди недели: ни людей, ни очередей. В субботу там всё занято.
Светлана Фролова: Какие самые яркие впечатления остались от Швейцарии?
— Швейцария мне очень понравилась: у тебя полное ощущение, что с тобой никогда ничего здесь не произойдёт. Случилось так, что я заблудилась в Цюрихе. Хорошо, что у меня нормальный немецкий (а там все говорят на ретророманском). Подошла к женщине, объяснила, что не могу найти дорогу к супермаркету. И дама (чуть младше меня) сразу объяснила, что мы ушли не в ту сторону, предложила подвезти, уточнила, поняли ли мы дорогу назад… Доброе отношение людей меня потрясло. И вокруг — такая чистота, в контейнерах весь мусор рассортирован… Зато детей там фотографировать нельзя.
— Это ещё почему?
— Потому что в Швейцарии часто воруют детей: киднеппинг… Были мы в бассейне. Моя подруга Элен фотографировала своего ребёнка. Но подошёл охранник и приказал удалить снимки. А если ты пару раз за неделю не привёл ребёнка в садик — может прийти работник соцслужбы и объяснить тебе, что ты плохая мать! Вообще, там столько законов против детей и матерей… Поэтому швейцарцы и не хотят рожать. Ребёнок — это дорогое удовольствие. Зато всё для взрослых! Хотела бы я там жить. Есть дорожки для велосипедов, для тех, кто бегает по утрам, для колясок. И всё в цветах… Чего не скажешь о сегодняшней Германии.
— А с ней что не так?
— Раньше у меня была мечта: вот стану пенсионеркой и перееду туда, где живут наши лучшие друзья. Десять лет назад там было чисто, красиво. Все приветливы. Зато нынче, побывав в Германии, поняла, что передумала.
Нам нужно было переночевать во Франкфурте-на-Майне одну ночь. Я заказала отель рядом с вокзалом. У меня был план дороги до отеля, но я в нём плохо разобралась… Стала спрашивать прохожих. Но около вокзала странный народ, тусуется много наркоманов…
— Вы не преувеличиваете?
— Нет. Наконец я нашла адекватного немца. Он объяснил нам дорогу. А вокруг негры, арабы, все в грязной одежде… Мужики с пивом, дредами, бомжихи валяются. И такая «мусорка» под ногами: шприцы, какая-то туалетная бумага… Я такого никогда в жизни не видела. Разве что в Индии. Но тут… Германия!
Дошли мы до гостиницы в половине двенадцатого. Ребёнок спал на ходу. И там оказалось, что нашу бронь на отель отменили из-за того, что мы её вовремя не подтвердили… скидка сгорела. Пришлось платить полную сумму… Спать, как оказалось, невозможно из-за шума: за окном орут, хохочут — пьяные гуляют… Мне рассказывали, что в Германии женщины действительно используют «трусики безопасности» — что-то вроде пояса верности.
— Мне казалось, это шутка…
— Нет, есть такие трусы. Вынуждены надевать: потому что всякое может случиться. Когда в Берлине русскую девочку изнасиловали — ничего не смогли доказать. Ответ один: мол, надо быть толерантнее, сама напросилась. А девочке 13 лет.
Ах, Париж… Ты уже не паришь…
— А как вам показался город влюблённых — Париж?
— Я была в Париже 4 раза. Раньше приезжала туда по работе. Последний раз мы с мужем были там на выставке художественной литературы 10 лет назад. Свободно зашли в Нотр-Дам. И под ногами была брусчатка. Сейчас какое-то кирпичное крошево, которое от лёгкого дуновения ветра летит в лицо. Я запомнила Париж Александра Радашкевича: есть такой прекрасный поэт, который давно живёт во Франции. В 1991–1997 годах был личным секретарём Великого князя Владимира Кирилловича и его семьи. Вот он показал нам этот город настоящим. Его Париж я люблю. Мы посетили могилы великих поэтов на кладбище, были в гостях у французской художницы на даче. Общались с людьми, которые и есть дух этой страны. Такую Францию я обожаю. Это культура, история, и это люди.
Конечно, внучка потащила меня сразу же на Эйфелеву башню. Раньше был такой пригорок, внизу — зелёная поляна, и посреди неё стояла башня. Сейчас — сначала километр турникетов. После турникетов — стойки, где проверяют всех полицейские. Каждый уровень башни теперь оплачивается отдельно, а раньше первый уровень — бесплатно. Хотя я даже вникать не стала, что и сколько стоит. Мне хотелось побыстрей оттуда сбежать.
И никаких цветов, красоты, романтики… Внучка спрашивает: «Почему башня заржавела?» Я ей ответила: «Потому что давно стоит». Говорят, три года назад такого не было. И ещё, из-за этой крошки под ногами аллергикам очень неуютно. Короче, ещё одна мечта вдребезги.
Я думала, что 1000 евро мне должно хватить на поездку — не считая билетов. В итоге Париж «съел» больше 500 евро. За два полных дня.
Что касается Диснейленда, то там в пятницу было столько народа! Везде магазины. Их гораздо больше, чем аттракционов. На каждую карусель нужно было стоять от часа. Чтобы сфотографироваться со сказочными героями — тоже километровые очереди. Но выручает то, что через каждые 30 минут проходит парад мультяшных персонажей.
— Ваш совет человеку, который едет за границу в первый раз.
— Когда мы ездили в первый раз с детьми, нам наши друзья купили туристическую поездку на два дня. Там сразу были включены — проезд, Диснейленд и всё остальное. И был написан маршрут. Но всё же, по возможности, нужно говорить на языке страны, в которую едешь. Потому что иностранцы русских боятся — в первую очередь потому, что мы не можем ничего объяснить. И хорошо бы кто-то помогал тебе из местных. И, конечно, нужно больше денег: одна тысяча евро в Европе — это очень мало. Но мы справились и уже строим новые планы. Очень хочется в Сингапур, там потрясающий музей науки.
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