В Волгограде Сталин присутствует повсюду, но на втором плане

Волгоград — Женщина с мечом возвышается на фоне неба как ангел мести, эта скульптура настолько большая, что ее можно видеть даже с очень большого расстояния, в том числе с Волгоград-Арены. Это Россия, Родина-мать, а у ее ног захоронены десятки тысяч людей, погибших во время Сталинградской битвы, в ходе сражения, которое навечно определило существо этого города.

Сам Иосиф Сталин исчез из этого города в 1961 году, когда его имя было вычеркнуто из советских книг по истории, и одним росчерком пера Сталинград превратился в Волгоград. Однако Сталин продолжает жить в его душе. Он живет также в мемориальном месте у подножья холма, рядом с автомобильной парковкой.

Он присутствует и в гостинице «Сталинград», портрет Сталина висит в местном кафе рядом с телевизором, на экране которого можно наблюдать за матчем Чемпионата мира между сборными Марокко и Португалии. Он присутствует и в магазине подарков, его портрет можно обнаружить на сувенирах — фляшки с портретом Сталина, игральные карты с портретом Сталина, настенные часы с портретом Сталина, брелки для ключей с портретом Сталина, зажигалки с портретом Сталина, футболки с портретом Сталина, кружки с портретом Сталина и памятные тарелки с портретом Сталина ( Владимир Путин , нынешний президент, тоже доступен; тарелка с его портретом находится рядом с тарелкой с портретом Сталина).

И здесь он тоже присутствует, в офисе 67-летней Ирины Рубаевой — историка, туристического гида и владельца Волгоградского музея Сталина.

У г-жи Рубаевой на столе стоит фигурка веселого «Дядюшки Джо», а более властное его изваяние находится у стены. По ее словам, ей нравится то, что он ее повсюду окружает. Более того, она считает, что настало время восстановить прежнее и связанное с его именем название города, почти вся история которого принадлежит ему.

«Это очень сложный и трудный вопрос, когда речь заходит о том, какое имя вы даете городу, — сказала она. — Но поскольку я являюсь представителем более старого поколения, я больше уважаю прежнее его название — Сталинград».

Частично это связано со Второй мировой войной, говорит она, а также с тем, что сложно отделить Сталина от страшных и, вместе с тем, героических событий, связанных с этим местом — с городом, носившим его имя, с городом, который он отказался отдавать Гитлеру. Сталинградская битва, в ходе которой погибли около двух миллионов человек, считается одной из самых кровопролитных в военной истории, и она стала поворотным пунктом в борьбе союзнических сил против нацистов.

Однако есть и другая стороны, и она относится к самому этому человека, сказала г-жа Рубаева.

«Сталин заслуживает похвалы за его политические и экономические достижения, — сказала она. — Мы приближаемся к тому времени, когда люди захотят больше узнать о нем и о его личности».

Она представляет взгляды меньшинства жителей Волгограда, поскольку как две третьи его населения выступают за сохранение нынешнего названия. Об этом нам рассказал Иван Курилла , профессор истории и международных отношений Европейского университета в Санкт-Петербурге (Оставшаяся треть населения разделена на сторонников Сталинграда и Царицына — так назывался этот город в период с 16-го века до 1925 года).

Однако дискуссии ведутся на повышенных тонах, а сам вопрос является реальным. Постоянно звучат призывы к тому, чтобы провести общегородской референдум. Г-н Путин этого не исключает, но он постоянно говорит о том, что решение этого вопроса следует предоставить самим жителям города. Пять лет назад правительство Волгограда проголосовало за восстановление старого названия, то есть за возрождение названия Сталинград, в течение шести дней в году, дней, которые много значат для истории этого города.

«Эти дни имеют особое значение не только для самого города — они имеют особое значение для всего мира», — сказал мэр Волгограда Андрей Косолапов . В ходе интервью, проходившем в его рабочем кабинете, г-н Косолапов сказал, что он против постоянного изменения названия города, однако он выступает за уважительное отношение к истории. «Самое важное событие в ходе Второй мировой войны произошло здесь, в Сталинграде», — сказал он.

Речь, конечно же, идет о чем-то большем, чем просто о войне. «Это также связано с тем, что борьба сторонников и противников Сталина продолжает оставаться важной для России, — отметил г-н Курилла в своем сообщении, отправленном по электронной почте. — Некоторые защитники Сталина никогда не признают этого — они используют эту полемику по поводу названия города для объяснения своей позиции».

Вопрос о том, как относиться к наследию человека, который, среди прочего, несет ответственность за гибель миллионов своих соотечественников, активно обсуждается и в других частях бывшего Советского Союза.

В грузинском городе Гори, в городе, где родился Сталин, местная Коммунистическая партия восстановила памятник Сталину, который перед этим был демонтирован. В 2014 году в России, в незадолго до этого аннексированном Крыму, был открыт памятник, изображающий Сталина рядом с Уинстоном Черчиллем Франклином Рузвельтом , то есть рядом с британским и американским лидерами, с которыми он встречался во время Ялтинской конференции 1945 года, посвященной разделу послевоенной Европы.

Советские бойцы атакуют немецкий опорный пункт в Сталинграде

«Они там продолжают считать Сталина освободителем, и правильно то, что там должен быть его памятник, — сказала Тамара Головачева, секретарь волгоградского отделения Коммунистической партии. В Штаб-квартире этой партии доминирующее положение занимают изображения Ленина — картины и бюсты, — но, если посмотреть в угол помещения для отдыха, то там, сразу за чайником, можно обнаружить фотографию Сталина.

В случае с Волгоградом это еще и вопрос имиджа, вопрос брендинга. «Никто не знает Волгоград, но все знают Сталинград», — сказал Роман Шкода, местный историк-краевед и известный журналист, выступающий за возвращение городу первоначального названия Царицын. Г-жа Головачева — ее отделение изменило свое официальное название в 2013 году, и теперь оно называется Сталинградское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации — сказала, что слово Волгоград означает просто «город на Волге», что не очень интересно.

Скоро Чемпионат мира перестанет заниматься этим вопросом и покинет этот город. Волгоград-Арена примет последний из четырех матчей турнира в четверг. Мамаев Курган, где установлена фигура Родины-матери, больше не будет заполняться туристами в футбольных майках.

Вопрос о том, как относиться к истории, является весьма деликатным во многих районах этого города, и может оказаться так, что вы будите ходить там по мертвым.

49-летняя Вилена Брылева — она выросла в Волгограде и руководит там сегодня языковой школой — призналась: чем больше лет, чем более эмоциональной она становится.

«Когда ты уже взрослый человек, и у тебя есть дети, ты понимаешь, что бы ты ощущал, если бы это произошло с твоим сыном, — сказала она. — Ты начинаешь переживать эту историю внутри себя, и это сводит с ума. Многим людям сложно покинуть это место».

Однако г-жа Брылева выступает за сохранение нынешнего названия города, хотя бы в знак свидетельства того, что он развивается, что у него есть будущее, а не только прошлое. «Я родилась в Волгограде, я выросла в Волгограде, — сказала она. — Для меня это название связано с очень простыми, земными вещами, с такими как деревья в нашем саду за домом, с походами в кино вместе с родителями, с посещением пляжей на берегу Волги».

«Это очень мирное название для очень мирного города», — добавила она.