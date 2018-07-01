«Акинфеева не качали — его сразу забрали на допинг-контроль». Победа над Испанией — это было АААААА!

— Ребята, ребята, подождите меня, — Артем Дзюба видит перед собой около 30 микрофонов и резко отстает от Лунева, Жиркова, Кудряшова и Ерохина. — Сейчас я отработаю и догоню, не убегайте!

После этого форвард выдохнул и выдал самую эмоциональную речь на этом чемпионате мира. Артем Дзюба: «Столько говна на нас вылилось… Сегодня давайте просто кайфанем!»— Фантастика какая-то, — в пяти метрах от Артема улыбался Ерохин. — Пацаны — просто красавцы. Выдержали! Терпели весь матч, было видно, как всем тяжело. Но справились! В раздевалке сейчас было очень круто: Дмитрий Анатольевич [Медведев] зашел, Виталий Леонтьевич [Мутко] — все нас поздравили!

— Акинфеева качали?

— Так его сразу на допинг-контроль забрали!

Перед тем самым пенальти Яго Аспаса все игроки сборной Испании уже сидели в центральном круге и не хотя смотрели в сторону ворот. Сборная России, обнявшись, стояла в линию и одновременно с сэйвом Игоря выдала самый мощный рывок к угловому флагу. Бежали даже те, у кого пару минут назад сводило ноги.

— Лично у меня силы кончились еще в середине второго тайма, — признался Далер Кузяев . — Доигрывал на морально-волевых. Очень устал.

Перед испанскими репортерами дольше всех объяснялся Иньеста. Андреас терпеливо подходил к камерам, расставленных в разных углах микст-зоны, и грустно повторял, что завершает международную карьеру: «Иногда это случается совсем не так, как ты представляешь. Сегодня была моя последняя игра за сборную».

Два года назад, на Евро-2016, Иньеста говорил, что Испании сложно играть против пятерых защитников. Вряд ли Черчесов перед игрой увидел то интервью, но приготовил максимально неудобную тактику для Йерро.

— Эта победа — полная несправедливость, — взбесился Коке. — Русские держали сзади 11 человек. Мы сделали все для победы, бились за страну, но этого оказалось слишком мало. На самом деле, победа была у Испании уже на 12-й минуте, когда Игнашевич стал самым возрастным автором автогола на ЧМ. Все, что нужно было сделать дальше — врубить привычный режим тики-таки и, может, даже забить второй (в конце концов России пришлось бы раскрыться). Но не убивать время бессмысленной перепасовкой в центре поля (особенно с таким браком в передачах), которую Черчесов сломал парой жестов, отправив две оборонительные линии в прессинг. Сначала это привело к опасному удару Головина, а через пару минут — к пенальти.

За 8 минут до конца дополнительного времени вся скамейка сборной России выбежала под ливень и начала заводить трибуны. Сначала Дзюба и Дзагоев, затем Габулов и, наконец, Черчесов. После этого 70 тысяч начали встречать каждый сэйв Акинфеева так мощно, что казалось — Россия забила второй.

Дзюба мечтал о голе России так сильно, что на 117-й минуте снова поднялся со скамейки, показал пальцем на Кутепова и крикнул ему бежать в штрафную на угловой. Хорошо, вовремя среагировал Черчесов — чтобы найти второго игрока на подстраховку, коучу пришлось выбегать из технической зоны на поле и таким же жестом убирать из штрафной Головина. Последние минуты тянутся особенно тяжело. Вот Марио Фернандес ставит корпус и вытягивает в разные стороны руки, не подпуская Аспеса к мячу, который катится за лицевую. Кутепов из последних сил возвращается назад, за последние минут 15 он дважды падал на газон — сводило ноги. До свистка — еще минуты полторы. Мы отбиваемся. Выносим мяч из вратарской за центр, прямо на скамейку. С нее подскакивает врач Эдуард Безуглов — прыгает за мячом, отбрасывает его руками в сторону подтрибунного тоннеля и получает мощное предупреждение от ассистента судьи.

— Кто готов бить? Кто готов? — во время установки по губам Черчесова четко читается одна и та же фраза.

Фернандо Йерро в этот момент подходит к каждому игроку с вырванным листом бумаги и пальцем указывает на тех, кто будет бить: «Ты, ты и ты». Угадал со всеми, но только не с Коке и Аспасом. Промах Яго 70-тысяч в «Лужниках» встречают самым громким «АААААА!» в истории, а скамейка сборной России — финальным забегом. Кажется, так быстро здесь не рассекал даже Усэйн Болт в 2013-м.

Денис Черышев почти плачет. После своего удара (четвертого в серии) он празднует так эмоционально, что половина пресс-ложи сбивается со счета: «Все? Мы уже выиграли?»

— Вообще-то, я отмечал только свой гол, но уже в тот момент знал, что Игорь потащит последний! — смеется Денис.

Черышев даже не вспомнил, кто должен был бить пятым.

— Зобнин, кажется, — подсказывает Ерохин. — Били в итоге все, кто изъявил желание. И все забили! Красавцы!

Главного красавца, который бы так и остался в тени, назвал Габулов. Перед серией он с Акинфеевым и Гинтарасом Стауче (тренер вратарей) стояли отдельно от команды и что-то обсуждали.

— Мы обсуждали, кто в какой угол будет бить. Стауче об этом рассказывал, а я посоветовал: показывать перед каждым кадром направление удара.

Победа над Испанией в 2018-м даже круче, чем над Голландией в 2008-м. Когда Габулову об этом напомнил, кипер ответил: «Я как раз хотел об этом сказать. Сейчас важно проконтролировать эмоции. Порадоваться, конечно, а уже завтра начинать трудиться». До утра еще полно времени. Все на улицы!

Хотя вы уже и так там.

Испания — Россия — 1:2 П (1:1)

Голы: Игнашевич (аг), 12 — Дзюба (пен.), 41.

Испания: Де Хеа, Начо (Карвахаль, 70), Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Коке, Асенсио (Родриго, 104) Иско, Сильва (Иньеста, 67), Диего Коста (Аспас, 80).

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Марио Фернандес, Жирков (Гранат, 46), Зобнин, Самедов (Черышев, 61), Кузяев (Ерохин, 97), Головин, Дзюба (Смолов, 65).

Пенальти: 3:4 Кадры из «Лужников», которые вы будете пересматривать до матча с Хорватией: